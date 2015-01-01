  • Fahrschule Steffen Stübbe im Raum Gräfenhainichen – moderne Ausbildung mit persönlicher Betreuung

    Die Fahrschule Steffen Stübbe bei Gräfenhainichen bietet moderne Ausbildung, persönliche Betreuung und innovative Lernmethoden – für Führerschein, Punkteabbau und Berufskraftfahrer.

    Ein Führerschein ist in vielen Lebensbereichen unerlässlich – sei es für mehr persönliche Freiheit oder als Voraussetzung für den beruflichen Einstieg. Die Fahrschule Steffen Stübbe im Raum Gräfenhainichen begleitet ihre Fahrschüler mit viel Engagement und Erfahrung auf dem Weg zur Fahrerlaubnis. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur der erfolgreiche Abschluss, sondern auch eine angenehme und persönliche Lernatmosphäre. Getreu dem Motto „Mit Freude Fahren lernen“ setzt die Fahrschule auf ein motivierendes Unterrichtsklima, moderne Lehrmittel und bewährte Ausbildungskonzepte.

    Langjährige Erfahrung und innovative Lehrmethoden

    Seit der Gründung im Jahr 1991 hat Fahrlehrer Steffen Stübbe bereits über 1.000 Fahrschüler auf dem Weg zur theoretischen und praktischen Prüfung begleitet. Mit einem breit gefächerten Angebot richtet sich die Fahrschule an unterschiedlichste Zielgruppen: Ob Führerschein für PKW, Motorrad oder LKW – hier findet jeder die passende Ausbildung. Darüber hinaus werden auch Seminare zum Punkteabbau, Schulungen für Fahranfänger sowie Weiterbildungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) angeboten.

    Besonders hervorzuheben ist die moderne Methode des videobegleiteten Fahrens. Dabei werden die Fahrstunden aufgezeichnet und den Fahrschülern zur Verfügung gestellt. Diese Möglichkeit zur Selbstreflexion hilft dabei, individuelle Schwächen gezielt zu erkennen und zu verbessern. Auch im theoretischen Unterricht kommt moderne Technik zum Einsatz: Ein Smartboard und eine virtuelle Magnettafel ermöglichen es, realistische Verkehrssituationen praxisnah zu simulieren und zu analysieren.

    Praxisnah, persönlich und zukunftsorientiert

    Die Fahrschule Steffen Stübbe in der Nähe von Gräfenhainichen verbindet traditionelle Werte mit zeitgemäßer Ausbildung. Die enge Betreuung, die Nutzung moderner Technik und die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Fahrschüler machen die Ausbildung besonders effektiv und nachhaltig. So werden Fahrschüler optimal auf die Herausforderungen im Straßenverkehr vorbereitet – ob privat oder beruflich.

    Leistungsangebot im Überblick:

    – Führerscheinausbildung in den Klassen AM, A, A1, A2, B, BE, C, CE
    – Weiterbildungen für Berufskraftfahrer (LKW & KOM) gemäß BKrFQG / BKrFQV
    – Punkteabbau-Seminare
    – Fahranfänger-Trainings
    – Praktische und theoretische Kraftfahrerschulungen
    – Infoveranstaltungen für Berufskraftfahrer

