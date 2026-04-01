  • CALVENDO stärkt internationalen Vertrieb mit Plattformexpertin Kathrin Oberhauser

    Kathrin Oberhauser verantwortet den Ausbau globaler Marktplätze und Partnerschaften bei CALVENDO und treibt die internationale eCommerce-Strategie voran.

    BildUnterhaching, April 2026 – Die international etablierte Self-Publishing-Plattform CALVENDO, spezialisiert auf Wandkalender und weitere Printprodukte, baut den Bereich „Online Partnerships & Marketplaces“ aus. Kathrin Oberhauser verstärkt seit dem 1. April 2026 das Team. Sie verantwortet die Angebotsoptimierung und internationale Expansion in digitalen Vertriebskanälen.

    Kathrin Oberhauser verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und der Steuerung von eCommerce-Kooperationen. Zuletzt war sie bei der 1&1 Telecommunication SE im Bereich Online Partnerships & Marketplaces tätig.

    Bei CALVENDO liegt ihr Fokus auf der Weiterentwicklung bestehender Vertriebspartnerschaften sowie der Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte im Ausland. Ziel ist die Erhöhung der Verfügbarkeit von CALVENDO-Produkten, die in diversen Sprachen und Formaten angeboten werden.

    „Mit Kathrin Oberhauser gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für digitale Plattformen und internationale Marktplätze“, erklärt Frank Büscher, Vertriebschef von CALVENDO. „Gerade im internationalen Business steigern wir die Sichtbarkeit unserer Produkte im eCommerce und erhöhen Verkaufschancen unserer Autoren und Autorinnen.“

    Über den CALVENDO Verlag
    Der CALVENDO Verlag ist die internationale Publikationsplattform für hochwertige Wandkalender und bildorientierte Druckprodukte (z. B. Puzzles). Er ermöglicht unabhängigen Kreativen, ihre über die CALVENDO-Plattform gestalteten Werke zu veröffentlichen und international – insbesondere in Europa und Nordamerika – über den Handel zu vertreiben. Seit über 10 Jahren versorgt CALVENDO mit seiner großen Themenvielfalt und zahlreichen Produktformaten den Handel und Kalenderfans weltweit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CALVENDO Verlag GmbH
    Frau Angela Link
    Ottobrunner Str. 39
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089 66508789
    web ..: https://www.calvendo.de/
    email : info@calvendo.de

    Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Wandkalender, Puzzle und Leinwände. Er bietet Fotografen, Künstlern und Kreativen die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer großen Themenvielfalt und zahlreichen Formaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit.

    Pressekontakt:

    CALVENDO Verlag GmbH
    Angela Link
    Ottobrunner Str. 39
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    fon ..: 089 66508789
    email : angela.link@calvendo.com


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