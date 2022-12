2022 Gartner® Magic Quadrant(TM) for Insight Engines: Squirro erhält den Status „Visionary“ zum zweiten Mal in Fo

Augmented-Intelligence-Anbieter Squirro für die Vollständigkeit seiner Software-Vision und deren Anwendbarkeit ausgezeichnet

Squirro, der Anbieter von Augmented-Intelligence-Lösungen, wurde im 2022 Gartner® Magic Quadrant(TM) für Insight Engines zum zweiten Mal in Folge als Visionary benannt. Ausgezeichnet wurde die Insight Engine von Squirro für ihre umfassende Produkt-Vision und deren Umsetzungsfähigkeit. Squirros innovative und modulare Insight Engine umfasst die Module „Semantic Enterprise Search“, „Insight Generation“ und KI-gesteuerte kontextbezogene Handlungsempfehlungen zur Unterstützung einer datengesteuerten Entscheidungsfindung, Personalisierung und Automatisierung.

Squirros Insight Engine stellt eine benutzerfreundliche, einfache und klare Benutzeroberfläche bereit und ist ein Vendor-Managed-Service, der über eine Auswahl von Drittanbieter-Cloud-Diensten gehostet und ebenfalls in einer Private-Cloud oder On-Premise zum Einsatz kommen kann.

„Die Auszeichnung als „Visionary“ im Gartner Magic Quadrant for Insight Engines zum zweiten Mal in Folge belegt unseren kontinuierlichen Fokus auf Innovation und unsere Fähigkeit, hochrelevante Erkenntnisse für unsere Kunden bereitzustellen“, sagte Dorian Selz, CEO von Squirro. „Unsere Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Bank of England, der Europäischen Zentralbank und Henkel zeigt, dass wir die Anforderungen großer Unternehmen verstehen und über die Lösungen und das Fachwissen verfügen, um vorgegebene Ziele zu erreichen. Die Ernennung zum Gartner® Magic Quadrant(TM) Visionary ist sehr wichtig für uns. Sie ist ein Beleg unserer Fortschritte.“

Squirro bietet eine umfassende Palette von Augmented-Intelligence-Lösungen für eine Reihe von Branchen (wie zum Beispiel Banking und Fertigungsindustrie) und funktionalen Bereichen (wie zum Beispiel Vertrieb, Risikomanagement, Wissensmanagement und Kundenservice) an.

Die Platzierung von Squirro als „Visionary“ im Gartner® Magic Quadrant(TM) verheißt Gutes für nachfolgende Insight Engine-Innovationen, so Dorian Selz weiter: „Wir legen großen Wert auf unsere Insight Engine. Die erneute Anerkennung von Gartner® ist deshalb ein stolzer Moment für Squirro. Sie bestätigt unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie in 2023 und darüber hinaus.“

Eine Kopie des „Gartner Magic Quadrant for Insight Engines“ Berichts kann hier heruntergeladen werden: https://squirro.com/library/2022-gartner-magic-quadrant-for-insight-engines/

Zu Squirro: https://info.squirro.com/ecb_pr

Zur Insight Engine von Squirro: https://squirro.com/insight-engine/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Squirro AG

Frau Gloria Fernandez

Mühlebachstrasse 70

8008 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 562 43 36

web ..: https://www.squirro.com

email : gloria.fernandez@squirro.com

Zu GARTNER:

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA sowie international, die hier mit Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden und rät Technologienutzern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Forschungspublikationen von Gartner stellen die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Squirro:

Squirro ist ein führender Anbieter von Augmented-Intelligence-Lösungen für die Suche, Analyse und Interpretation von unstrukturierten Informationen. Squirro ist ein nach ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen.

Dank der einzigartigen Technologie, die KI, maschinelles Lernen und Predictive Analytics vereint, profitieren die Kunden von Squirro von messbaren Ergebnissen in Form von Umsatz- und Effizienz-Steigerungen, Risikominierung, Kostenreduktion und beschleunigter Markteinführung.

Gegründet in 2012, Squirro ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit engagierten Teams in der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Singapur. Zu den Kunden zählen unter anderem die Europäische Zentralbank, die Bank of England, Standard Chartered, Candriam und Henkel.

Pressekontakt:

Squirro AG

Frau Gloria Fernandez

Mühlebachstrasse 70

8008 Zürich

fon ..: +41 44 562 43 36

web ..: https://www.squirro.com

email : gloria.fernandez@squirro.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue LAGERBOX Location in Erfurt kommt