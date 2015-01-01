Computer Entsorgung in Dortmund: ProCoReX Europe GmbH – sichere Notebook Entsorgung und Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Dortmund hochsichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung, um Datensicherheit und Umweltschutz zu maximieren.

Die fachgerechte und sichere Computer Entsorgung in Dortmund ist eine essenzielle Aufgabe für Unternehmen und Behörden, die ihre Daten und die Umwelt schützen möchten. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, umfassende Lösungen für die IT-Entsorgung anzubieten, wobei die zertifizierte Festplattenvernichtung eine zentrale Rolle spielt, insbesondere bei der Notebook Entsorgung in Dortmund.

Unser Service beginnt mit einer sicheren Abholung Ihrer ausgedienten IT-Geräte. Ob PCs, Monitore, Drucker oder Notebooks – unser geschultes Personal sorgt für einen reibungslosen und sicheren Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Notebook Entsorgung in Dortmund gewidmet, da Laptops häufig sensible Geschäfts- und Kundendaten enthalten. Wir garantieren, dass diese Daten während des gesamten Prozesses geschützt sind.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat, das als offizieller Nachweis für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Ihrer Sorgfaltspflicht dient. Dieses Dokument ist für Audits und zur Vermeidung von Datenlecks unerlässlich.

ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf eine umweltfreundliche Computer Entsorgung in Dortmund. Alle nicht datentragenden Materialien werden umweltgerecht recycelt und dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Bestandteile werden fachgerecht isoliert und entsorgt, wodurch eine Minimierung der Umweltbelastung gewährleistet wird. Mit unserem umfassenden Service, der von der sicheren Abholung bis zur zertifizierten Festplattenvernichtung reicht, sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine verantwortungsvolle und sichere IT-Entsorgung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/nordrheinfestfalen-dortmund/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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