Collective Mining veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 und steigert seine sozialen Investitionen in seinem Einflussbereich

Toronto, Ontario, 7. August 2024 – Collective Mining Ltd. (NYSE: CNL, TSX: CNL) (Collective oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/) freut sich, die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2023 bekannt zu geben, in dem die Auswirkungen des Unternehmens, die Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen und die allgemeine Verantwortung für die Umwelt, die Gemeinden und die Unternehmensführung im Bezirk Caldas, Kolumbien, beschrieben und kritisch bewertet werden. Im Jahr 2023 hat Collective Mining seine sozialen Investitionen im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich erhöht und allein über 280.000 $ und zusammen mit strategischen Partnern 822.944 $ investiert. Die Investitionen umfassen unter anderem Gemeindeprojekte, den Ausbau von Aquädukten, den Bau von Straßen, die Verbesserung kommunaler Einrichtungen, landwirtschaftliche Initiativen und die Unterstützung von Unternehmerinnen, wovon über 1.700 Personen profitieren.

Der Nachhaltigkeitsbericht enthält folgende bemerkenswerte Highlights für das Jahr 2023:

– Eine günstige TRIFR-Rate (Total Recordable Injury Frequency Rate, Häufigkeit der meldepflichtigen Verletzungen insgesamt) von 0, die das Jahr 2023 mit einem Rekord von 710 Tagen ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten abschließt.

– Pflanzung von 1.900 Setzlingen zum Schutz von Gebieten in der Nähe von Wasserquellen mit besonderem Schwerpunkt auf der Unterstützung von Aquädukten in unserem Einflussbereich.

– Das Unternehmen führte seine zweite Bewertung der Kohlenstoffbilanz durch und erreichte Kohlenstoffneutralität durch den Kauf von 700 Ausgleichsgutschriften aus dem Naturschutzprojekt Delfines Cupica REDD+.

Omar Ossma, President und CEO, erklärte: Indem wir unsere Nachhaltigkeitsinitiativen in einem so frühen Stadium in unsere Betriebsmatrix integrieren, schaffen wir eine starke Grundlage in unserer Gastregion, die dazu dient, ein erfolgreiches Bergbauprojekt in der Zukunft sicherzustellen. Das ist The Collective Way. Wie immer möchten wir allen unseren strategischen Partnern in der Region sowie den Gemeinden dafür danken, dass sie uns erlauben, Teil ihrer Programme zu sein und an ihrem täglichen Leben teilzunehmen.

Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.collectivemining.com unter Sustainability (Nachhaltigkeit) verfügbar.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere neueste Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com

Collective Mining ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas, Kolumbien, das von dem Team gegründet wurde, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. 2 Milliarden Dollar an Zijin Mining verkauft hat. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100%igen Beteiligungen an zwei Projekten, die direkt in einem etablierten Bergbaurevier mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen liegen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im System Apollo verankert, das das ausgedehnte, großvolumige, hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt. Das Ziel des Unternehmens für das Jahr 2024 ist es, das Apollo-System zu erweitern, zur Erweiterung des vor kurzem entdeckten Trap-Systems in Streichrichtung zu explorieren und eine neue Entdeckung entweder auf dem Ziel Tower oder den Zielen Box, Tower oder X zu machen.

Das Management, Insider, ein strategischer Investor und enge Familienangehörige sowie Freunde besitzen fast 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und stehen somit vollständig hinter den Aktionären. Das Unternehmen ist an der NYSE unter dem Handelssymbol CNL, an der TSX unter dem Handelssymbol CNL, an der OTCQX unter dem Handelssymbol CNLMF und an der FWB unter dem Handelssymbol GG1 notiert.

Kontaktinformationen:

Folgen Sie bitte Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie bitte Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Chief Financial Officer

p.begin@collectivemining.com

Tel.: +1 (416) 451-2727

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralliegenschaften oder Programmen, den zukünftigen Betrieb, die zukünftigen Metallgewinnungsraten, das zukünftige Wachstumspotenzial von Collective und die zukünftigen Entwicklungspläne.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung zukünftiger Ereignisse wider, einschließlich der endgültigen Börsennotierungsmechanismen und der Richtung unseres Geschäfts. Das Management ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, dem Entwicklungsstadium des Unternehmens, der finanziellen Lage des Unternehmens, möglichen Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten, den tatsächlichen Ergebnissen der laufenden Explorationsaktivitäten, den Schlussfolgerungen zukünftiger wirtschaftlicher Bewertungen, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen der Wertpapiermärkte, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold, Edel- und Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen, Schwankungen der Devisenmärkte, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollvorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationsdrücke, Einstürze und Überschwemmungen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; die Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit dem Bergbau und den Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden zu erhalten); und die Eigentumsrechte an den Liegenschaften sowie jene Risikofaktoren, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. März 2024 erörtert oder erwähnt werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können und es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

