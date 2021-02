Cloudbasiertes Remote-Monitoring: EcoStruxure IT Expert von Schneider Electric

Überwachung aller wichtigen Infrastrukturkomponenten in Echtzeit mit proaktiven Empfehlungen für bessere Leistung und Verfügbarkeit

Schneider Electric bietet mit der cloudbasierten Datacenter-Management-Lösung „EcoStruxure IT Expert“ eine herstellerneutrale DCIM-Plattform für hybride IT- und RZ-Umgebungen, die sichere Echtzeitüberwachung wichtiger Infrastrukturkomponenten wie Stromversorgung, Klimatisierung oder Zutrittsschutz ermöglicht. Darüber hinaus verfügt EcoStruxure IT Expert über detaillierte Geräte- und Statusinformationen, die durch die Cloud-Architektur via Webbrowser oder über die kostenlose Smartphone-App Mobile Insights (iOS und Android) eingesehen werden können. Auch die Konfiguration kann über diesen Weg angepasst werden.

Die Leistungs- und Statusdaten werden anonymisiert in die Cloud übertragen und analysiert. So können mithilfe einer KI proaktive Empfehlungen zur Verbesserung von Leistung, Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit für den Betreiber generiert werden. Mehr als 100 Milliarden Datensätze bilden dabei eine umfassende Grundlage, um mit Hilfe von weltweiten Benchmarks die Leistung der eigenen Systeme mit branchenspezifischen Werten abzugleichen und datengetriebene Trendanalysen und Risiko- oder Wartungsprognosen zu erhalten.

Intelligente Alarmfunktion leiten Fehlermeldungen nicht mehr einzeln und wahllos weiter, sondern fassen diese zu dedizierten Ereignissen mit entsprechenden Handlungsempfehlungen zusammen und senden diese in bestimmten Intervallen an den Betreiber. Durch die Clouddatenanalyse kann die Fehlerursache zudem schneller identifiziert werden als es bei vergleichbaren On-Premise-Lösungen möglich ist.

EcoStruxure IT Expert wird über ein skalierbares Abo-Modell zur Verfügung gestellt und kann schrittweise um Lizenzen ergänzt werden. Erhältlich ist die EcoStruxure IT App über die bekannten App-Stores oder auf https://www.ecostruxureit.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : christine.beck-sablonski@se.com

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

