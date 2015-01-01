  • CALVENDO baut sein IT-Team weiter aus

    Omar Humeedat verstärkt CALVENDO als Technical Operations & Support Engineer

    BildDie internationale Publishing-Plattform CALVENDO erweitert ihre IT-Kapazitäten. Ab sofort unterstützt Omar Humeedat das Inhouse-Team im Bereich „Technical Operations & User Support“.

    Mit seinen Kenntnissen in der Softwareentwicklung und KI-basierten Anwendungen wird er die Weiterentwicklung der Publikations- und Logistiksysteme sowie anderer Automatisierungsmodule unterstützen. Er übernimmt parallel das Helpdesk, um die Abläufe für unsere Autoren, Handelskunden sowie die vertriebliche Platzierung des umfangreichen internationalen Produktportfolios einfacher, effizienter und wertschöpfender zu gestalten.

    „Omar Humeedat ist in unserem technischen Kontext für die Kundenzufriedenheit zuständig. Dazu unterstützt er durch verstärkte Automatisierung dort, wo die reibungslose Arbeit der Kreativen und der erfolgreiche Verkauf ihrer Werke im Zentrum stehen.“, erklärt Andreas Werner, CTO von CALVENDO.

    Der Ausbau der internen IT-Strukturen ist Teil der langfristigen Strategie von CALVENDO, technologische Weiterentwicklung, Servicequalität und Wertschöpfung eng miteinander zu verbinden.

    Über den CALVENDO Verlag
    Der CALVENDO Verlag ist die internationale Publikationsplattform für hochwertige Wandkalender und bildorientierte Druckprodukte (z. B. Puzzles). Er ermöglicht unabhängigen Kreativen, ihre über die CALVENDO-Plattform gestalteten Werke zu veröffentlichen und international – insbesondere in Europa und Nordamerika – über den Handel zu vertreiben. Seit über 10 Jahren versorgt CALVENDO mit seiner großen Themenvielfalt und zahlreichen Produktformaten den Handel und Kalenderfans weltweit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CALVENDO Verlag GmbH
    Frau Angela Link
    Ottobrunner Str. 39 39
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089 66508789
    web ..: https://www.calvendo.de/
    email : info@calvendo.com

    Der CALVENDO Verlag ist die internationale Publikationsplattform für hochwertige Wandkalender und bildorientierte Druckprodukte (z. B. Puzzles). Er ermöglicht unabhängigen Kreativen, ihre über die CALVENDO-Plattform gestalteten Werke zu veröffentlichen und international – insbesondere in Europa und Nordamerika – über den Handel zu vertreiben. Seit über 10 Jahren versorgt CALVENDO mit seiner großen Themenvielfalt und zahlreichen Produktformaten den Handel und Kalenderfans weltweit.

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    CALVENDO Verlag GmbH
    Angela Link
    Ottobrunner Str. 39
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