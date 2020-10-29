Clean Air Metals und das von Fiore unterstützte Unternehmen Springbok Ventures geben strategischen Unternehmenszusammenschluss bekannt

Strategische Transaktion soll Thunder Bay North für die Erschließung positionieren, das Profil auf den Kapitalmärkten stärken und eine neue Wachstumsplattform für kritische Minerale schaffen

Nicht zur Verbreitung an US-amerikanische Nachrichtenagenturen oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Highlights

· Ein strategischer Unternehmenszusammenschluss mit Springbok Ventures, einem von der Fiore Group unterstützten Unternehmen, das sich auf kritische Minerale in Ontario konzentriert

· Schaffung einer wachstumsorientierten Plattform für kritische Minerale mit Schwerpunkt auf inländische kritische Minerale in Kanada und der Möglichkeit, künftige Akquisitionen und strategische Chancen zu verfolgen

· Parallele Finanzierung in Höhe von mindestens 5 Millionen CAD durch Subscription Receipts

· Partnerschaft mit der Fiore Group, einer der führenden Bergbaugruppen Kanadas

· Weiterer Ausbau des Projekts für kritische Minerale Thunder Bay North

· Erweiterung um das Maude-Lake-Grundstück in Ontario als Explorations-Asset

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 31. Juli 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals) (TSX.V:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF), 1602037 B.C. Ltd. (Newco), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Clean Air Metals, sowie Springbok Ventures Inc., ein nicht börsennotierter berichtspflichtiger Emittent (Springbok), geben bekannt, dass sie am 31. Juli 2026 eine Fusionsvereinbarung (die Fusionsvereinbarung) geschlossen haben, um einen Unternehmenszusammenschluss (die geplante Transaktion) durchzuführen, durch den ein gut kapitalisiertes Unternehmen für kritische Minerale (der entstehende Emittent) entsteht, das sich auf die Weiterentwicklung des Flagship-Projekts Thunder Bay North Critical Minerals (das TBN-Projekt) von Clean Air Metals im Nordwesten von Ontario, Kanada, sowie auf die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf dem Maude-Lake-Grundstück (Maude Lake) von Springbok im Nordwesten von Ontario, Kanada, konzentriert. Der aus der Transaktion hervorgehende Emittent wird die Geschäftstätigkeit von Clean Air Metals fortsetzen. Die geplante Transaktion, einschließlich des gleichzeitigen Angebots (wie nachstehend definiert), unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) sowie den erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre von Clean Air Metals und Springbok.

Strategische Gründe für die geplante Transaktion

Die geplante Transaktion stellt eine strategische Partnerschaft mit der Fiore Group dar, einem der führenden kanadischen Bergbauunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Erschließung und Schaffung von Shareholder Value durch börsennotierte Bergbauunternehmen.

Über die Fiore Group

Die Fiore Group wird von einem Team aus sehr erfahrenen Bergbauunternehmern und Führungskräften geleitet, die nachweislich durch die Entdeckung, Erschließung und Finanzierung von Projekten sowie durch Unternehmenstransaktionen Shareholder Value geschaffen haben. Zu den Unternehmen im weiteren Fiore-Ökosystem gehören Cambria Gold Mines, Selkirk Copper Mines, Nations Royalty, NexGold, Argenta Silver, SEVA Mining, Crossroads Gold, Copper Giant, Oceanic Iron Ore und Pacific Ridge Exploration.

Mike Garbutt, Präsident und CEO von Clean Air Metals, erklärte: Nach einer schwierigen Phase auf dem Markt für PGM-Explorationsunternehmen hat das Unternehmen seit über einem Jahr gezielte Anstrengungen unternommen, um strategische Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des TBN-Projekts zu identifizieren. Die geplante Transaktion stellt nun einen entscheidenden Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Thunder Bay North-Projekts dar. Sie sorgt für eine sofortige Stärkung unserer Bilanz und ist der Ausgangspunkt für die Umsetzung einer Strategie, die darauf abzielt, ein führendes PGM-Cu-Explorations- und Erschließungsunternehmen zu werden. Wir freuen uns darauf, die Fiore Group als strategischen Partner zu gewinnen, der uns durch seine umfangreichen institutionellen Beziehungen Marktpräsenz und Glaubwürdigkeit verschafft und uns einen besseren Zugang zu Kapital ermöglicht.

Ryan Weymark, Partner der Fiore Group und Berater von Springbok, kommentierte: Wir sind von der Qualität des Thunder Bay North-Projekts und der vom Team von Clean Air Metals geleisteten Arbeit sehr beeindruckt. Platingruppenmetalle gewinnen zusammen mit Kupfer und Nickel zunehmend an Bedeutung als strategische Metalle, und wir glauben, dass das Thunder Bay North-Projekt das Potenzial hat, zu einem der führenden Assets für kritische Minerale in Kanada zu werden. Unser Ziel geht über die Finanzierung eines einzelnen Projekts hinaus – wir beabsichtigen, durch disziplinierte Projektfortführung, verantwortungsvolle Partnerschaften mit den Communities und strategische Wachstumschancen ein führendes kanadisches Unternehmen im Bereich kritischer Minerale aufzubauen.

Vorteile für die Aktionäre

· Aufschluss sowohl über das fortgeschrittene TBN-Projekt – eines der größten unerschlossenen Erschließungsprojekte für Metalle der Platingruppe (PGM) in Kanada mit erheblichem Explorationspotenzial und vorliegenden technischen Studien – als auch über das Maude-Lake-Projekt mit mehreren Explorationszielen hoher Priorität und bedeutendem Entdeckungspotenzial.

· Schaffung eines führenden PGM-Entwicklungs- und Explorationsunternehmens, das vom erwarteten Nachfragewachstum sowohl bei PGMs als auch bei Kupfer profitieren kann.

· Beteiligung an einem gut kapitalisierten börsennotierten Unternehmen nach Abschluss des gleichzeitigen Angebots, das die Bilanz stärken und wichtige Aktivitäten im Rahmen des TBN-Projekts vorantreiben wird.

· Übereinstimmung mit den Bemühungen von Clean Air Metals, sinnvolle Beziehungen zu indigenen Communities aufzubauen, einschließlich der Erfahrung bei der Integration von Modellen für gemeinsames Eigentum und Mitbestimmung.

· Beteiligung an der bewährten Plattform der Fiore Group für die Minenerschließung und den Minenbau, die nachweislich in der Lage ist, Wachstumschancen zu nutzen und eine langfristige Perspektive hinsichtlich des Potenzials der Platinmetalle zu bewahren.

· Ein gestärktes Managementteam und ein Board, bestehend aus erfahrenen Führungskräften aus dem Bergbausektor mit umfassender Fachkompetenz in den Bereichen Technik, Betrieb, kommunale Beziehungen und indigeine Gemeinschaften sowie Kapitalmärkte.

· Anhaltendes Engagement für den Aufbau sinnvoller Beziehungen zu indigene Communities, einschließlich Erfahrung bei der Integration von Modellen für gemeinsames Eigentum und Mitbestimmung.

· Zukünftige Möglichkeiten zur Wertschöpfung durch disziplinierte Projektfortführung, Ressourcenwachstum, strategische Akquisitionen und Branchenkonsolidierung.

Die geplante Transaktion

Gemäß den Bestimmungen des Fusionsvertrags wird die geplante Transaktion im Wege einer dreiseitigen Fusion (die Fusion) vollzogen, bei der Springbok und Newco gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) (BCBCA) zu Amalco, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Clean Air Metals verschmolzen werden und die ehemaligen Aktionäre von Springbok werden Aktionäre von Clean Air Metals, dem entstehenden Emittenten nach Vollzug der geplanten Transaktion.

Die geplante Transaktion umfasst die folgenden Schritte:

· Clean Air Metals wird unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion eine Zusammenlegung seiner im Umlauf befindlichen Stammaktien im Verhältnis von 10 Stammaktien von Clean Air Metals vor der Zusammenlegung zu jeweils einer (1) Stammaktie von Clean Air Metals nach der Zusammenlegung (jeweils eine Aktie des aus der Fusion hervorgehenden Emittenten) durchführen (die Zusammenlegung);

· Clean Air Metals wird seine Existenz vom Canada Business Corporations Act auf das BCBCA fortsetzen (die Fortführung);

· Jede Zeichnungsbescheinigung (wie nachstehend definiert) wird gemäß ihren Bedingungen unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung automatisch in die Anzahl an Springbok-Aktien (wie nachstehend definiert) umgewandelt, die dem Quotienten aus der Division von zehn durch neun entspricht (das Umtauschverhältnis der Zeichnungsbescheinigungen);

· Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung:

o erhält jeder Aktionär von Springbok (einschließlich, zur Klarstellung, der Inhaber von Springbok-Aktien, die bei der Umwandlung der Subscription Receipts ausgegeben wurden), mit Ausnahme eines widersprechenden Aktionärs, neun Zehntel (0,9) einer Aktie des resultierenden Emittenten für jede eine (1) Stammaktie von Springbok (jeweils eine Springbok-Aktie);

o jede unmittelbar vor dem Wirksamkeitszeitpunkt im Umlauf befindliche Stammaktie von Newco wird eingezogen, und als Gegenleistung dafür wird Amalco eine Stammaktie von Amalco an Clean Air Metals ausgeben; und

o als Gegenleistung für die Ausgabe der Aktien des resultierenden Emittenten an die Aktionäre von Springbok zur Durchführung der Verschmelzung wird Amalco dem resultierenden Emittenten für jede so ausgegebene Aktie des resultierenden Emittenten eine Stammaktie von Amalco ausgeben.

Nach Abschluss der geplanten Transaktion, einschließlich des Abschlusses des gleichzeitigen Angebots, wird erwartet, dass die Aktien des aus der Fusion hervorgehenden Emittenten auf nicht verwässerter Basis etwa wie folgt gehalten werden: 41,8 % von ehemaligen Aktionären von Clean Air Metals; 41,7 % von ehemaligen Aktionären von Springbok; und 16,5 % von ehemaligen Inhabern von Zeichnungsscheinen. Die geplante Transaktion ist eine Transaktion zwischen voneinander unabhängigen Parteien zwischen Springbok und Clean Air Metals und stellt im Sinne der Richtlinien der TSXV eine Reverse Takeover von Clean Air Metals dar.

Es wird erwartet, dass der aus der Transaktion hervorgehende Emittent im Zusammenhang mit dem Abschluss der geplanten Transaktion in Dante Metals Corp. umbenannt wird (die Namensänderung).

Bedingungen für den Abschluss der Transaktion

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:

· die Genehmigung der Konsolidierung, der Namensänderung (wie nachstehend definiert) und der Fortführung durch 66,67 % der von den Aktionären von Clean Air Metals auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung von Clean Air Metals (CAM-Hauptversammlung) abgegebenen Stimmen;

· die Zustimmung von 66,67 % der von den Aktionären von Springbok auf der Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung von Springbok abgegebenen Stimmen;

· die Genehmigung der geplanten Transaktion durch die TSXV;

· die bedingte Genehmigung der Notierung der Aktien des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten, die gemäß der geplanten Transaktion an die Aktionäre von Springbok ausgegeben werden sollen, an der TSXV;

· die Parteien unternehmen wirtschaftlich angemessene Anstrengungen, um das gleichzeitige Angebot abzuschließen; und

· sonstige für Transaktionen der Art der geplanten Transaktion übliche Abschlussbedingungen.

Der Fusionsvertrag enthält zudem übliche gegenseitige Abwerbeverbote und Fiduciary-Out-Klauseln. Clean Air Metals beabsichtigt, die CAM-Aktionärsversammlung für Anfang September 2026 einzuberufen, um unter anderem die Zustimmung zur Konsolidierung, zur Namensänderung, zur Fortführung und zur neuen Kandidatenliste (wie nachstehend definiert) einzuholen.

Zusätzlich zu der Zustimmung der Aktionäre unterliegt die geplante Transaktion den erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter anderer für eine Transaktion dieser Art üblicher Abschlussbedingungen, darunter unter anderem der Erhalt wesentlicher Zustimmungen Dritter, das Nichtvorliegen wesentlicher Verstöße gegen die Zusicherungen, Gewährleistungen und Verpflichtungen der Parteien, das Nichtvorliegen wesentlicher nachteiliger Auswirkungen auf die Parteien sowie die Bedingung, dass nicht mehr als 5 % der Aktionäre von Clean Air Metals und Springbok, je nach Anwendbarkeit, die nach dem CBCA bzw. dem BCBCA vorgesehenen Widerspruchsrechte ausgeübt haben.

Die geplante Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn alle in der Fusionsvereinbarung enthaltenen Bedingungen erfüllt oder aufgehoben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Eine Kopie der Fusionsvereinbarung wird bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca in den jeweiligen Profilen von Clean Air Metals und Springbok eingereicht und veröffentlicht.

Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion werden in den Informationsrundschreiben der Geschäftsführung von Clean Air Metals und Springbok enthalten sein, die vor den jeweiligen Hauptversammlungen an die Aktionäre versandt werden, sowie in der von Clean Air Metals gemäß den Richtlinien der TSXV zu erstellenden Einreichungserklärung, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass, sofern nicht in den Informationsrundschreiben der Geschäftsführung oder in dem im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zu erstellenden Filing Statement offengelegt, alle im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Grundstück Maude Lake

Springbok hat mit Transition Metals Corp. (TMC) einen Optionsvertrag (den Optionsvertrag) vom 17. Juni 2026 zum Erwerb des Maude-Lake-Grundstücks geschlossen. Das Grundstück befindet sich im Pays-Plat-Lake-Gebiet, im Lower-Aguasabon-Lake-Gebiet und in der Gemeinde Priske in Ontario.

Gemäß den Bedingungen des Optionsvertrags kann Springbok eine 100-prozentige Beteiligung am Maude-Lake-Grundstück erwerben, indem es an TMC insgesamt 400.000 $ in bar zahlt, Springbok-Aktien ausgibt und Ausgaben in Höhe von insgesamt 3.000.000 $ tätigt, und zwar wie folgt:

i. Zahlung von 50.000 $ in bar und Ausgabe von 300.000 Springbok-Aktien bei Unterzeichnung des Optionsvertrags, was bereits erfüllt wurde;

ii. Zahlung von 50.000 $ in bar und Ausgabe von Springbok-Aktien im Wert von 550.000 $ am ersten Jahrestag des Optionsvertrags;

iii. am zweiten Jahrestag des Optionsvertrags 100.000 $ in bar zu zahlen und Springbok-Aktien im Wert von 800.000 $ auszugeben;

iv. am dritten Jahrestag des Optionsvertrags 200.000 $ in bar zu zahlen und Springbok-Aktien im Wert von 1.500.000 $ auszugeben; und

v. vor dem ersten Jahrestag des Optionsvertrags Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 250.000 $ auf dem Maude-Lake-Grundstück zu tätigen, vor dem zweiten Jahrestag in Höhe von insgesamt 1.000.000 $ und vor dem dritten Jahrestag des Optionsvertrags in Höhe von insgesamt 3.000.000 $.

Darüber hinaus hat sich Springbok bereit erklärt, TMC eine Net Smelter Royalty in Höhe von 2,0 % auf den Teil des Maude-Lake-Grundstücks zu gewähren, der nicht durch eine bestehende darunterliegende Abgabenvereinbarung belastet ist, sowie eine Net Smelter Royalty in Höhe von 1,0 % auf den Teil des Maude-Lake-Grundstücks, der durch eine bestehende darunterliegende Abgabenvereinbarung belastet ist (zusammen die Maude-Lake-Abgabe). Springbok hat das Recht, 0,75 % des unbelasteten Teils der Maude-Lake-Lizenzgebühr für 1.500.000 Dollar und 0,5 % des belasteten Teils der Maude-Lake-Lizenzgebühr für 750.000 Dollar zu erwerben, vor Beginn der kommerziellen Produktion, wodurch Transition Metals 1,25 % bzw. 0,5 % an dem unbelasteten und dem belasteten Teil der Maude-Lake-Lizenzgebühr verbleiben. Darüber hinaus ist Springbok, falls das Unternehmen die Option ausübt und eine 100-prozentige Beteiligung am Maude-Lake-Grundstück erwirbt, verpflichtet, TMC nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie 1.000.000 $ und innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme der kommerziellen Produktion auf dem Maude-Lake-Grundstück 5.000.000 $ zu zahlen.

Details nach Abschluss der Transaktion

Nach der geplanten Transaktion wird das aus der Transaktion hervorgehende Emissionsunternehmen in allen Provinzen Kanadas weiterhin als berichtspflichtiges Emissionsunternehmen bestehen und seinen Verpflichtungen zur laufenden Offenlegung gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nachkommen.

Nach Abschluss der geplanten Transaktion ist vorgesehen, dass der aus der Transaktion hervorgehende Emittent von Mike Garbutt als Präsident und Chief Executive Officer, von Kelsey Chin als Chief Financial Officer und Corporate Secretary sowie von Kris Tuuttila als Vice President für Nachhaltigkeit und kommunale Beziehungen geleitet wird.

Das Board des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten wird aus fünf (5) Direktoren bestehen: drei von Clean Air Metals benannte Direktoren, nämlich Mike Garbutt, Dave Peck und John Mason, sowie zwei von Springbok benannte Direktoren, nämlich Ranj Pillai und Ryan Brown (die neue Kandidatenliste).

Empfehlung des Boards von Clean Air Metals zur Genehmigung der vorgeschlagenen Transaktion

Ab April 2025 richtete das Board of Directors von Clean Air Metals (Board of Directors von Clean Air Metals) einen Sonderausschuss (SC) ein, der zweimal monatlich zusammentrat, um strategische Alternativen für das Projekt und Clean Air Metals als Ganzes zu prüfen, mit dem Auftrag, Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung in schwierigen Märkten anzugehen und den besten Weg für die Zukunft zu ermitteln. Diese geplante Transaktion stellt den Höhepunkt dieser Initiative dar.

Der Vorstand von Clean Air Metals hat Mills Dunlop Capital Partners (MDCP) im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion auf Festhonorarbasis als Finanzberater beauftragt. Der Vorstand von Clean Air Metals ist zu dem Schluss gekommen, dass die geplante Transaktion im besten Interesse der Aktionäre von Clean Air Metals liegt. Der Vorstand von Clean Air Metals hat die geplante Transaktion einstimmig genehmigt und empfiehlt den Aktionären von Clean Air Metals, für die geplante Transaktion zu stimmen.

Empfehlung des Springbok-Boards zur Zustimmung zur geplanten Transaktion

Das Board of Directors von Springbok (der Springbok-Board) hat bei seiner Entscheidung über die geplante Transaktion eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt. Das Springbok-Board hat im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion keine Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Das Springbok-Board hat die geplante Transaktion einstimmig genehmigt und empfiehlt den Aktionären von Springbok, für die geplante Transaktion zu stimmen.

Nicht vermittelte Privatplatzierung von Subscription Receipts

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion und, sofern zutreffend, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, beabsichtigt Springbok, bis zum Abschluss der geplanten Transaktion (das gleichzeitige Angebot) eine nicht über einen Broker durchgeführte Privatplatzierung von mindestens 10.000.000 Subscription Receipts von Springbok (die Subscription Receipts) durchzuführen, um einen Bruttoerlös von mindestens 5 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Subscription Receipt zu erzielen. Jeder im Rahmen des Begleitangebots ausgegebene Zeichnungsschein wird, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, gemäß seinen Bedingungen automatisch in die Anzahl an Springbok-Aktien umgewandelt, die dem Umtauschverhältnis der Zeichnungsscheine unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung entspricht. Im Rahmen der geplanten Transaktion wird jede gemäß den Subscription Receipts ausgegebene Springbok-Aktie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verschmelzung gegen neun Zehntel (0,9) einer Aktie des aus der Verschmelzung hervorgehenden Emittenten umgetauscht.

Alle im Rahmen des gleichzeitigen Angebots eingeworbenen Mittel werden in einem Treuhandkonto hinterlegt und erst nach Abschluss der geplanten Transaktion an den aus der Fusion hervorgehenden Emittenten freigegeben. Gemäß den Richtlinien der TSXV kann für das gesamte oder einen Teil des gleichzeitigen Angebots eine Vermittlerprovision fällig werden.

Es wird erwartet, dass die aus der Fusion hervorgehende Gesellschaft den Nettoerlös aus der gleichzeitigen Emission zur Förderung von Projektaktivitäten und Exploration sowie zur Bewertung strategischer Entwicklungsalternativen verwenden wird. Durch den Ausbau des Vermögensportfolios mittels disziplinierter Akquisitionen und Explorationsmöglichkeiten beabsichtigt die aus der Fusion hervorgehende Gesellschaft, sich zu einem führenden kanadischen Entwicklungsunternehmen für kritische Metalle zu entwickeln, das in der Lage ist, Platingruppenmetalle, Kupfer und Nickel an nordamerikanische Märkte zu liefern. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird der Fiore-Gruppe eine Verwaltungserfolgsprämie in Höhe von 1,0 % gezahlt.

Über Springbok Ventures

Springbok Ventures Inc. ist ein nicht börsennotiertes, berichtspflichtiges Mineralexplorationsunternehmen, das von der Fiore Group unterstützt wird, einer Organisation zum Aufbau von Bergbauprojekten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Entwicklung erfolgreicher Bergbauunternehmen weltweit. Der wichtigste Vermögenswert von Springbok ist seine Beteiligung am Maude-Lake-Grundstück, das sich etwa 14 Kilometer nördlich von Schreiber (Ontario) befindet und aus 95 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 2.017 Hektar besteht. Das Grundstück beherbergt eine Nickel-Kupfer-Platingruppenelemente (PGE)-Sulfidmineralisierung, die mit dem historischen Nicopor-Vorkommen in Verbindung steht, und war Gegenstand umfangreicher geologischer, geophysikalischer und Bohrprogramme , durch die mehrere Explorationsziele mit hoher Priorität und bedeutendem Entdeckungspotenzial identifiziert wurden.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, Kanada befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. t mit 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Einfallrichtung.

Als eine der wenigen Primär-Platinressourcen außerhalb Südafrikas befindet sich das TBN-Projekt in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das TBN-Projekt hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere kritische Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Platinversorgung treiben die Preise auf historische Höchststände, was offensichtliche Vorteile für einen zukünftigen TBN-Bergbaubetrieb mit sich bringt. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, das TBN-Projekt voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Sowohl Clean Air Metals als auch Springbok erkennen an, dass sich das Thunder-Bay-North-Projekt für kritische Minerale innerhalb des Gebiets befindet, das vom Robinson-Superior-Vertrag von 1850 umfasst wird, und die Gebiete der Fort William First Nation, der Red Rock Indian Band, der Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und der Kiashke Zaaging Anishinaabek einschließt.

Wir erkennen ferner an, dass sich das Maude-Lake-Grundstück ebenfalls innerhalb des Gebiets des Robinson-Superior-Vertrags von 1850 befindet. Dies umfasst die Gebiete der Pays-Plat-First-Nation, der Fort-William-First-Nation, der Biinjitiwaabik-Zaaging-Anishinaabek, der Kiashke-Zaaging-Anishinaabek, der Bingwi-Neyaashi-Anishinaabek und der Long-Lake-58-First-Nations. Beide Unternehmen würdigen zudem die bedeutende Geschichte der Métis Nation of Ontario, Region 2, und der Red Sky Métis Independent Nation.

Wir schätzen die Möglichkeit, in diesen Territorien tätig zu sein, und bekennen uns weiterhin zur Anerkennung und Achtung all jener, die seit jeher auf diesen Gebieten gelebt, gereist und sich versammelt haben. Wir verpflichten uns, das indigene Erbe zu bewahren und eine respektvolle Beziehung zu den First Nations, Métis und Inuit-Völkern aufzubauen, zu pflegen und zu fördern – basierend auf den Prinzipien des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geiste der Versöhnung.

IM NAMEN DES BOARDS OF DIRECTORS DER CLEAN AIR IM NAMEN DES SPRINGBOK-BOARDS DER DIREKTOREN

BOARD Gordon Friesen

Mike Garbutt Gordon Friesen, CEO von Springbok Ventures Inc.

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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778-828-1144

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604-617-0616

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Carson Sedun, Berater

604-655-0030

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Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen der Art der geplanten Transaktion und des gleichzeitigen Angebots; negative operative Cashflows von Clean Air, Springbok und dem aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoffpreisen und Wechselkursen; die Einhaltung von Umweltvorschriften; Risiken im Zusammenhang mit ausstehenden Verbindlichkeiten; Unsicherheiten bei Schätzungen und Prognosen bezüglich Entwicklung, Produktion, Kosten und Aufwendungen sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen sowie der Geologie, Kontinuität und des Gehalts von Lagerstätten; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel zur Finanzierung des Betriebs zu beschaffen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; soziale Medien und Reputation; negative Öffentlichkeitsarbeit; Menschenrechte; Geschäftsziele; Personalmangel; Gesundheit und Sicherheit; die Möglichkeit von Verzögerungen bei zukünftigen Plänen und die Ungewissheit hinsichtlich der Erreichung erwarteter Programmmeilensteine; Claims und Gerichtsverfahren; Informationssysteme und Cybersicherheit; interne Kontrollen; Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung oder Korruption; Wettbewerb; steuerliche Erwägungen; Einhaltung von Börsenzulassungsstandards; Durchsetzung zivilrechtlicher Haftungsansprüche; Risiken im Zusammenhang mit dem Finanzierungsbedarf; Marktpreisschwankungen der Stammaktien; Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; die Notwendigkeit einer Börsenzulassung sowie weiterer behördlicher Genehmigungen und anderer Risikofaktoren, wie sie von Zeit zu Zeit in den jeweiligen Unterlagen der Parteien bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden und auf dem Profil der jeweiligen Partei auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. 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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Einschätzungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Abgabe der -Aussagen. Obwohl die Parteien der Ansicht sind, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da die Parteien keine Gewähr dafür geben können, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Parteien übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clean Air Metals Inc.

Kelsey Chin

100 King St. West, Suite 3400

M5X 1A4 Toronto, ON

Kanada

email : ir@cleanairmetals.ca

Pressekontakt:

Clean Air Metals Inc.

Kelsey Chin

100 King St. West, Suite 3400

M5X 1A4 Toronto, ON

email : ir@cleanairmetals.ca

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