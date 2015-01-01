Roboverse Reply überzeugt bei ELROB 2026

Intelligente Robotersystemen für kritische Missionen

Roboverse Reply, das auf Robotik und Automatisierung spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, hat beim European Land Robot Trial (ELROB) 2026 im schweizerischen Thun den 1. Platz in der Kategorie „Reconnaissance“ sowie die Sonderauszeichnung für „Best Team Effort“ gewonnen. Im Team mit ELP zeigte das Unternehmen vom 15. bis 19. Juni im internationalen Teilnehmerfeld eine herausragende Leistung und bewies, dass seine autonomen Lösungen unter realen Einsatzbedingungen absolut agieren.

Die ELROB ist Europas anspruchsvollste und etablierteste Leistungsschau im Bereich Robotik und unbemannte Systeme, bei der sich führende Robotik-Experten aus aller Welt mit ihren aktuellen Entwicklungen messen. Dabei lösen die Teams Herausforderungen wie Aufklärung, Rettungseinsätze und Kampfmittelerkundung – also die Suche nach Sprengfallen, Munition und Blindgängern. Gerade im modernen Sicherheitskontext wird die Integration autonomer unbemannter Systeme in Hochrisikogebieten immer wichtiger.

Aufbauend auf dem Erfolg bei der ELROB 2024 bildete die bewährte Roboverse Reply Plattform erneut das technologische Fundament. Sie wurde konsequent weiterentwickelt und zeigte beim diesjährigen Wettbewerb einen deutlichen Entwicklungssprung: Bei der letzten ELROB vor zwei Jahren stand noch eine primär ferngesteuerte Lösung im Fokus. Heute unterstützten Embodied AI-basierte Features den Operator bei der Mission. Das System ermöglicht eine teilautonome Erkundung in unbekannter Umgebung, bei der Minen, Munition, Sprengfallen und Drohnen automatisch erkannt und gemeldet werden. Sobald menschliches Eingreifen gefragt ist, sorgt eine VR-basierte Telemanipulationslösung für eine intuitive Fernsteuerung.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Die ELROB 2026 zeigt eindrucksvoll, wie sich unsere Robotiklösungen zunehmend von reiner Teleoperation zu intelligenten Assistenzsystemen für kritische Missionen weiterentwickeln. Wir bringen mehr Autonomie, bessere Umfelderkennung und robuste sowie sichere Kommunikationsarchitekturen in Systeme, die unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren müssen. So können wir Einsatzkräfte in kritischen Szenarien noch gezielter und sicherer unterstützen.“

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Sandra Dennhardt

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