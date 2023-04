14. Internationaler Speaker Slam in Mastershausen – AWARD für Uwe Glossmann, GSP Lindau

Uwe Glossmann, GSP Lindau, wurde der AWARD für sein Thema „Wie Mitarbeiterbindung die Fluktuation beeinflusst „überreicht.

Mastershausen.

125 Teilnehmer aus 13 Ländern sind vergangenen Donnerstag in Mastershausen beim 14. Internationalen Speaker Slam (Rednerwettbewerb) mit verschiedenen Themen und Schwerpunkten angetreten. Die Teilnehmer traten auf zwei Bühnen gegeneinander an. Eine internationale Jury nahm die Bewertungen vor. Über 100.000 Zuschauer haben den Wettbewerb über einen Livestream verfolgen.

Uwe Glossmann, gebürtig in Kierspe (Sauerland), der 2009 die GSP in Lindau gründete, hielt seine Rede über den Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterbindung und der Reduktion der Fluktuation in Unternehmen. Die besondere Herausforderung bestand darin, die Botschaft in dem vorgegebenen Format von nur vier Minuten auf den Punkt zu bringen. Dies ist ihm gelungen! Einzelne Zuhörer waren durch seine sehr emotionale Rede zu Tränen gerührt. Die Botschaft wurde klar kommuniziert was dazu führte, dass Hermann Scherer, der Veranstalter dieses Slams den AWARD an Uwe Glossmann überreichte.

Uwe Glossmann ist Experte im Bereich Human Resources für Performance Assessment Systeme. Er entwickelte eine Methode, mittels der Führungskräfte ihr eigenes, objektives und messbares Leistungsbeurteilungssystem selber entwickeln. Aus „Betroffene“ werden hier „Beteiligte“; die Akzeptanz ist hier deutlich höher im Vergleich dazu, wenn Führungskräften ein rein subjektives System nur zum „Ankreuzen“ überreicht wird. So ist die GSP der einzige Softwarehersteller, der die entsprechenden Prozesse auch in einer web-basieren Applikation abbilden kann.

Foto: Justin Bockey, https://www.justinbockey.de/

