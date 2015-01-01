REPLY stellt die Jury der dritten Ausgabe des Reply AI Film Festivals vor

Beim AI Film Festival werden die besten KI-generierten Kurzfilme ausgezeichnet

Gabriele Salvatores sowie Rob Minkoff, Catherine Hardwicke, Jed Weintrob, Christina Lee Storm, Nils Hartmann, Guillem Martinez Roura, Filippo Rizzante, Giacomo Mineo, Brian Welk und Denise Negri bilden die Jury des Reply AI Film Festivals 2026. Sie bewerten die eingereichten Kurzfilme nach Kreativität, Produktionsqualität und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI).

Reply [EXM, STAR: REY] gibt die Jury der dritten Ausgabe des Reply AI Film Festivals bekannt. Die internationale Unternehmensgruppe entwickelt mithilfe von KI neue Geschäftsmodelle und engagiert sich seit Jahren dafür, junge Generationen für Zukunftstechnologien zu begeistern. Mit dem Wettbewerb richtet sich Reply an Kreative, Regisseure und Filmemacher aus aller Welt, die Kurzfilme mit KI-Tools realisieren und neue Ausdrucksformen testen.

Den Vorsitz der Jury übernimmt der italienische Regisseur und Drehbuchautor Gabriele Salvatores. Er ist bekannt für Filme wie „Nirvana“, „Siberian Education“ und „Napoli – New York“ und wurde für „Mediterraneo“ mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet. Ihm zur Seite stehen Rob Minkoff, Co-Regisseur von Der König der Löwen und Regisseur von Filmen wie „Stuart Little“, „Die Geistervilla“ und „Mr. Peabody & Sherman“, sowie Catherine Hardwicke, Regisseurin des Welterfolgs „Twilight“. Ergänzt wird die Jury durch Jed Weintrob, Regisseur und Partner bei 30 Ninjas, sowie Christina Lee Storm, vielfach prämierte Filmproduzentin, ehemalige Führungskraft bei DreamWorks Animation und Netflix und heute Head of Studio bei Secret Level. Zum Gremium zählen außerdem der Filmjournalist Brian Welk von IndieWire sowie Giacomo Mineo, VFX-Supervisor für Blockbuster wie „Oppenheimer“ und „The Odyssey“ von Christopher Nolan. Für „Devs“ von Alex Garland erhielt er eine Emmy-Nominierung.

Gabriele Salvatores erklärt: „Ich freue mich sehr, Teil des Reply AI Film Festivals zu sein und eine Initiative zu unterstützen, die mit Neugier und Offenheit auf die Zukunft der Filmsprache blickt. Besonders spannend ist es, Werke aus aller Welt zu sehen, die mit generativen KI-Tools entstanden sind. Diese Technologien können das Talent, die Sensibilität und die kreative Perspektive von Regisseurinnen und Regisseuren weiter stärken, wenn sie im Einklang mit einer klaren künstlerischen Vision eingesetzt werden.“

Komplettiert wird die Jury durch Filippo Rizzante, Chief Technology Officer von Reply, Guillem Martinez Roura, AI & Robotics Lead bei der UN-Initiative „AI for Good“, Nils Hartmann, Executive Vice President von Sky Studios Italia und Produzent erfolgreicher Serien wie Gomorrah, The Young Pope und ZeroZeroZero sowie Denise Negri, Filmjournalistin bei Sky Italia.

Das Motto der diesjährigen Ausgabe lautet „Imaginatio Nova“ und steht für eine neue Phase der Vorstellungskraft, in der sich menschliche Kreativität durch Technologie weiterentwickelt. Die Jury bewertet alle Beiträge, die bis zum 1. Juni 2026 über die Plattform aiff.reply.com eingereicht werden, nach Kreativität, Produktionsqualität und dem Einsatz von KI in allen Phasen der Filmproduktion, von der Idee bis zur Postproduktion.

Neben der Auswahl der besten Original-Kurzfilme vergibt die Jury zwei Sonderpreise: den „AI for Good Award“, der in Zusammenarbeit mit der International Telecommunication Union (ITU) verliehen wird. Ausgezeichnet wird der Kurzfilm, der die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) besonders wirkungsvoll in Szene setzt. Zudem überreicht die Jury den „Reply AI Studios Grand Prix“, der herausragende Leistungen und Innovationskraft im Einsatz von KI würdigt.

Die Finalisten haben die Gelegenheit, ihre Werke bei einer von Reply und Mastercard organisierten Premiere im September in Venedig zu präsentieren. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die Gesamtsieger bekannt gegeben.

Die Initiative ist Teil der Reply Challenges, einem Programm aus Technologie- und Kreativwettbewerben, mit dem Reply innovative Bildungsmodelle fördert und junge Generationen für Zukunftsthemen begeistert. Die Community zählt inzwischen rund 250.000 Teilnehmer weltweit.

Sky Italia begleitet das Reply AI Film Festival als Medienpartner und stärkt damit die Positionierung der Initiative im internationalen Medien- und Entertainment-Umfeld.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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