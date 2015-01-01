Computer Entsorgung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH macht zertifizierte Festplattenvernichtung zum Standard

ProCoReX Europe GmbH erleichtert die Computer Entsorgung in Kiel und Notebook Entsorgung für jedes Unternehmen mit zertifizierter Festplattenvernichtung und transparenten Recyclingprozessen.

Unabhängig von ihrer Größe benötigen Unternehmen in Kiel eine zuverlässige Lösung für die Computer Entsorgung ihrer ausgedienten IT-Hardware. ProCoReX Europe GmbH bietet einen flexiblen und umfassenden Service, der von der sicheren Abholung bis zur unwiederbringlichen Zerstörung von Daten durch zertifizierte Festplattenvernichtung reicht. Unser Ziel ist es, Ihnen eine sorgenfreie Entsorgung zu ermöglichen, die höchste Standards in puncto Datensicherheit und Umweltschutz erfüllt.

Unser Service deckt alle Arten von IT-Geräten ab, einschließlich PCs, Server und Laptops. Bei der Notebook Entsorgung in Kiel legen wir besonderen Wert darauf, dass die darauf gespeicherten sensiblen Daten vollständig und sicher vernichtet werden. Unsere geschulten Teams sorgen für einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen, wodurch die Vertraulichkeit Ihrer Daten während des gesamten Prozesses gewahrt bleibt.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese international anerkannte Norm garantiert die physische Zerstörung von Datenträgern, sodass eine Wiederherstellung von Informationen absolut ausgeschlossen ist. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist ein entscheidender Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderen relevanten Datenschutzbestimmungen und dient als wichtige Dokumentation für etwaige Audits.

ProCoReX Europe GmbH ist ein Partner, der sich der umweltfreundlichen Entsorgung verpflichtet fühlt. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und so dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Edelmetalle werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Ob Sie ein kleines oder ein großes Unternehmen sind, unsere Expertise bei der Computer Entsorgung in Kiel und der Notebook Entsorgung gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung für Ihre IT-Hardware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/schleswig-holstein-kiel/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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