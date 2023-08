Company Builder in München: mantro wird zum Service-Ökosystem für digitale Innovation und Transformation

Digitale Welt meistern: Als erfahrener IT-Dienstleister und Investor unterstützt mantro als Company Builder in München die Entwicklung von zukunftsfähigen Unternehmen, Geschäftsmodellen und Lösungen.

Bestehen heißt weiterentwickeln: mantro wächst zum Ökosystem

Wer heute als Unternehmen bestehen und sich im Wettstreit mit anderen Anbietern behaupten möchte, muss sich stetig weiterentwickeln oder sogar neu erfinden. Die mantro GmbH, ein Unternehmen mit Fokus auf digitale Innovation und Unternehmertum, orientiert sich an diesem Grundsatz, hat sich umstrukturiert und mit dem Intelligence Studio, dem Solution Studio und dem Integration Studio drei neue Dienstleistungsbereiche geschaffen. Zusammen mit dem inzwischen bereits seit einem Jahr bestehenden Product Studio, dem Marketing Studio sowie dem Venture Studio vervollständigen die drei Neugründungen jetzt ein ganzes Ökosystem für digitale Innovation und Transformation.

Durch das erweiterte Dienstleistungsspektrum kann das Unternehmen seine Klient:innen jetzt noch effizienter, zielorientierter und erfolgreicher unterstützen – zu den Themen Digitalisierung, digitale Transformation, Entwicklung digitaler Lösungen und Geschäftsmodelle, Investition in vielversprechende Gründungen oder schon bestehende Unternehmen. Dazu dient das mantro-Ökosystem, bei dem es sich um ein Netzwerk aus jetzt sechs spezialisierten Organisationen handelt, die zusammen tragfähige Lösungen zu den großen Herausforderungen dieser Zeit entwickeln.

Datenanalyse mit dem mantro Intelligence Studio

Das Fundament jeder klugen Entscheidung ist eine vorherige Analyse des Ist-Zustands. Aus diesem Grund hat mantro sein Intelligence Studio gegründet, ein Expert:innen Studio für Daten- und Marktanalyse. Durch die Auswertung von Daten lässt sich beispielsweise das Risiko von geplanten Investitionen reduzieren. Das Studio konzentriert sich vor allem auf Marktanalysen und Forecasting, Data Analytics zur Ideenentdeckung, Ideenselektion sowie für Investmententscheidungen. So unterstützt mantro als erfahrener Company Builder in München Entscheider:innen dabei, für ihr Unternehmen sinnvolle Entscheidungen zu treffen.

Software vom Solution Studio von mantro

Digitalisierung und Automatisierung benötigen entsprechende Software-Lösungen. Im neu gegründeten mantro Solution Studio werden vom Company Builder in München für Klient:innen maßgeschneiderte Software-Lösungen entwickelt. Damit lassen sich Geschäftsprozesse effizienter gestalten. Zu den Dienstleistungen vom Solution Studio gehört unter anderem die Entwicklung von Web-Applikationen, mobilen Applikationen für iOS und Android sowie Applikationen für das Backend. Zudem sind die Analyse und Entwicklung sogenannter Enterprise-Software-Architekturen möglich. Darüber hinaus kann eine technische Überprüfung durchgeführt werden, und auch die Wartung und der Betrieb von Systemen kann beauftragt werden.

Implementierung durch das Integration Studio

Beim mantro Integration Studio handelt es sich um einen sogenannten Software- und Prozessintegrator. Das bedeutet, dass das Team des Studios Unternehmen in Sachen Digitalisierung von Kernprozessen unterstützt – beginnend bei der Anforderungsanalyse bis zur System-Integration (auch von geschäftskritischen BPM- oder ERP-Systemen). Dazu werden Analysen vorhandener IT-Infrastrukturen durchgeführt, Zielbilder für Kern-IT-Systeme entwickelt und auch die Projektierung und Durchführung von System-Roll-outs übernommen. Außerdem kann das Team vom Integration Studio die digitale Transformation durch die Datenmigration sowie die Einführung ganzheitlicher Reporting-Systeme unterstützen.

Das mantro Venture Studio: Alles auf Start

Eine wichtige Aufgabe beim Company Builder in München übernimmt das Venture Studio. Es ebnet Start-ups den Weg. Dazu entwickelt das Studio die erste Lösung, kümmert sich um die Zusammenstellung des Kern-Teams und stellt auch Kapital für das Wachstum bereit. Haupttätigkeiten sind vor allem die Validierung von Ideen, das Finden von Problemen, die Entwicklung von ersten Lösungen, das Einbringen von Risikokapital sowie die Skalierung des Start-ups.

Umbau zum Ökosystem als Einladung zum Mitmachen

Mit der Neustrukturierung von mantro wurde das ganz auf technische Umsetzung fokussierte Beratungsgeschäft eingestellt und ist mit dem neuen mantro Product Studio in vollkommen neuer Form wieder auferstanden. Im Ökosystem von mantro entstehen Dinge nicht nur am Whiteboard und in nett aufbereiteten Slidedecks. mantro möchte bauen, erfinden und andere einladen, sich zu beteiligen. Das Ziel der drei Gründer ist es nicht, in der digitalen Welt anzukommen. Sie haben sich vielmehr vorgenommen, in der digitalen Welt stetig unterwegs zu sein. Die Vision von mantro ist es auch weiterhin, für Unternehmen digitale Technologien zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, sich technisch neu aufzustellen, die eigene digitale Transformation voranzutreiben und sich so für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen. Wer mehr Informationen zum Unternehmen benötigt, findet sie unter https://www.mantro.net/.

Das Unternehmen mantro GmbH wurde 2008 von drei Jungunternehmern gegründet und in den darauffolgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Start-ups und global agierende Großkonzerne wenden sich gleichermaßen an mantro, wenn es um digitale Lösungen auf Basis einer Kombination aus Tech und Business geht. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf die Erkenntnis, dass Innovation eigentlich nie Einzelleistung, sondern fast immer das Ergebnis schneller und flexibler Zusammenarbeit ist. Deshalb versteht sich mantro als Konglomerat verschiedener Organisationen, verbunden durch den Gedanken, etwas erschaffen zu wollen. Die Vision von mantro ist das Streben nach möglichst effektvollen Innovationen im Blick auf eine zunehmend digitale Zukunft.

