Hermes Reply präsentiert „Brick Cognitive“, ein agentenbasiertes Betriebssystem für die Fertigung

Neues Betriebsmodell für Fabriken

Hermes Reply, das auf digitale Transformation in der Fertigungsindustrie spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, stellt „Brick Cognitive“ vor: das agentenbasierte Betriebssystem integriert Künstliche Intelligenz direkt in industrielle Abläufe. Die Lösung erweitert die Next-Generation-MES/MOM-Plattform Brick Reply um einen kognitiven Layer: Fabriksysteme überwachen und steuern nicht nur Prozesse, sondern interpretieren auch Abläufe, erkennen Zusammenhänge und unterstützen aktiv Entscheidungen in den Bereichen Produktion, Qualitätssicherung, Instandhaltung und Planung.

In Produktionsumgebungen sind Daten und Prozesse häufig auf unterschiedliche Systeme wie MES, ERP, IIoT, Qualitätsmanagement, Instandhaltungs- und Planungslösungen verteilt, die ursprünglich unabhängig voneinander entwickelt wurden. Dies führt zu fragmentierten Sichtweisen auf den Betrieb, erschwert bereichsübergreifende Analysen und verlangsamt Ursachenanalysen sowie Entscheidungsprozesse. „Brick Cognitive“ begegnet dieser Herausforderung mit einem gemeinsamen kognitiven Layer. So erhalten Hersteller einen konsistenten und ganzheitlichen Blick auf ihre Fertigungsprozesse.

Anstatt lediglich eine zusätzliche Analyseebene bereitzustellen, etabliert „Brick Cognitive“ ein neues Betriebsmodell für Fabriken. Herzstück der Plattform ist ein semantischer Knowledge Graph. Diese Technologie ermöglicht es, Zusammenhänge und Elemente innerhalb des Produktionsprozesses abzubilden. Dazu gehören beispielsweise Produkte, Maschinen, Materialien, Ereignisse, Alarme, Produktionspläne und operative Einschränkungen. Daten verbleiben dadurch nicht länger isoliert in einzelnen Systemen, sondern fließen in ein umfassendes Prozessverständnis ein. Auf dieser Grundlage lassen sich Maßnahmen gezielt koordinieren. KI-Agenten können auf dieser Basis Leistungsabweichungen interpretieren, Qualitätsmängel mit Prozessbedingungen in Zusammenhang bringen, eine durchgängige Rückverfolgbarkeit rekonstruieren, wiederkehrende Muster bei Stillständen und Ineffizienzen identifizieren sowie Planungsalternativen bewerten. Hersteller können so von isolierten Einzelanalysen zu abgestimmten Entscheidungen und Maßnahmen übergehen.

„Brick Cognitive“ ist ein offener kognitiver Layer, der sich über bestehende Fabriksysteme hinweg einsetzen lässt. Er ist für den Einsatz in heterogenen Umgebungen konzipiert, einschließlich Brownfield-Szenarien und Plattformen von Drittanbietern. Gleichzeitig erweitert die Lösung die Next-Generation-MES/MOM-Plattform Brick Reply in Richtung eines kognitiven Fertigungsmodells.

Um dieses Modell schnell produktiv nutzbar zu machen, hat Hermes Reply erste vorkonfigurierte Lösungen entwickelt. Dazu gehören „Quality & Traceability Investigation“, „Manufacturing KPI Advisor“ und „Production Flow Advisor“. Die Anwendungen unterstützen eine schrittweise Einführung in verschiedenen Bereichen, Prozessen und Standorten. Die agentenbasierten Lösungen analysieren unter anderem die Materialverfügbarkeit, um eine kontinuierliche Produktion zu gewährleisten. Darüber hinaus identifizieren sie Planungsinkonsistenzen, rekonstruieren vollständige Produktgenealogien, korrelieren Qualitätsprobleme und machen Risiken für Durchsatz und Leistung in der laufenden Produktion sichtbar.

Mit „Brick Cognitive“ wandelt sich die Fabrik von einer Systemlandschaft zur Ausführung und Kontrolle von Prozessen zu einem Betriebsmodell, das Zusammenhänge versteht, Ereignisse kontextbezogen einordnet und koordinierte Entscheidungen sowie Maßnahmen über sämtliche industrielle Abläufe hinweg unterstützt.

Hermes Reply

Hermes Reply spezialisiert sich auf architektonische und technologische Lösungen, Anwendungswartungsdienste für den Automobil- und Fertigungssektor sowie Managementberatungsdienste. Durch die Kombination von tiefgreifendem Wissen über Produktionsprozesse, Industrie 4.0-Technologien, Lieferfähigkeiten und strategischer Vision unterstützt Hermes Reply seine Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation, um die Einführung digitaler Möglichkeiten zu erleichtern und für kurz- und langfristige Ergebnisse zu sorgen. www.reply.com/hermes-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +3902545761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Japan-Tag Düsseldorf 2026: Feuerwerk von NICO unter dem Motto „What a wonderful World“ Kollektiver Seitenschutz an der Dachkante: Sicherheit auf dem Dach ganzheitlich denken