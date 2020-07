Geschmackvolle Geschenke für Fußballfans – mit Kommunikationsgarantie

Ein Poster an der Wand kann mehr sein als Dekoration – es kann Gespräche in Gang bringen, Emotionen auslösen, Erinnerungen wecken, Identifikation ausdrücken. Und vor allem Spaß machen.

Wenn Sport-Fans vor den Postern von BK Poster stehen bleiben, haben Sie sich viel zu sagen. Die Poster von BK-Poster sind Anregungen zum Geschichten erzählen, sind das Konzentrat einer Leidenschaft, setzen auch verlegte Erinnerungen wieder frei. Die herkömmlichen Devotionalien wie Trikot oder Schal sind weit verbreitet, auch wenn die Shops der Vereine noch viel mehr bieten, sind diese Motive trotzdem etwas Einzigartiges – und beflügeln die Kommunikation.

„Bombers Zitronenkuchen“ auf dem Dortmund-Poster lässt BVB-Fans entweder nachdenklich wirken, oder sie kennen die dazugehörige Geschichte und sprudeln los. Der Revierrivale aus Gelsenkirchen weiß mit einem schlichten „6:6“ oder einem „Spargeltarzan“ mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas anzufangen – und erinnert sich gerne an bessere Zeiten.

Die Essener kennen den „fliegenden Schulmeister“ und in Bochum denken sie noch mit Vergnügen an „Zwetschge“ zurück. Und bei den Bayern „macht es Bumm“, aber es war nicht der „Bulle“. Wer war’s?

Der Onlineshop von BK Poster (www.bk-poster.de) ist ein kleiner, aber feiner Shop mit außergewöhnlichen Titeln, jedes Motiv ist exklusiv nur dort zu erhalten. Mit seinem Programm spricht BK Poster nicht nur Fußballfans an, auch andere Sportfans finden hier das Besondere, z.B. Hockeyfans, Formel 1-Anhänger oder die Liebhaber des American Football.

Wer will, kann sich übrigens sein eigenes Poster herstellen lassen, oder eines für seinen Verein. Auch die Integration von eigenen Begriffen in bestehende Poster ist möglich, um ein wirklich individuelles Geschenk zu erhalten. Unternehmen können die Titel individualisiert als einzigartige Werbemittel nutzen – die niemand fortwirft.

Neben den Sportmotiven besticht eine Serie mit Motiven über unsere Planeten.

Die meisten Titel sind übrigens auch auf edler Leinwand zu haben. Und einige finden sich auf wunderschönen Tassen wieder.

Die Titel im Onlineshop durchzustöbern, lohnt sich auf jeden Fall!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BK Marketing

Herr Bernd Huck

Silberknapp 110

44227 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0175-5819715

web ..: http://www.bk-poster.de

email : info@bk-poster.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

