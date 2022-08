Cogia gewinnt ihren ersten Kunden aus Japan

Frankfurt am Main, 1. August 2022. – Das Frankfurter Technologie-Unternehmen Cogia GmbH, ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagment und Medien-Monitoring, schließt erfolgreich ein Projekt mit ihren ersten Kunden aus Japan, der United Aluminium Corporation of Japan (UACJ), ab.

UACJ ist ein großer Hersteller von Aluminiumwalzprodukten vor allem für Firmen aus der Automotive- und Verpackungsindustrie. Die Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter bei einem Umsatz von 4,6 Mrd. Euro. Cogia hat UACJ mit ihrer KI-basierte Lösung bei der Analyse von Web- und Social-Media-Daten unterstützt.

Mit diesem Projekt sind wir unserem Ziel, auf dem japanischen Markt Fuß zu fassen, einen großen Schritt näher gekommen, so der Vostand Pascal Lauria. Wir freuen uns auf zukünftige Projekte mit UACJ und sind dankbar für das Vertrauen in unsere Lösungen.

Cogia konnte ihre Kompetenz unter Beweis stellen und ihren ersten japanischen Kunden mit guten Ergebnissen überzeugen, so dass dieser sich bereit erklärte, Cogia als Referenzkunde zur Verfügung zu stehen.

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich „Big Data Analytics“ sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für das Web und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich „Kundenzufriedenheit“: den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

Cogia AG Poststraße 2-4

60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 2648485-11

E-Mail: ir@cogia.ag

Handelsregister: HRB 120938 Amtsgericht Frankfurt am Main

Website: www.cogia.ag

Cogia AG

Sonja Paas

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

Deutschland

email : s.paas@cogia.de

Cogia AG

Sonja Paas

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main

email : s.paas@cogia.de

