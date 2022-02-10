  • Fahrschule Stübbe – Ihre Fahrschule in Kemberg für Auto, Motorrad und Lkw

    Bei der Fahrschule Stübbe in Kemberg erhalten Sie eine praxisnahe Ausbildung für Auto, Motorrad und Lkw. Mit persönlicher Betreuung und moderner Technik meistern Sie Theorie und Praxis souverän!

    In Kemberg (Ortsteil Radis) finden Sie seit Jahren einen zuverlässigen Partner für Führerscheinausbildungen und berufliche Weiterbildungen. Wer mobil und unabhängig sein möchte, braucht nicht nur eine Fahrerlaubnis, sondern auch das nötige Wissen und Sicherheit im Straßenverkehr. Genau an dieser Stelle setzt die Fahrschule Stübbe an: Mit moderner Technik, individueller Betreuung und langjähriger Erfahrung werden Fahrschüler bestens auf die theoretische und praktische Prüfung vorbereitet.

    Vielseitige Führerscheinausbildung für alle Bedürfnisse

    Ob Pkw, Motorrad oder Lkw – die Fahrschule bietet eine umfassende Ausbildung in allen gängigen Führerscheinklassen. Für Pkw-Fahrer stehen die Klassen B, BE und B96 zur Verfügung, während Motorradfahrer zwischen den Klassen AM, A1, A2 und A wählen können. Berufskraftfahrer erhalten die nötige Ausbildung für die Klassen C und CE, um sicher und professionell Lkw, Lastzüge oder Sattelzüge zu steuern.

    Seminare und Weiterbildungen für Ihre berufliche Entwicklung

    Mehr als nur klassische Führerscheinausbildung – die Fahrschule Stübbe bietet zahlreiche Seminare und Weiterbildungen. Dazu gehören das ASF-Aufbauseminar für Fahranfänger in der Probezeit, das FES-Fahreignungsseminar zum Punkteabbau sowie gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen für Berufskraftfahrer nach dem BKrFQG. Zusätzlich können Schulungen für berufliche Qualifikationen wie Flurförderzeuge, Hubarbeitsbühnen oder Krane besucht werden.

    Moderne und flexible Ausbildungsformate

    Mit einer flexiblen und praxisorientierten Ausbildung passt sich die Fahrschule den individuellen Bedürfnissen der Schüler an. Ein besonderes Highlight ist die hauseigene Lern-App, mit der sich Theorie jederzeit und überall erlernen lässt. Für eine noch gezieltere Vorbereitung kommen videounterstützte Fahrstunden zum Einsatz. Ferien- und Intensivkurse ermöglichen eine schnelle Ausbildung, und die bequeme Online-Anmeldung sorgt dafür, dass der Weg zum Führerschein einfach und unkompliziert wird.

    Persönliche Betreuung und moderne Ausstattung

    Schüler schätzen besonders die familiäre Atmosphäre der Fahrschule Stübbe und die verständnisvolle Art von Fahrlehrer Steffen Stübbe. Der moderne Fuhrpark bietet eine realitätsnahe und sichere Vorbereitung auf die Prüfung. Durch die Kombination von individueller Betreuung, aktueller Technik und abwechslungsreichen Lernmethoden wird das Lernen nicht nur effektiv, sondern auch unterhaltsam.

    Kompetenz, Erfahrung und Qualität für Ihre Zukunft

    Die Fahrschule Stübbe begleitet ihre Schüler mit viel Geduld und Erfahrung auf ihrem Weg zu einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr. Ob beim ersten Führerschein, beim Wiedereinstieg nach einer längeren Pause oder bei beruflichen Weiterbildungen – hier findet jeder die passende Lösung. Zuverlässigkeit, Qualität und moderne Ausbildung machen die Fahrschule Stübbe in Kemberg zur idealen Wahl für Ihre mobile Zukunft.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fahrschule Stübbe
    Herr Steffen Stübbe
    Straße des Friedens 26 a
    06901 Kemberg
    Deutschland

    fon ..: 034953 339298
    fax ..: 034953 339299
    web ..: http://www.steffen-stuebbe.de / www.fahrschule-kemberg.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Fahrschule Stübbe
    Herr Steffen Stübbe
    Straße des Friedens 26 a
    06901 Kemberg

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