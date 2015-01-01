Computer Entsorgung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Festplattenvernichtung- Dokumentiert

ProCoReX Europe GmbH bietet in Bonn eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN-Norm und umfassender, lückenloser Dokumentation.

Für Unternehmen in Bonn ist die lückenlose Dokumentation bei der Entsorgung von IT-Altgeräten von größter Bedeutung, um den Anforderungen von Audits und Compliance gerecht zu werden. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, eine Computer Entsorgung in Bonn anzubieten, die Datensicherheit, Umweltschutz und eine transparente Nachweisbarkeit von Anfang bis Ende gewährleistet. Ein Kernbestandteil ist dabei die zertifizierte Festplattenvernichtung.

Unser Service beginnt mit einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Bonn dokumentieren wir jeden Schritt sorgfältig, um eine lückenlose Nachverfolgung zu ermöglichen. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen. Dies stellt sicher, dass Ihre sensiblen Daten während des gesamten Transports oder der Zwischenlagerung geschützt sind.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern und gewährleistet, dass Ihre Daten auf Festplatten und anderen Speichermedien physisch zerstört werden. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat, das als umfassender Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderen relevanten Datenschutzbestimmungen dient. Dies ist für Audits und zur Vermeidung von Datenlecks unerlässlich.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Computer Entsorgung in Bonn und der Notebook Entsorgung bietet eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung, die alle Anforderungen an Dokumentation, Datensicherheit und Umweltschutz erfüllt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinwestfalen-bonn/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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