Claudia Böhnert Teil der USA-Wirtschaftsdelegation der IHK Frankfurt

Mitteilung von COURAGE – Agentur für strategische Kommunikation

Frankfurt am Main – Claudia Böhnert, Gründerin und Geschäftsführerin von COURAGE – einer Beratung für strategische Kommunikation – war Teil einer Wirtschaftsdelegation der IHK Frankfurt am Main in die USA. Die Delegationsreise führte nach Atlanta und Charlotte und brachte Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie mit Unternehmen, Investoren und internationalen Entscheidern zusammen.

Im Mittelpunkt standen Gespräche über Investitionen, Wachstum, Innovation sowie die Zukunft der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen. Die Reise bot Einblicke in aktuelle Entwicklungen wichtiger US-Wirtschaftsregionen und ermöglichte einen direkten Austausch mit führenden Vertretern aus Unternehmen, Institutionen und Verbänden.

Ein zentrales Thema der Gespräche war die Attraktivität des US-Marktes für internationale Unternehmen. Viele Gesprächspartner vor Ort sehen die USA weiterhin als einen der dynamischsten Wachstumsmärkte weltweit. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Deutschland und Europa trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterhin hohes Ansehen genießen. Besonders die Qualität deutscher Produkte, die Innovationskraft deutscher Unternehmen und die internationale Reputation des Mittelstands wurden mehrfach hervorgehoben.

Claudia Böhnert nahm zudem an einem Panel der German American Chamber of Commerce teil. Gemeinsam mit Eric Menges, President & CEO der Frankfurt Rhein Main GmbH, und Matthias Hoffmann, CEO der German American Chamber of Commerce of the Southern U.S., diskutierte sie aktuelle Entwicklungen in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen. Die Moderation übernahm Julius Bosak.

„Gerade in geopolitisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten sind persönliche Gespräche und belastbare Netzwerke wichtiger denn je. Vertrauen, internationale Zusammenarbeit und eine klare Kommunikation bleiben entscheidende Erfolgsfaktoren für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks“, so Claudia Böhnert.

Mit COURAGE berät Claudia Böhnert Unternehmen, Kanzleien und internationale Organisationen in den Bereichen Positionierung, strategische Kommunikation, Public Relations und Marktbearbeitung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung internationaler Unternehmen beim Aufbau ihrer Sichtbarkeit und Geschäftstätigkeit in Deutschland.

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