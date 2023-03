Cognigy auf Platz 1 in Use Case-Rankings im Gartner® Report Critical Capabilities for ECAI Platforms 2023

Cognigy belegt in den 2023 Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Conversational AI (ECAI) Platforms den ersten Platz in allen geprüften Anwendungsfällen.

DÜSSELDORF, 22.03.2023 – Die Analysten von Gartner haben 19 Conversational AI-Anbieter in Bezug auf wichtige Funktionen untersucht und die Ergebnisse im Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Conversational AI Platforms 2023 Report veröffentlicht. Cognigy, Marktführer im Bereich Conversational AI, hat mit seiner Plattform Cognigy.AI dabei den ersten Platz in allen fünf geprüften Anwendungsbereichen belegt:

* Contact Center-Automatisierung

* Self-Service-Chatbots

* Mehrsprachige Chatbot-Initiativen

* Virtuelle Assistenten für IT-Services / HR

* Orchestrierung mehrerer interner Bots

Der Bericht ist hier kostenlos einsehbar: https://www.cognigy.com/gartner-critical-capabilities-2023

_“Wir sind unglaublich stolz, in der Gartner-Bewertung in allen Use Cases auf Platz 1 gelandet zu sein“_, sagt Philipp Heltewig, CEO und Mitgründer von Cognigy. _“Diese Anerkennung, wie auch die Leader-Platzierung im Gartner® Magic Quadrant, bestätigt unseren Führungsansprung und unser Ziel, die modernste Conversational AI-Lösung auf dem Markt anzubieten.“_

Cognigy unterstützt Contact Center von Unternehmen KI-basiert dabei, die Kundenerwartungen zu übertreffen, die Zufriedenheit von Contact Center Agenten zu verbessern und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Unternehmen können mit Cognigy.AI ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse bereitstellen.

Cognigy ist mit KI Made in Germany global führend

Cognigy wurde im März 2023 im „Gartner® Magic Quadrant(TM) für Enterprise Conversational AI Platforms“ als Leader ausgezeichnet. Cognigy ist in diesem Report sowie im Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Conversational AI der einzige ECAI-Anbieter aus Deutschland. Hier der Report: https://www.cognigy.com/gartner-magic-quadrant-conversational-ai-2023

Gartner Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen vorgestellt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner enthalten die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen angesehen werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Forschungspublikation ab, einschließlich jeglicher Garantie für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Waren- und Dienstleistungszeichen von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und wird hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Quellen: Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Conversational AI Platforms, _Bern Elliot _| _Gabriele Rigon_, 06 March 2023. Gartner, „Critical Capabilities for Enterprise Conversational AI Platforms“, by analysts Gabriele Rigon, Bern Elliot, 13th March 2023.

Über Cognigy

Cognigy, ein Marktführer im Bereich Conversational AI, unterstützt Contact Center von Unternehmen KI-basiert dabei, die Kundenerwartungen zu übertreffen, die Zufriedenheit der Agenten zu verbessern und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Cognigy.AI-Plattform ermöglicht Kundenservice der nächsten Generation mit einer Lösungs-Suite bestehend aus Conversational IVR, Smart Self-Service und Agent + Assist. Unternehmen können dadurch ständig verfügbare, personalisierte und skalierbare Serviceerlebnisse sowohl über Sprache als auch über Chat in über 100 Sprachen bereitstellen, die mit generativer KI erweitert werden. Zu den Kunden des Düsseldorfer KI-Anbieters gehören Bosch, Mercedes-Benz, E.ON, Henkel, Lufthansa, Toyota uvm. Weitere Informationen: cognigy.com



