  • Computer Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH bietet flexible Lösungen mit zertifizierter Vernichtung

    ProCoReX Europe GmbH in Hannover sichert individuelle Anforderungen ab: Flexible Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN für maximale Sicherheit

    Unternehmen, die ihre IT-Infrastruktur optimieren, benötigen oft maßgeschneiderte Lösungen für die Computer Entsorgung in Hannover. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, flexible Services anzubieten, die den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht werden. Ein zentraler Bestandteil dieser Flexibilität ist die zertifizierte Festplattenvernichtung, die für alle Geräte, insbesondere bei der Notebook Entsorgung in Hannover, konsequent angewendet wird. Unser Service beginnt mit einer ausführlichen Beratung, bei der wir Ihre spezifischen Bedürfnisse und logistischen Anforderungen erfassen. Ob Sie eine einmalige Entsorgung großer Mengen oder regelmäßige Abholungen kleinerer Posten benötigen, wir planen den gesamten Prozess nach Ihren Vorgaben. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung Ihrer Computer, Notebooks und weiterer IT-Geräte direkt vor Ort. Der geschützte Transport zu unseren zertifizierten Verwertungsanlagen gewährleistet, dass Ihre sensiblen Daten jederzeit sicher sind.
    Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach den strengen Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern und stellt sicher, dass Ihre Daten auf Festplatten oder anderen Speichermedien physisch zerstört werden. Nach erfolgreicher Vernichtung erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als Nachweis für etwaige Audits.
    ProCoReX Europe GmbH legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt. Mit unserer Expertise bei der Computer Entsorgung in Hannover und insbesondere bei der flexiblen Notebook Entsorgung bieten wir eine verantwortungsvolle und sichere Lösung, die Ihre IT-Hardware optimal entsorgt und gleichzeitig die Umwelt schont.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/niedersachsen-hannover/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/niedersachsen-hannover/
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