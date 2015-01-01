Computer Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung – DSGVO Konform

KMU und Handwerksbetriebe in Bielefeld vertrauen ProCoReX Europe GmbH für ihre Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung – mit zertifizierter Festplattenvernichtung, nachvollziehbaren Prozessen.

Auch innerhalb des Handwerks und im Mittelstand ist die Digitalisierung längst Standard. Mit ihr wächst die Notwendigkeit einer sicheren und umweltbewussten Entsorgung von IT-Altgeräten. ProCoReX Europe GmbH bietet in Bielefeld eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die speziell auf die Anforderungen kleinerer und mittlerer Betriebe zugeschnitten ist – stets inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung.

Unser Service zeichnet sich durch Flexibilität und Effizienz aus. Nach einer unkomplizierten Kontaktaufnahme kümmern wir uns um die sichere Abholung aller IT-Geräte, sei es ein einzelner PC, ein Set von Monitoren oder mehrere Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Bielefeld gewährleisten unsere geschulten Teams einen reibungslosen Ablauf und einen geschützten Transport. Wir verstehen, dass Zeit in Handwerksbetrieben kostbar ist, und passen unsere Terminplanung entsprechend an Ihre Bedürfnisse an.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm garantiert die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern, wodurch sensible Geschäftsdaten, Kundeninformationen und Betriebsgeheimnisse dauerhaft geschützt sind. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument dient als wichtiger Nachweis für Ihre Sorgfaltspflicht und die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), was für jeden Betrieb unerlässlich ist.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Alle nicht datentragenden IT-Komponenten, die bei der Computer Entsorgung in Bielefeld anfallen, werden fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Bielefeld ermöglicht Ihnen eine sorgenfreie und verantwortungsvolle Entsorgung Ihrer Hardware, die höchste Standards im Daten- und Umweltschutz erfüllt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-bielefeld/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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