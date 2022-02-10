  • Ihre Fahrschule Stübbe in Gräfenhainichen für Auto und Motorrad

    Fahrschule Stübbe in Gräfenhainichen: Auto- und Motorradführerscheine für alle, auch mit Handicap. Moderne Fahrzeuge, individuelle Betreuung und Lern-App für den besten Start in die Mobilität!

    Suchen Sie eine zuverlässige Fahrschule in Gräfenhainichen? Die Fahrschule Stübbe bietet Ihnen modernste Fahrzeuge, aktuelle Unterrichtsmaterialien und eine professionelle Rundum-Betreuung. Starten Sie Ihre Ausbildung und erleben Sie die Freude am Fahren!

    Individuelle Betreuung und modernes Lernen

    Egal ob Auto oder Motorrad – unser geschultes Fachpersonal begleitet Sie Schritt für Schritt und vermittelt Ihnen das nötige Wissen für sicheres Fahren. Wir setzen auf moderne Technik, praxisorientierten Unterricht und bieten auch eine hauseigene Lern-App an. Diese ermöglicht es Ihnen, sich gezielt auf die Fahrprüfung vorzubereiten.

    Führerscheine für alle – auch mit Handicap

    Besonders wichtig ist uns die Inklusion: Menschen mit Handicap, wie etwa Plegien oder Paresen, können bei uns ihren Führerschein dank umgerüsteter Fahrzeuge problemlos erwerben. Unsere speziell angefertigten Fahrzeuge ermöglichen eine sichere Fahrweise, sodass auch Personen mit körperlichen Einschränkungen die Freude am Fahren erleben können.

    Vielfältige Führerscheinklassen

    In der Fahrschule Stübbe können Sie sämtliche Führerscheinklassen erwerben, darunter die Klassen A, A1, A2, AM und B. Dies umfasst unter anderem Motorräder, Mofas, Trikes und Autos.

    Steigende Nachfrage nach Fahrerlaubnissen

    Die Nachfrage nach Fahrerlaubnissen ist ungebrochen. Auch in Gräfenhainichen ist Mobilität unverzichtbar – sei es für die Arbeit, Ausbildung oder Freizeit. Wir stellen sicher, dass jeder Fahrschüler, unabhängig von seinen Bedürfnissen, den bestmöglichen Start in die Mobilität erhält.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fahrschule Stübbe
    Herr Steffen Stübbe
    Straße des Friedens 26 a
    06901 Kemberg
    Deutschland

    fon ..: 034953 339298
    fax ..: 034953 339299
    web ..: http://www.steffen-stuebbe.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Fahrschule Stübbe
    Herr Steffen Stübbe
    Straße des Friedens 26 a
    06901 Kemberg

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