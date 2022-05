Squirro lädt „Chief Evangelist“ von Hugging Face zum Redefining AI Podcast ein

Julien Simon von Hugging Face spricht im Podcast über die ,Demokratisierung von Machine Learning‘

– Podcast-Hörer erhalten die Chance, ihr eigenes Machine Learning Modell bei Squirro zu bauen und auf Hugging Face zu veröffentlichen.

Squirro, Anbieter von Augmented Intelligence-Lösungen, welcher in Gartners Magic Quadrant für Insight Engines als Visionär gekürt wurde, lud Julien Simon, ,Chief Evangelist‘ der AI Community Hugging Face, in der neuesten Folge seines Redefining AI Podcasts mit dem Titel ,Die Demokratisierung von Machine Learning‘ ein.

Redefining AI konzentriert sich auf Gespräche, welche die digitale Innovation vorantreiben und den Menschen helfen, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cognitive Search, Insight Engines und das Zeitalter der Erkenntnisse zu verstehen.

In der neuen Folge diskutieren Julien und Lauren Hawker Zafer über die Bemühungen um mehr Zusammenarbeit und Offenheit in einem Bereich, der immer noch den zunehmenden Risiken von Verantwortungslosigkeit, Monopolen und Machtkonzentration ausgesetzt ist.

„Hugging Face nimmt sich einer sehr wichtigen und glaubwürdigen Rolle an, welche klare, langfristige Auswirkungen auf die Branche haben wird. Deshalb waren wir sehr erfreut, Julien bei Redefining AI willkommen heißen zu dürfen“, sagt Lauren Hawker Zafer, Head of Training and Education von Squirro. „Es war eine faszinierende Diskussion, in der es um die soziale Verantwortung ging, die mit dem Versuch einhergeht, ML zu demokratisieren, und um die soziologischen Folgen der weit verbreiteten Nutzung von z.B. AI-Sprachmodellen. Redefining AI ist ein Ort, an dem Menschen mehr über AI und ML erfahren können, und Julien hat das auf jeden Fall erreicht.“

Die Squirro Academy wurde 2021 ins Leben gerufen, um Leuten einfachen Zugang zu Wissen und Bildung rund um ML und AI zu ermöglichen. Die Academy bietet eine große Vielfalt an Lerninhalten zu Artificial und Augmented Intelligence, Natural Language Processing, Machine Learning, Data Analytics, No-Code AI und Insight Engines.

Hugging Face ist eine AI Community, die das Ziel verfolgt, gutes Machine Learning durch Open Source und Open Science zu demokratisieren. Das Unternehmen schloss kürzlich eine Serie-C-Finanzierungsrunde über 100 Millionen US-Dollar ab und wird nun mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet.

„Die Beschleunigung der Demokratisierung von AI und ML ist einer der Gründe, warum wir die Squirro Academy gegründet haben, und es ist ein Thema, dass uns sehr am Herzen liegt“, so Lauren Hawker Zafer weiter. „Damit ML sein enormes Potenzial entfalten kann, ist es wichtig, dass Business-User es nutzen und dass sie verstehen, wie ML in verschiedenen Bereichen angewendet werden kann. Redefining AI befasst sich mit diesen Anliegen und wir bemühen uns stets darum, unseren Hörern ehrliche und einzigartige Einsichten sowie praktische Lernmöglichkeiten zu geben, wodurch wir die Demokratisierung von ML weiter vorantreiben möchten.“

Redefining AI ist verfügbar auf:

1. Spotify Redefining AI

2. Apple Podcasts

3. Google Podcasts

4. Stitcher

Hörer, die daran interessiert sind, ihr eigenes Machine Learning Modell zu bauen und auf Hugging Face zu veröffentlichen, können dies in Squirros No Code AI Modell Creator Kurs tun.

Die Squirro-Modelle bei Hugging Face können hier angesehen werden: huggingface.co/squirro

Weitere Informationen zu Squirro: https://squirro.com/

Weitere Informationen zum No Code AI Modell Creator Kurs: https://learn.squirro.com/learn/public/learning_plan/view/13/squirro-no-code-ai-model-creator-training-certification

Weitere Informationen zur Squirro Academy: https://squirro.com/education/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Squirro AG

Frau Gloria Fernandez

Mühlebachstrasse 70

8008 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 562 43 36

web ..: https://squirro.com/

email : gloria.fernandez@squirro.com

Über Squirro:

Unternehmen nutzen neue Chancen, verbessern die Kundenbeziehungen und optimieren die Entscheidungsfindung mit den branchenspezifischen Augmented Intelligence-Lösungen von Squirro, die menschliche Intelligenz mit leistungsstarker AI kombinieren. Als Insight Engine im Kern liefert Squirro kontextualisierte Erkenntnisse aus den relevantesten Datenquellen der Kunden und zeigt diese direkt über Workbench-Integrationen oder Self-Service-Anwendungen an.

Squirro arbeitet mit globalen Organisationen zusammen, vorrangig in den Branchen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation und Produktion. Zu den Kunden zählen unter anderem die Bank of England, Standard Chartered, ING, Brookson, Candriam und Ninety-One. Squirro wurde 2012 gegründet und verfügt aktuell über Standorte in Zürich, London, München, New York und Singapur. Weitere Informationen zu AI-gesteuerten Business Insights unter: https://squirro.com/

