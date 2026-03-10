  • Citylane baut 24/7 Flughafentransfer in der ganzen Schweiz aus

    BildZürich, 10. März 2026 – Citylane, eine Marke der Luxlane GmbH, erweitert ihr Angebot für Flughafentransfers und Chauffeurservice in der Schweiz. Das Unternehmen setzt dabei auf transparente Fixpreise, Live-Flugüberwachung sowie eine 60-minütige kostenlose Wartezeit bei der Abholung am Flughafen. Ziel ist es, Geschäfts- und Privatreisenden eine zuverlässige und planbare Mobilitätslösung für Transfers von und zu allen wichtigen Flughäfen der Schweiz anzubieten.

    Mit seinem 24/7-Service richtet sich Citylane an Reisende, die Wert auf Komfort, Sicherheit und planbare Preise legen – unabhängig davon, ob der Transfer früh am Morgen, spät in der Nacht oder kurzfristig benötigt wird.

    Transparente Fixpreise für planbare Flughafentransfers

    Flughafentransfers gehören zu den wichtigsten Bestandteilen einer Reiseplanung. Verspätungen, unklare Preise oder lange Wartezeiten können dabei schnell Stress verursachen. Citylane setzt deshalb auf ein transparentes Preismodell mit Fixpreisen ohne versteckte Kosten.

    Reisende können ihren Transfer bereits im Voraus planen und wissen genau, welche Kosten entstehen – unabhängig von Verkehr oder Zeitaufwand. Dieses Modell schafft besonders für Geschäftsreisende eine hohe Planungssicherheit.

    Neben klassischen Flughafentransfers bietet Citylane auch Chauffeur- und Limousinenservices für Geschäftstermine, Hotels, Events und private Fahrten an.

    „Reisende brauchen beim Flughafentransfer vor allem eines: Verlässlichkeit – bei Kosten, Timing und Ablauf“, erklärt die Geschäftsleitung von Citylane. „Mit Fixpreisen, Live-Flugüberwachung und klar definierten Leistungen machen wir Mobilität planbar – rund um die Uhr.“

    Live-Flugüberwachung für eine reibungslose Abholung

    Verspätete Flüge oder längere Wartezeiten bei der Gepäckausgabe gehören zum Alltag im Flugverkehr. Deshalb nutzt Citylane eine Live-Flugüberwachung, um Abholzeiten automatisch an die tatsächliche Landung des Fluges anzupassen.

    Ein weiterer Bestandteil des Service ist die 60-minütige kostenlose Wartezeit bei der Flughafenabholung. Dadurch bleibt genügend Zeit für Passkontrollen oder Gepäckausgabe, ohne dass zusätzlicher Stress entsteht.

    „Nach einem Flug zählt jeder Moment – niemand möchte am Flughafen unter Zeitdruck stehen“, erklärt die Geschäftsleitung. „Die kostenlose Wartezeit sorgt dafür, dass unsere Gäste entspannt ankommen können.“

    Chauffeurservice in mehreren Fahrzeugklassen

    Citylane bietet Transfers in verschiedenen Fahrzeugkategorien an – von Economy-Transfers bis hin zu Premium-Limousinen. Dadurch können Reisende je nach Budget und Komfortanspruch das passende Fahrzeug wählen.

    Zum Angebot gehören unter anderem:

    Flughafentransfer Economy

    Business Class Chauffeurservice

    Premium Limousinenservice

    Vans für Gruppen und Familien

    First-Class Limousinen für VIP-Transfers

    Die Fahrten können online vorab gebucht werden und sind rund um die Uhr verfügbar.

    Flughafentransfers in der gesamten Schweiz

    Citylane bietet Transfers von und zu allen wichtigen Flughäfen der Schweiz an, darunter:

    Flughafen Zürich (ZRH)

    Flughafen Genf (GVA)

    Flughafen Basel (BSL)

    Auch beliebte Reiseziele wie Zermatt, St. Moritz, Davos, Luzern, Interlaken oder Bern werden regelmäßig angefahren. Mit dem Ausbau des Services möchte Citylane seine Position als verlässlicher Chauffeur- und Limousinenservice für Flughafentransfers in der Schweiz weiter stärken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Citylane Flughafen – Limousinenservice
    Herr Ilker Agackesen
    Wehntalerstrasse 414
    8046 Zürich
    Schweiz

    fon ..: 0763468484
    web ..: https://citylane.ch
    email : i.agackesen@citylane.ch

