Computer Entsorgung in Nürnberg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Festplattenvernichtung und Nachhaltig

Bildungseinrichtungen in Nürnberg erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung und Nachhaltigkeit

Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Hardware sicher und umweltfreundlich zu entsorgen, während sie gleichzeitig sensible Schüler- und Mitarbeiterdaten schützen müssen. ProCoReX Europe GmbH bietet in Nürnberg eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die speziell auf die Bedürfnisse des Bildungssektors zugeschnitten ist und zertifizierte Festplattenvernichtung beinhaltet.

Unser Service umfasst die sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte, einschließlich PCs, Monitore und eine Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Nürnberg achten wir besonders auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, da diese Geräte oft personenbezogene Daten enthalten. Unsere geschulten Teams gewährleisten einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten während des Transports oder der Lagerung geschützt sind.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits und die Dokumentation Ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber der Schulbehörde oder anderen Aufsichtsinstanzen.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Nürnberg. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe wie Metalle und Kunststoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Damit entlasten wir nicht nur Ihre Budgetplanung, sondern tragen auch aktiv zum Umweltschutz bei. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Nürnberg gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung für Ihre IT-Hardware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/bayern-nuernberg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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