Zeitarbeit als Erfolgsmodell in und um Stuttgart

Das Ziel der TIMEWORK Stuttgart Brosi GmbH ist es, engagierte Fachkräfte mit spannenden Unternehmen zusammenzubringen. Die Zeitarbeitsfirma konzentriert sich besonders auf Handwerk und Pflege.

Die Personalvermittlung bietet sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen eine Vermittlerrolle in der Suche nach dem neuen Job bzw. der passenden Fachkraft für eine Vakanz in der Firma an. Mit über 150 Arbeitnehmern und vielen langjährigen Partnerschaften hat die Zeitarbeitsfirma in den letzten Jahren einen besonders großen Arbeitsbereich im Handwerk und in der Pflege aufgebaut.

Ein Neustart im Berufsleben

Sowohl für Fachkräfte aus der Pflege als auch dem Handwerk bietet TIMEWORK spannende und herausfordernde Stellen, die sie in ihren Karrieren nach vorn bringt. Dabei hilft die offene und familiäre Arbeitsatmosphäre, das Vertrauen zu fördern und den Arbeitsalltag einfach und angenehm werden zu lassen. Um dieses Vertrauen und die Zufriedenheit zu stärken, bietet TIMEWORK unbefristete Arbeitsverträge, Top-Konditionen und herausragende Zusatzleistungen. Durch die regional und bundesweite Vernetzung kommen Bewerber auch problemlos an Arbeit in der Heimatregion, sodass sie von verkürzten Arbeitswegen profitieren. Zudem erhält jeder Arbeitnehmer einen persönlichen Ansprechpartner, um mögliche Probleme frühzeitig zu beseitigen.

Bei Interesse ist eine Bewerbung auf eine auf der Internetseite des Unternehmens ausgeschriebene Stelle jederzeit möglich. Wenn zurzeit keine passende Ausschreibung vorhanden ist, kann initiativ über das Kontaktformular oder per E-Mail Kontakt aufgenommen werden.

Effiziente und maßgeschneiderte Hilfe für Unternehmen

Um auf kurzfristigen Personalbedarf, etwa bedingt durch Urlaub, Krankheit oder ein Auftragshoch, schnell und flexibel reagieren zu können, bietet TIMEWORK Unternehmen aus dem Handwerk und der Pflege einen großen Pool an gut ausgebildeten Mitarbeitern. Dabei hilft die schnelle und unbürokratische Abwicklung, Personalmangel effizient mit dem Einsatz qualifizierter Fachkräfte zu beheben. Die Mitarbeiter sind im Besitz von Pkw und Führerschein und somit mobil und innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Durch die Bereitstellung eines persönlichen Disponenten durch TIMEWORK ist die Kommunikation mit der Zeitarbeitsfirma zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Der Partner für Zeitarbeit in der Region

Seit 2003 bietet die TIMEWORK Stuttgart Brosi GmbH ihre Dienste als Personalvermittlerin im Bereich der Zeitarbeit für Handwerk und Pflege an. Neben dem Hauptstandort in der Büchsenstraße 15 in 70173 Stuttgart werden Arbeitsplätze im gesamten Bundesgebiet vermittelt. Telefonisch können von Montag bis Donnerstag von 7:30-16:30 Uhr und Freitag bis 14:30 Uhr unter der Telefonnummer 0711 341 700 13 Termine vereinbart werden.

