Computer Entsorgung in Frankfurt: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung für Behörden

Behörden und öffentliche Verwaltungen in Frankfurt erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung, Notebook Entsorgung und zertifizierte Festplattenvernichtung.

Für Behörden und öffentliche Verwaltungen in Frankfurt ist die rechtskonforme und datenschutzsichere Entsorgung von IT-Altgeräten von größter Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH bietet eine spezialisierte Computer Entsorgung, die den hohen Anforderungen des öffentlichen Dienstes gerecht wird. Unser Service umfasst nicht nur die sichere Beseitigung von Hardware, sondern auch die unwiederbringliche Zerstörung sensibler Daten durch zertifizierte Festplattenvernichtung.

Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Frankfurt achten wir besonders auf die Einhaltung behördlicher Richtlinien, die Vertraulichkeit von Bürgerdaten und die speziellen Dokumentationspflichten. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen, um die Integrität der Daten jederzeit zu gewährleisten.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach der strengen DIN Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard zur unwiederbringlichen Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für die Sicherheit Ihrer sensiblen Informationen. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten öffentliche Einrichtungen ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften, wie sie im öffentlichen Dienst vorgeschrieben sind.

ProCoReX Europe GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt. Mit unserer Expertise bei der Computer Entsorgung in Frankfurt und insbesondere bei der sicheren Notebook Entsorgung bieten wir öffentlichen Einrichtungen eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung für ihre IT-Altgeräte, die Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit im öffentlichen Sektor gewährleistet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/hessen-frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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