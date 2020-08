Clevere Werbemittel im Fußballumfeld

Eine Werbung um Fußball der Spitzenklasse ist teuer. Für so manches Unternehmen kommt das nicht in Frage. Eine pfiffige Möglichkeit, sich mit dem Top-Fußball zu identifizieren, bietet BK Poster.

Auch in den Zeiten der Corona-Pandemie hat der Fußball einen besonderen Stellenwert. Der Sport und insbesondere der Fußball sind ein präzises Abbild der Gesellschaft, die Diskussionen über den Status und die Zukunft des Fußballs werden kontrovers und leidenschaftlich geführt. Es ist vor allem diese Leidenschaft, die die Hoffnung auf den Erhalt der Freude am Fußball leben lässt. Fußball ohne Fans ist zweifellos weniger schön, aber es ist immer noch Fußball, uns nebenbei erwähnt in den Kreisligen des Landes kein unbekannter Zustand, dort, wo einstellige Zuschauerzahlen keine Seltenheit sind.

Der Fußball wird also nicht untergehen, auch wenn derzeit die Emotionalität einer ausverkauften Stehtribüne nicht stattfinden darf. Die Fans jedenfalls hoffen darauf, möglichst schnell und in möglichst großer Zahl wieder ins Stadion zu dürfen, auf jeden Fall bleibt Fußball eine Herzensangelegenheit, auf jeden Fall ist der Grad der Identifikation eines Fans mit seinem Club riesig und ungebrochen.

Für Sponsoren und Werbetreibende im Fußballumfeld ist die Corona Pandemie eine Herausforderung. Vollkommen unabhängig von Maßnahmen im Stadion bietet BK Poster (bk-poster.de) nun die Möglichkeit, individualisierte Produkte wie Poster oder Tassen als Werbemittel einzusetzen. Die individuelle Logoaufbringung auf den mit Wörtern und Begriffen versehenen Artikeln ermöglicht, dass die Werbung zwar nicht im Vordergrund steht, aber doch unübersehbar ist. Ein dezent untergebrachtes Logo soll den Transfer zwischen hochemotionalen Inhalten und dem Absender herstellen, so dass eine positive Aufladung der Marke erreicht werden kann.

Es entstehen Werbegeschenke, die niemand fortwirft, die eine lange Haltbarkeit haben und ihr Unternehmen perfekt aufgeladen im Limbischen System Ihrer Kundschaft verankert – da, wo die Kaufentscheidungen getroffen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BK Marketing

Herr Bernd Huck

Silberknapp 110

44227 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0175-5819715

web ..: http://www.bk-poster.de

email : info@bk-poster.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weitergehende Fragen werden gerne beantwortet.

Pressekontakt:

BK Marketing

Herr Bernd Huck

Silberknapp 110

44227 Dortmund

fon ..: 0175-5819715

web ..: http://www.bk-poster.de

email : info@bk-poster.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innocan beauftragt Endless Sky mit der Herstellung und dem Vertrieb der CBD-Kosmetikprodukte von Innocan in Kanada EMX Royalty unterzeichnet mit New Dimension Resources eine Optionsvereinbarung für drei Projekte in Skandinavien