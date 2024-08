Azubi- und Arbeitsmarktmesse „wobJOB“

Hubertus Heil unterstützt die Veranstaltung als Schirmherr

Wolfsburg, 07.08.2024 – Am 5. September 2024 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Volksbank BRAWO und der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung von 10 bis 18 Uhr die erste Azubi- und Arbeitsmarktmesse „wobJOB“ in der Wolfsburger Innenstadt. Die Präsenzmesse steht unter der Schirmherrschaft von Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, und bietet Ausbildungssuchenden sowie Fachkräften die Möglichkeit, direkt mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und sich über Ausbildung, Studium und berufliche Perspektiven zu informieren.

„Die Schirmherrschaft habe ich als Bundesminister für Arbeit und Soziales gerne übernommen, denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass jeder junge Mensch die Chance auf eine Ausbildung bekommt und junge Menschen sich auch beruflich neu orientieren können“, erklärt Hubertus Heil. „Das hilft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, um ihren eigenen Weg zu gehen und es trägt zur Arbeits- und Fachkräftesicherung unserer Unternehmen bei. Ich lade alle herzlich ein, am 5. September in die Wolfsburger Innenstadt zu kommen und bedanke mich bei allen Partnern, die die Messe unterstützen.“

In der mittleren Porschestraße erwartet Interessierte ein breit gefächertes Angebot aus den unterschiedlichsten Branchen – von der Automobilindustrie über das Gesundheitswesen, die Gastronomie bis hin zum Landschaftsbau. Mit dabei sind unter anderem die Volkswagen AG, Bundeswehr, Technische Universität Braunschweig, Volksbank BRAWO, Madsack Medien, die Stadt Wolfsburg, das Klinikum Wolfsburg und Schnellecke Logistics. Besonderes Highlight zum Abschluss der Veranstaltung ist der Auftritt des Frankfurter Singer-Songwriters ENKAY, der mit seinen Deutschpop-Songs für Unterhaltung sorgen wird.

„Ich freue mich sehr über die großartige Unterstützung und Beteiligung bedeutender Unternehmen aus Wolfsburg und seiner Region. In Zeiten eines sich verschärfenden Arbeits- und Fachkräftemangels bietet die Messe eine sehr gute öffentliche Plattform für die Unternehmen, um sich und ihr Aufgabenportfolio zu präsentieren“, betont Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der WMG. „Gleichzeitig können wir dank dieser breiten Unterstützung jungen Menschen und Fachkräften auf der Messe die vielfältigen Perspektiven für ihre berufliche Entwicklung aufzeigen, die sich in Wolfsburg und der Region bieten.“

Um Schulklassen optimal auf den Besuch der Recruiting-Messe vorzubereiten, erhalten die Schulen der Region frühzeitig entsprechende Informationsmaterialien sowie einen ersten Überblick über die anwesenden Unternehmen. Für das leibliche Wohl stehen während der Präsenzmesse verschiedene Gastronomie-Stände zur Verfügung. Ergänzt wird die Veranstaltung vom 22. August bis 19. September 2024 durch eine digitale Messe unter www.wobjob.de. An den digitalen Messeständen können sich Interessierte im Vorfeld sowie im Nachgang zusätzlich online über die Unternehmen informieren, Fragen stellen und Kontakt aufnehmen.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

