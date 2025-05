REPLY gibt die Jury für das zweite Reply AI Filmfestival bekannt

Ausgezeichnet werden die besten Kurzfilme mit Künstlicher Intelligenz.

Gabriele Muccino, Caleb und Shelby Ward, Caroline Ingeborn, Charlie Fink, Denise Negri, Dave Clark, Filippo Rizzante, Guillem Martinez Roura, Paolo Moroni und Rob Minkoff bilden die Jury des Reply AI Filmfestivals 2025. Sie bewerten die eingereichten Kurzfilme nach Kreativität, Produktionsqualität und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Reply stellt die Jury der zweiten Ausgabe des Reply AI Filmfestivals vor. Die internationale Unternehmensgruppe entwickelt mithilfe von Künstlicher Intelligenz neue Geschäftsmodelle und begeistert seit Jahren junge Menschen für Zukunftstechnologien. Dieses Engagement setzt Reply mit dem internationalen Wettbewerb fort, der sich an Kreative, Filmemacher und Videokünstler richtet, die mit KI-Tools experimentieren und eigene Kurzfilme produzieren möchten.

Den Vorsitz der Jury übernimmt der italienische Regisseur und Drehbuchautor Gabriele Muccino. Er ist bekannt für Filme wie The Pursuit of Happyness (Das Streben nach Glück) und Seven Pounds (Sieben Leben). Ihm zur Seite stehen Rob Minkoff, Co-Regisseur von Der König der Löwen und Regisseur von Stuart Little, Die Geistervilla und Mr. Peabody & Sherman sowie Caleb und Shelby Ward, Gründer von Curious Refuge – der ersten Online-Community für Filmemacher mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Mit dabei ist auch Denise Negri, Journalistin bei SkyTg24 und Sky Arte, die regelmäßig von internationalen Filmfestivals wie den Oscars, Cannes und Venedig berichtet.

Neu im Komitee sind Dave Clark, Gründer und CEO von Promise, einer Produktionsfirma, die Filme, Serien und innovative Formate gemeinsam mit führenden KI-Künstlern weltweit entwickelt, und Charlie Fink, Kolumnist bei Forbes US und Experte für Augmented Reality, Virtual Reality und Künstliche Intelligenz. Weitere Juroren sind Filippo Rizzante, CTO von Reply, Caroline Ingeborn, COO von Luma AI, einer Plattform für fotorealistische 3D-Bilder und 3D-Videos sowie Paolo Moroni, Direktor von Lexus Italien. Komplettiert wird das Gremium von Guillem Martinez Roura, Leiter für KI und Robotik bei der UN-Initiative „AI for Good“.

Das Motto des Festivals 2025 lautet „Generation of Emotions“: ein Aufruf, echte Emotionen mit Hilfe von KI auf die Leinwand zu bringen. Die Jury bewertet alle Beiträge, die bis zum 01. Juni 2025 über aiff.reply.com eingereicht werden, nach drei Kriterien: kreative Idee, handwerkliche Qualität und Integration von KI in allen Produktionsphasen – von der ersten Idee bis zur Postproduktion.

Der Regisseur und Produzent Gabriele Muccino erklärt: „Das Reply AI Film Festival zeigt, wie spannend die Schnittstelle zwischen Technologie und Kunst ist. KI ersetzt Kreativität nicht, sie treibt sie voran. Sie eröffnet Filmemachern neue Wege, Stile und Perspektiven. Ich freue mich, als Juryvorsitzender Teil dieser Reise zu sein, neue Talente zu entdecken und mutige Experimente zu feiern, die das Kino von morgen prägen werden. Die KI-Revolution hat gerade erst begonnen. Und ich bin stolz, an vorderster Front dabei zu sein.“

Dave Clark, Gründer und CEO von Promise, fügt hinzu: „KI macht Filmschaffende nicht überflüssig, sie erweitert deren Möglichkeiten. Als kreativer Partner hilft sie, Ideen schneller zu visualisieren, freier zu experimentieren und großartige Geschichten mit weniger Hindernissen zu erzählen. Sie macht die Tools zugänglicher, öffnet Türen für neue Stimmen und Erzählweisen. Doch im Kern bleibt das Filmemachen etwas zutiefst Menschliches. Denn KI hat nie geliebt, nie gelitten, nie gelebt. Aber richtig eingesetzt, kann sie unsere Kreativität verstärken.“

Auch Filippo Rizzante, CTO von Reply, betont: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Festival dieses Jahr erneut zu veranstalten. Um mit den rasanten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, wird das Experimentieren immer wichtiger. Der Erfolg der Premiere mit über 1.000 Einreichungen aus 59 Ländern zeigt: Das Interesse an innovativen Formaten ist in allen Altersgruppen groß.“

Neben den Hauptpreisen vergibt die Jury in diesem Jahr zwei Sonderpreise: Den Lexus Visionary Award, der besonders visionäre und innovative Filme prämiert, die Technologie, Design und zukunftsweisendes Denken – ganz im Sinne der Markenwerte von Lexus – vereinen, sowie den AI for Good Award, der gemeinsam mit der International Telecommunication Union (ITU) ausgelobt wird. Ausgezeichnet wird der Kurzfilm, der die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen besonders überzeugend in Szene setzt.

Paolo Moroni, Direktor von Lexus Italien, kommentiert: „Es ist mir eine Ehre, der Jury dieses außergewöhnlichen Wettbewerbs anzugehören, der erforscht, wie KI dazu beitragen kann, echte und mitreißende Emotionen filmisch auszudrücken. Diese kreative Plattform verbindet auf faszinierende Weise künstlerische Vision mit technologischem Fortschritt. Wie Lexus, das für Innovation und kreativen Mut steht, feiert auch dieses Festival die Evolution des Kinos und zeigt, wie Technologie unsere Vorstellungskraft erweitert und emotionale Tiefe neu erlebbar macht.“

Guillem Martinez Roura, Leiter für KI und Robotik bei der UN-Initiative „AI for Good“, freut sich auf seine Aufgabe als Juror: „Ich bin begeistert, den ,AI for Good Award‘ zu überreichen. Dieses Festival zeigt, welches kreative Potenzial in generativer KI steckt. Spannend ist, wie Filmemacher diese Technologien nutzen, um ihre Geschichten zu erzählen und zentrale Themen wie Nachhaltigkeit zu beleuchten. KI kann ein mächtiges Werkzeug und Treiber für positiven Wandel sein.“

Die zehn besten Werke werden bei einer Premierenfeier präsentiert, die von Reply und Mastercard im September in Venedig organisiert wird. Dort kürt die Jury auch die drei Hauptgewinner.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

