  • Die Gewinner des CALVENDO Nordamerika Awards 2025

    Preisgekrönte Wandkalender für den nordamerikanischen Markt. CALVENDO, die weltweit führende Self-Publishing-Plattform für Kalender, gibt die Gewinner des CALVENDO Nordamerika Awards bekannt.

    BildDer Wettbewerb prämiert Wandkalender mit vorrangig europäischen Inhalten, die 2025 erstmals für Käufer in Kanada und USA publiziert wurden. Für die Einreichungen standen drei populäre Themenbereiche zur Verfügung: Burgen & Mittelalter, Alpen & Bergwelten und Deutsche Hunde.

    Die Gewinner der drei Kategorien sind:

    * Burgen & Mittelalter „Wonderful Europe – Castles“ von Peter Schickert

    Die Jury lobte dieses Werk für seine ungewöhnlichen Perspektiven und die abwechslungsreichen Lichtstimmungen. Über Grenzen und Jahreszeiten hinweg entsteht so ein faszinierendes Panorama europäischer Burgen, den beliebten Besichtigungszielen amerikanischer Touristen.

    * Alpen & Bergwelten „BAVARIAN ALPS – SCENIC VIEWS“ von Dieter Wilczek

    Mit feinem Gespür für Licht und Atmosphäre fängt dieses Werk die Schönheit der Alpen ein – von majestätischen Gipfeln über grüne Almen bis zu glitzernden Bergseen. Es ist eine visuelle Einladung zur Fernreise nach Mitteleuropa. Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich etwa 2,5 bis 3 Millionen Nordamerikaner die Alpen in ihren Ferien besuchen.

    * Deutsche Hunde „Dachshunds – A popular dog breed“ von Liselotte Brunner-Klaus

    Die Jury würdigte die farbenfrohen Illustrationen, die die typischen Eigenschaften des Dackels – Treue, Aufmerksamkeit und Lebensfreude – liebevoll einfangen. Dackel sind eine der ikonischsten Hunderassen und genießen in Nordamerika wachsende Beliebtheit. Sie gehören dort zu den Top 10 der Rassehunde, unter anderem befeuert durch Social Media („Wiener-Dog“-Videos).

    Mit dem Nordamerika Award unterstreicht CALVENDO seine internationale Ausrichtung. Das 2012 in Deutschland gegründete Unternehmen hat in den letzten 10 Jahren sein Vertriebsgebiet in Mitteleuropa und auf Nordamerika ausgedehnt. CALVENDO eröffnet seitdem Kreativen westlich und östlich des Atlantiks attraktive Chancen, um selbst gestaltete Kalender auch international zu vermarkten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CALVENDO Verlag GmbH
    Angela Link
    Ottobrunner Str. 39
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089 66508789
    web ..: https://www.calvendo.de/
    email : info@calvendo.com

    Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Wandkalender. Er bietet Fotografen, Künstlern und Kreativen die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer großen Themenvielfalt und zahlreichen Formaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit.

