CleverMom Videokurs – für eine organisiert Schwangerschaft und eine schöne & angstfreie Geburt

Während der Schwangerschaft eine schöne Geburt vorbereiten, ganz nach den eigenen Wünschen, und erfüllte Mama werden? Der Onlinekurs mit Videocoaching von „CleverMom“ macht es möglich.

Die schönste Zeit im Leben einer Frau beginnt mit dem Warten auf ihr Baby, so heißt es. Stimmt das? Ja, und manchmal … etwas weniger ja. Gerade dann, wenn Du zum ersten Mal Mama wirst, stellst Du Dir (und nicht nur Dir) während Deiner Schwangerschaft die eine oder andere bange Frage. Ein paar Sorgen und Ängste sind nicht ungewöhnlich und anfangs ganz normal. Aber die freudige Erwartung soll überwiegen. Dabei hilft und begleitet CleverMom Schwangere mit einem einzigartigen Online Videokurs ins Baby-Glück.

Der CleverMom Videokurs bietet die Möglichkeit für Schwangere und werdende Mütter, in der kompletten Zeit vom positiven Schwangerschaftstest bis hin zur Entbindung des Familienzuwachses gecoacht zu werden in Form eines professionellen Onlinekurses.

Ziel ist es, werdende Eltern neun Monate lang auf der Reise zum Kind zu begleiten. Alle Fragen, Sorgen und Nöte von Schwangeren werden geklärt und entsprechend des Schwangerschaftsmonats, in dem sie sich gerade befinden, bekommen Mütter Informationen darüber, was aktuell in ihrem Körper passiert, wie Schwangerschaftsbeschwerden gelindert werden können und was es Organisatorisch zu klären gilt. Auf diese Weise sollen entspannte neun Monate ermöglicht werden, die nicht geprägt sind von Fragen oder gar Sorgen, sondern von Vorfreude und einem guten Gefühl bei der Geburtsvorbereitung.

Insbesondere für Mütter, die zum ersten Mal schwanger sind, werden mit diesem Programm ungeahnte Perspektiven eröffnet. Aber auch Frauen, die bereits Kinder haben, lassen sich gerne durch den Kurs organisatorisch unterstützen und Ihr Wissen auffrischen.

Was beinhaltet der CleverMom Videokurs?

Du bekommst sehr viel mehr als praktische Tipps. Ein neues Familienmitglied stellt das ganze Leben auf den Kopf. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher war. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Aber wie wirst Du alles vereinbaren können, Kind, Beruf, andere Interessen? Wie steht es um Deine Vision, wie wünschst Du es Dir? Geht alles. Bei CleverMom erfährst Du, wie das funktionieren kann.

Vor allem aber lernst Du im Online Kurs, wie Dein Mindset bewirkt, dass es Dir und Deinem Baby gut geht, noch bevor es auf die Welt gekommen ist. Deine Einstellung und Deine innere Haltung ebnen euch beiden den gemeinsamen Weg dahin und gestalten Deine Schwangerschaft und die Ankunft Deines ersehnten Schatzes leicht und freudig. Dabei unterstützt und inspiriert Dich auch die Gemeinschaft anderer junger Mamas, die CleverMom Community.

Der Onlinekurs ist absolut einmalig und besteht aus 4 spannenden Teilen, vereint im CleverMom Mitgliederbereich: einem Video-Coaching, einem Workbook, einer individuellen Begleitung und der Community.

Neun Staffeln mit insgesamt 52 Videos werden der Schwangeren im Videokurs bereitgestellt, um über alle mit dem Schwangersein, der Entbindung und der ersten Zeit mit Baby verbundenen Themen kompetent bequem über den Bildschirm aufgeklärt zu werden.

Ein Workbook, das 210 bebilderte Seiten beinhaltet, stellt einen schriftlichen Begleiter da, an dem man sich orientieren kann und Informationen erhält. Checklisten, die ausgedruckt werden können und ebenfalls im Paket inkludiert sind, erinnern an Besorgungen, die getätigt werden müssen und Amtsbesuche, ebenso eine Liste mit Dingen, die für eine Geburt geplant werden müssen.

Einmal pro Woche werden Kunden per Email von einer persönlichen Assistentin darauf hingewiesen, was in der jeweiligen Schwangerschaftswoche relevant ist. Dieser Service erspart werdenden Eltern Unsicherheiten und Zeit.

Der Mitgliederbereich bietet neben einer Übersicht der Inhalte die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern zu vernetzen und auszutauschen. Auch auf diese Weise können zusätzliche Fragen jederzeit geklärt werden.

Der Vorteil des Online-Programms gegenüber konventionellen Kursen für Schwangere ist, dass der Zugriff rund um die Uhr möglich ist. Flexibilität ist daher umfassend gegeben. Neuste Entwicklungen und Erkenntnisse können online zudem leicht und direkt übermittelt werden.

Für welche Zielgruppe eignet sich der genannte Kurs im Besonderen ?

Der CleverMom Onlinekurs ist perfekt für Schwangere, die nicht erst kurz vor der Geburt im klassischen Geburtsvorbereitungskurs informiert werden möchten, sondern schon früher oder sogar ab Beginn der Schwangerschaft.

Frauen die gerne Kontakt mit anderen Schwangeren aufnehmen möchten, um sich auszutauschen über etwaige Beschwerden, Herausforderungen und Probleme, werden hier auf Gleichgesinnte treffen.

Ideal ist das Programm gerade auch dann, wenn man sich die Anfahrt zu einem konventionellen Kurs sparen möchte und diesen stattdessen von zu Haus genießt. Geburtsvorbereitung spannend und gemütlich wie ein Filmeabend, sozusagen.

Wie funktioniert der CleverMom Videokurs?

Das Gesamte Programm ist ab Buchung zehn Monate jederzeit abrufbar und Inhalte -wie zum Beispiel Checklisten- können ganz einfach heruntergeladen werden.

Der ganze Kurs findet online statt, sodass für die Schwangere keine Fahrtzeit entsteht und keine fixen wöchentlichen Termine eingehalten werden müssen. Örtliche und zeitliche Flexibilität sind gegeben und alle Inhalte sind jederzeit abrufbar.

Für berufstätige Paare eröffnet sich so die Möglichkeit trotz der Arbeit gemeinsam die Vorbereitung auf die Geburt zu erleben. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs, der zeitlich auf das Ende der neun Monate begrenzt ist und oftmals zu spät kommt, liefert dieser Kurs während der gesamten Schwangerschaft verteilt auf die neun Monate immer zur rechten Zeit Informationen.

Ist eine individuelle Betreuung (1:1 Caoching) möglich?

Auf Wunsch ist die Erweiterung des Kurses um ein persönliches und individuelles Coaching zu Schwangerschaft und Geburt möglich (limitierte Plätze verfügbar). Bei tiefergehenden Fragen, Sorgen oder dem Wunsch nach der Erfüllung ganz individueller Bedürfnisse für die neue Rolle als Mutter (bspw. Berufliche Vereinbarkeit) bietet sich das 1:1 Coaching an. Das 1:1 Gespräch löst Ängste, macht Mut, inspiriert und zeigt wundervolle Perspektiven. Zusätzlich erhält man Feedback, wie andere Mütter der CleverMom Community mit derselben Situation umgehen, um mit inspirierenden Beispielen starten zu können.

Wo ist das CleverMom Programm erhältlich?

Der CleverMom Onlinekurs mit Video-Coaching wird mit einem Klick auf der Website von CleverMom gekauft. Das vollständige Programm mit einer 40 wöchigen Begleitung für werdende Mütter liegt preislich bei 147 Euro, kann je nach Wunsch allerdings auch in Form von drei raten à 49 Euro bezahlt werden. Innerhalb weniger Minuten sind alle Inhalte für Kunden nutzbar.

Mehr Infos unter: www.CleverMom.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CleverMom

Frau Tamara Berger

Gaisbergstr. 3

81675 München

Deutschland

fon ..: 07042848649

web ..: http://www.CleverMom.de

email : Info@CleverMom.de

Das Internet ist voll von Schwangerschaftstipps, doch der ungefilterte Überfluss an vermeintlichem „Expertenwissen“ ist oft mit Mythen behaftet und weder sinnvoll organisiert noch hilfreich.

Tamara Viktoria Berger schließt mit ihrem Startup „CleverMom“ (https://clevermom.de/) genau diese Lücke mit ihrem Programm. Frei übersetzt steht es für eine Schwangerschaft ganz in der persönlichen Mitte, erfüllt und voll positiver Energie für das bevorstehende Wunder.

