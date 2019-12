City Immobilienmakler Altenstadt

In Kommunikation und Kooperation mit City Immobilienmakler müssen die Verkäufer nicht in finanzielle Vorleistung gehen und profitieren von einem transparenten Ablauf

Bei City Immobilienmakler finden Verkäufer von Immobilien in Altenstadt Unterstützung

City Immobilienmakler unterstützt Immobilienverkäufer in Altenstadt

Der Verkauf einer Immobilie stellt eine große Herausforderung dar und beinhaltet zahlreiche Aufgaben. City Immobilienmakler bietet Immobilienverkäufern in Altenstadt vielfältige Leistungen an und fungiert als fachkundiger Servicepartner für den gesamten Verkaufsprozess. Die Verbindung zwischen hoher Individualität und gebündeltem Know-how ist dabei das zentrale Merkmal des Angebots.

Umfassender Service mit einem Leistungsversprechen für die Auftraggeber

Bei City Immobilienmakler müssen die Verkäufer nicht in finanzielle Vorleistung gehen und profitieren von einem transparenten Ablauf. In Form von Tätigkeitsberichten werden die einzelnen Maßnahmen kommuniziert. Die grundlegende Marktwertermittlung ist kostenlos.

Falls die vereinbarten Leistungen nicht fristgerecht erbracht werden, können die Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht nutzen. Für einen risikofreien und unkomplizierten Immobilienverkauf in Altenstadt ist das Angebot von City Immobilienmakler somit bestens geeignet. Neben dem Leistungsversprechen zeichnet sich der Service durch persönliche Ansprechpartner aus. So lassen sich zum Beispiel Unklarheiten bei der Vermarktung und Rechtsfragen schnell aus dem Weg räumen.

Zielgerichtete Vermarktung beim Immobilienverkauf in Altenstadt

Durch die frühzeitige Festlegung von einem realistischen Verkaufspreis können schwierige Verhandlungen verhindert werden. City Immobilienmakler verfügt über das notwendige Fachwissen für die Marktanalyse und Wertermittlung in Altenstadt. Das Resultat der entsprechenden Kalkulation bildet die Grundlage für die anschließende Vermarktung und die Suche nach einem geeigneten Käufer.

Von der Erstellung eines aussagekräftigen Exposees bis hin zur Koordination der Besichtigungen übernimmt City Immobilienmakler alle folgenden Teilschritte. Im direkten Vergleich zur Vermarktung in Eigenregie sparen sich Immobilienverkäufer in Altenstadt einen enormen Zeit- und Planungsaufwand. Dank der individuellen Vorqualifikation der Interessenten erhöhen sich die Chancen auf einen zeitnahen Abschluss.

Darüber hinaus sorgt professionelles Home Staging für eine ideale Präsentation der Immobilie im Rahmen der Besichtigung. Auch in puncto Reichweite bringt die Beauftragung von City Immobilienmakler einen entscheidenden Vorteil mit sich. Demzufolge werden die Anzeigen nicht nur auf der eigenen Webseite integriert, sondern auch auf allen einschlägigen Online-Plattformen veröffentlicht. Das Ergebnis ist eine effiziente Suche nach möglichen Käufern und ein beschleunigter Prozess beim Immobilienverkauf in Altenstadt.

Rechtlich auf der sicheren Seite beim Immobilienverkauf in Altenstadt

Ohne Fachwissen und Erfahrungswerte können gesetzliche Stolperfallen dem Immobilienverkauf im Wege stehen. City Immobilienmakler kümmert sich um einen rechtskonformen Vertragsentwurf und erklärt den Verkäufern sämtliche Klauseln. Wer beim Immobilienverkauf in Altenstadt keine Kompromisse eingehen möchte, ist mit diesem Service bestens beraten.

Zusätzliche Leistungen wie die Erstellung des Übergabeprotokolls und die Vermittlung von Finanzierungspartnern für die Käufer unterstreichen die zahlreichen Vorteile. Abgerundet wird das Full Service Paket von City Immobilienmakler mit einer ergänzenden Nachbetreuung und schriftlichen Arbeitsplänen.

Die Besonderheiten von City Immobilienmakler

Als großes Netzwerk kann City Immobilienmakler einen maßgeschneiderten Service anbieten. Durch die Kooperation mit lokalen Maklerbüros in Altenstadt ergibt sich dabei eine optimale Verknüpfung zwischen erfahrenen Experten vor Ort und den Vorteilen eines überregionalen Portals. Zielgruppenspezifische Inserate, die Aufbereitung alter Grundrisse sowie viele weitere Leistungen belegen den ganzheitlichen Ansatz.

Bei Fragen zum exakten Ablauf der Beauftragung oder zu einzelnen Details wie der Vermarktung ist City Immobilienmakler per Mail und telefonisch erreichbar. Auf Basis des persönlichen Gesprächs unterbreitet City Immobilienmakler individuelle Angebote für den Immobilienverkauf in Altenstadt.

Pressekontakt:

Björn Grasmück

Kochgasse 12

63674 Altenstadt

Web: city-immobilienmakler-altenstadt.de

Mail: info@city-immobilienmakler-altenstadt.de

