Reply auf der VivaTech 2026

KI, autonome Agenten und Robotik im Praxiseinsatz

Reply [EXM, STAR: REY] nimmt an der VivaTech 2026 teil, Europas größter Messe für Innovation und Technologie, die vom 17. bis 20. Juni im Paris Expo Porte de Versailles stattfindet. Dort präsentiert das Unternehmen die neuesten Entwicklungen in den Bereichen KI-gestütztes Software Engineering, intelligente Customer Experiences, Daten & KI sowie industrielle KI.

Künstliche Intelligenz (KI), autonome Agenten, Robotik und neue digitale Erlebnisse verändern ganze Branchen grundlegend. Reply unterstützt Unternehmen dabei, das volle Potenzial dieser Technologien auszuschöpfen: von der strategischen Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung. In Halle 7.1 am Stand 1G12 zeigt Reply anhand konkreter Anwendungsfälle, skalierbarer Lösungen und Live-Demos, wie Innovation erfolgreich in die Praxis umgesetzt wird.

Der Messeauftritt gliedert sich in vier interaktive Erlebniswelten, bei denen KI als verbindendes Element fungiert:

o Software: KI-native Engineering-Ansätze beschleunigen den Prozess von der Erfassung fachlicher Anforderungen bis zur produktionsreifen Software und unterstützen Teams bei Planung, Entwicklung, Test und Deployment. Anhand konkreter Anwendungsfälle wird deutlich, wie generative KI und Coding-Agenten entlang des gesamten Software Lifecycle zusammenwirken und die Erstellung von Anforderungen, Entwicklung, Test und Dokumentation innerhalb eines integrierten Workflows beschleunigen – das Silicon Shoring-Modell von Reply in der Praxis.

o Data: Intelligente Agenten und moderne Platform-Engineering-Ansätze verwandeln komplexe Unternehmensdatenlandschaften in klar dokumentierte, KI-fähige Datenbestände. Live-Demos veranschaulichen, wie generative KI umfangreiche Datenströme aus dem Handel mithilfe strukturierter Daten, Machine Learning und automatisiertem Reporting in entscheidungsrelevante Management-Reports überführt. Darüber hinaus ist zu sehen, wie eine proprietäre graphbasierte Architektur in Kombination mit intelligenten Agenten komplexe Unternehmensprozesse orchestriert.

o Experience: KI-gestützte Customer-Engagement-Lösungen sorgen für autonomere, personalisierte und nahtlose Interaktionen über digitale und physische Touchpoints hinweg. Besucher lernen Rose kennen, den hyperrealistischen Digital Human von Reply, und erleben eine immersive Retail Journey. In dieser werden Personalisierung, Produktkonfiguration und digitale Anprobe durch KI, reale Materialien und dynamische Displays in einem einzigen Erlebnis vereint. Darüber hinaus wird veranschaulicht, wie Marketing- und Vertriebsteams externe Signale nutzen können, um Leads schneller zu qualifizieren und die Kundenansprache im großen Maßstab zu personalisieren.

o Industrial: Agentenbasierte und Cloud-native Lösungen verbinden operative Daten, Entscheidungsprozesse und physische Abläufe über Fabriken, Lagerhäuser, Energienetze und weitere industrielle Umgebungen hinweg. Besucher haben die Möglichkeit, die Funktionalitäten von Lea Reply – der modularen, cloudbasierten Plattform für agile, effiziente und vernetzte Supply Chains – in einer interaktiven Live-Demonstration kennenzulernen. Dabei wird verdeutlicht, wie sich mithilfe von Computer Vision Aktivitäten verifizieren und Leistungskennzahlen erfassen lassen, um Logistikprozesse effizienter zu gestalten. Darüber hinaus präsentiert Reply agentenbasierte KI für industrielles Echtzeit-Monitoring und die Optimierung von Energiesystemen sowie Robotik in der Praxis: von der autonomen Anlageninspektion und der Aktualisierung digitaler Zwillinge bis hin zu teleoperierten und sprachgesteuerten Materialflusssystemen.

Ergänzend zu den Erlebniswelten stellt Reply Neurons vor, eine Enterprise-KI-Plattform, die den Einsatz intelligenter Agenten in bestehenden Geschäftsprozessen ermöglicht und dafür Modelle, Wissen, Systeme und Kanäle miteinander verknüpft.

Reply steht zudem am 18. Juni um 11:00 Uhr in der Business Redefined Arena mit der Session „Augmenting Marketing Intelligence with Data & AI in Automotive“ auf der Bühne. Gemeinsam mit Stellantis gewährt Reply einen direkten Einblick, wie die Automotive-Gruppe ihre Marketing-Intelligence-Fähigkeiten durch die Integration von Data & AI in die Entscheidungsfindung ausbaut “ mit Advanced Analytics und einer intelligenten Datennutzung, die präzisere Customer Insights, schärfere Targeting-Strategien sowie die Gestaltung von Produkten und Erlebnissen ermöglichen, die den Markterwartungen besser entsprechen.

Weitere Informationen zum Messeauftritt finden Sie auf der Veranstaltungsseite von Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

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60314 Frankfurt am Main

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