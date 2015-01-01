Ciauru gewinnt die zweite Ausgabe des „Reply AI Music Contest“

Internationaler Wettbewerb verbindet Künstliche Intelligenz, Musik und Live-Performance

Der Gewinner wurde auf dem „Kappa FuturFestival“ bekannt gegeben, nachdem die fünf von einer internationalen Jury ausgewählten Finalisten ihre Live-Performances präsentiert hatten.

Das deutsche Duo PARAFRAME & Avis Vox erhält die Sonderauszeichnung „Reply AI Studios Grand Prix“.

Die zweite Ausgabe des „Reply AI Music Contest„, des von Reply initiierten internationalen Wettbewerbs zur Erforschung neuer Ausdrucksformen, die KI, Musik und Live-Performance geschickt miteinander verbinden, endet mit der Bekanntgabe des Gewinners auf der „Nova Stage powered by Reply“ im Rahmen des „Kappa FuturFestival“.

Den ersten Platz belegt Ciauru, bürgerlich Simone Privitera. Der italienische Multi-Platin-DJ und -Produzent integriert Tools der Künstlichen Intelligenz fest in seine musikalische Arbeit, die tief in der zeitgenössischen elektronischen Musikszene verwurzelt ist. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er bereits mit führenden Größen der italienischen und internationalen Musikszene zusammen – darunter Gaia, Fedez, Gianni Morandi, Steve Aoki, Don Diablo und Benny Benassi. Sein aktuelles Projekt verschmilzt Musikproduktion, KI-generierte Visuals und vielfältige kulturelle Einflüsse zu einem multisensorischen Live-Erlebnis.

„Ich freue mich sehr, dass Reply diesen Wettbewerb ins Leben gerufen hat. Das ‚Kappa FuturFestival‘ ist seit vielen Jahren eine feste Institution und ein wichtiger Bezugspunkt für alle, die elektronische Musik lieben und produzieren. Ich hoffe, dass sich in Zukunft noch mehr aufstrebende Künstlerinnen und Künstler für eine Teilnahme entscheiden. Initiativen wie diese bieten eine fantastische Plattform, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich kreativ zu entfalten“, betont Ciauru.

In seinem Gewinnerprojekt „RAW BOTANICAL DATA“ nutzt der Künstler die KI als organischen Transformator. Mithilfe der Tools „KREA.AI“, „SEEDANCE“ und „HIGGSFIELD“ verwandelt er einfache Audio-Ausgangsaufnahmen in fließende Bewegungen, rekursive Raumstrukturen und dynamische Texturen. Die KI erweitert dieses minimale Ausgangsmaterial zu immersiven Welten, die in Echtzeit perfekt mit der elektronischen Live-Performance synchronisiert werden.

„Künstliche Intelligenz ist nicht zwangsläufig eine Gefahr oder ein Hindernis. In diesem Fall habe ich sie kreativ eingesetzt: Alles ging von mir aus, ich habe 90 Prozent der Arbeit selbst übernommen. Die KI war sehr hilfreich, um einen Prozess zu beschleunigen, der mich sonst deutlich mehr Zeit gekostet hätte“, erklärt der DJ, der zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, gleichzeitig mit Audio und Visuals zu experimentieren.

Die diesjährige Ausgabe des „Reply AI Music Contest“ stand unter dem Motto „Imaginatio Nova“. Sie lud Kunstschaffende aus aller Welt dazu ein, auszuloten, wie aus dem Zusammenspiel von menschlicher Vorstellungskraft und Künstlicher Intelligenz völlig neue Formen der Kreativität entstehen können. Der Wettbewerb stieß auf enorme Resonanz: Mit mehr als 1.400 Bewerbungen aus 45 Ländern und über 300 eingereichten Performances unterstreicht der Contest das wachsende Interesse an neuen Wegen des künstlerischen Experimentierens mithilfe von KI.

Die fünf Finalisten – Ciauru, Violeta Valcheva, POLARIS, Yichu Li und PARAFRAME & Avis Vox – traten live auf der „Nova Stage“ des „Kappa FuturFestivals“ auf. Sie präsentierten dem Publikum und der Jury völlig unterschiedliche Ansätze, wie sich KI in elektronische Live-Performances einbinden lässt. Nach den Auftritten kürte die internationale Jury – bestehend aus Agoria, Max Cooper, Fleur Shore, Tini Gessler, Ali Demirel, Albi Scotti, Filippo Rizzante, Oliver Bohl und Sarah Grimaldi – Ciauru zum Gewinner.

Neben dem Hauptpreis wurde auch der „Reply AI Studios Grand Prix“ verliehen: eine Sonderauszeichnung für den innovativsten Einsatz Künstlicher Intelligenz und technische Exzellenz im kreativen Prozess. Der Preis ging an das deutsche Duo PARAFRAME & Avis Vox. Die beiden Künstler erforschen neue Formen der Interaktion zwischen Mensch und Technologie und erschufen immersive, dreidimensionale Umgebungen. Mit räumlichen Strukturen, Partikeln, atmosphärischen Effekten und dynamischen Lichtinszenierungen kreierten sie Welten, die sich in Echtzeit synchron mit der Musik verändern.

Der „AI Music Contest“ ist Teil der Reply Challenges, einer Reihe von Technologie- und Kreativwettbewerben. Damit fördert Reply innovative Lern- und Bildungsformate und begeistert kommende Generationen für Technologie und Kreativität. Die Community der Reply Challenges zählt heute weltweit mehr als 250.000 Teilnehmende.

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Sandra Dennhardt

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