Collective Metals gibt die DTC-Zulassung seiner Stammaktien für die OTC-Märkte bekannt

7. November 2023 – VANCOUVER, B.C. – COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das „Unternehmen“ oder „Collective“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-metals-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und die Abwicklung in den Vereinigten Staaten durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind. Es wird erwartet, dass die DTC-Zulassung den Handel vereinfacht und die Liquidität der Aktien von Collective in den Vereinigten Staaten erhöht.

Die DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation, einer US-Gesellschaft, die das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen verwaltet. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung über die DTC zugelassen sind, sind „DTC-fähig“. Diese elektronische Methode des Clearing von Wertpapieren beschleunigt den Eingang von Aktien und Bargeld und damit den Abrechnungsprozess für Anleger und Makler, so dass die Aktien über eine viel größere Auswahl von Maklerfirmen gehandelt werden können, indem sie deren Anforderungen entsprechen.

Christopher Huggins, CEO von Collective Metals, kommentiert: „Dies ist ein großer Schritt nach vorne für das Unternehmen und ermöglicht es uns, unsere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für Aktionäre in den Vereinigten Staaten zu erhöhen.“

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol „COMT“ und am OTC-Markt unter dem Symbol „CLLMF“ gehandelt.

Verlängerung des Marketingabkommens

Das Unternehmen freut sich außerdem, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 10. Mai 2023 bekannt zu geben, dass es seinen Vertrag mit Hillside Consulting & Media Inc. („Hillside“) (Adresse: 474 Main St, Penticton BC, Kanada) (Tel.: 250-485-3615; E-Mail: hillsideconsultingmedia@gmail.com) für Marketingdienstleistungen für bis zu drei Monate, beginnend am 8. November 2023, verlängert hat.

Hillside wird ihre Online-Programme nutzen, um eine größere Anhängerschaft zu generieren, das Bewusstsein der Investoren zu erhöhen und potenzielle neue Investoren durch verschiedene Online-Plattformen und Methoden des Engagements für ein Gesamtentgelt von CDN$200.000 zu gewinnen. Die Aktivitäten werden durch E-Mail, Online-Publikationen, soziale Medien und andere PPC-Werbetechniken erfolgen (die „Dienstleistungen“). Zum Zeitpunkt dieses Vertrages besitzt Hillside (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und steht mit dem Unternehmen in einem angemessenen Verhältnis. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Hillside als Entschädigung für seine Marketingdienstleistungen ausgeben.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die beträchtliche Reserven an Li2 O enthalten. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

IM NAMEN VON COLLECTIVE METALS INC.

Christopher Huggins

Vorstandsvorsitzender

T: 604-968-4844

E: chris@collectivemetalsinc.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie „können“, „erwarten“, „schätzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“ und „fortsetzen“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Vorausschauende Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: mögliche Vorteile der DTC-Zulassung, Bereitstellung der Dienstleistungen durch Hillside. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in der Zukunft operieren wird, erwartete Kosten und die Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

