Reply und das Europäische Institut für Onkologie (IEO) entwickeln spezialisierte KI-Sprachmodelle

Im Einsatz für die Krebsmedizin

Reply [EXM, STAR: REY] und das Europäische Institut für Onkologie (IEO) bündeln ihre Kompetenzen, um domänenspezifische Large Language Models für die Onkologie zu entwickeln. Die Initiative verbindet die Expertise von Reply beim Aufbau generativer KI im Unternehmenskontext mit der klinischen Fachkompetenz und den umfangreichen Datenressourcen des IEO. Ziel ist es, leistungsstarke Sprachmodelle zu schaffen, die speziell auf die Anforderungen hochkomplexer onkologischer Anwendungsfelder zugeschnitten sind.

Zum Auftakt arbeitet ein multidisziplinäres Expertenteam von Reply, das über umfassendes Know-how im Gesundheitswesen sowie Erfahrung in der Spezialisierung von KI-Modellen verfügt, eng mit den klini-schen Teams und der IT-Abteilung des IEO zusammen. Gemeinsam definieren und priorisieren sie die ersten konkreten Einsatzszenarien. Parallel dazu analysieren die Partner die verfügbaren Datenbestän-de, um die am besten geeigneten Datensätze für das anstehende Modelltraining auszuwählen.

Der Fokus liegt zunächst auf den Bereichen Brustonkologie, der Uroonkologie und der Krebsprävention. Diese Bereiche wurden ausgewählt, um ihren klinischen Nutzen und ihre technische Umsetzbarkeit zu bewerten. Zu diesem Zweck werden klinische Berichte, diagnostische Bilddaten, strukturierte Informationen und weitere relevante medizinische Inhalte hinsichtlich Art, Umfang, Qualität und Verfügbarkeit untersucht. Auf dieser Basis werden anschließend die Datensätze für die eigentliche Trainingsphase der Sprachmodelle zusammengestellt.

In der nächsten Projektphase werden die Large Language Models auf Basis der ausgewählten Use Cases trainiert. Die daraus entstehenden Lösungen sollen anschließend in die klinische Praxis überführt werden, um Prävention, Diagnostik und Therapie gezielt zu begleiten.

Das Vorhaben zählt zu den ersten Projekten der „Reply Model Factory“, der industriellen Plattform von Reply für die Entwicklung modernster generativer Modelle auf Basis von Unternehmenswissen. Die Plattform stellt maßgeschneiderte KI-Systeme und -Agenten bereit, die präzise auf die jeweiligen Prozesse, Strukturen und Anforderungen von Organisationen abgestimmt sind. Dabei greifen die Definition von Anwendungsfällen, die Qualifizierung von Datenquellen, die Aufbereitung von Trainingsdaten und das Modelltraining nahtlos ineinander. So behalten Unternehmen jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten, Prozesse und Ergebnisse.

Annarosa Farina, Direktorin der Abteilung Informationssysteme der IEO Monzino Group, kommen-tiert: „Für das IEO ist Künstliche Intelligenz weit mehr als nur eine Technologie: Sie ist ein wertvoller Part-ner für die Medizin. Durch die Analyse großer Mengen klinischer und wissenschaftlicher Daten trägt KI da-zu bei, die Forschung, Diagnostik und Behandlung zu beschleunigen und die Komplexität von Krebser-krankungen besser zu verstehen. Das sorgt für schnellere Entscheidungen, individuellere Therapien und eröffnet neue Möglichkeiten in der Patientenversorgung.“

Carlo Malgieri, Partner von Laife Reply, ergänzt: „Der größte Mehrwert generativer KI entsteht, wenn Modelle auf dem Wissen, den Daten und der Expertise eines Unternehmens aufbauen und nahtlos in dessen Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integriert sind. Gemeinsam mit dem IEO schaffen wir die Voraussetzungen, um diese Elemente zusammenzuführen und domänenspezifische Large Language Models zu entwickeln, die konkrete Anwendungsszenarien unterstützen können.“

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

IEO – Europäisches Institut für Onkologie

Das Europäische Institut für Onkologie IEO ist ein wissenschaftliches Institut für Krankenhausbehandlung und -pflege (IRCCS), das auf Onkologie spezialisiert ist. Es hat ein innovatives Behandlungsmodell entwickelt, das auf den folgenden Grundprinzipien basiert: die zentrale Rolle der Patienten, die Integration von Forschung und Klinik, diagnostische Antizipation und Prävention. Ergänzt wird dieses Modell durch eine „Data-Driven“-Strategie, die eine schnelle Entwicklung von KI-Algorithmen ermöglicht und somit zu kürzeren Diagnosezeiten und einer höheren Wirksamkeit der Behandlungen führt. www.ieo.it/en

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Fabio Zappelli

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