  • Campingboom 2026: Dürrwang-Mörlein setzt auf moderne Flotte und langjährige Expertise

    Campingboom in Deutschland: Über 1 Million Reisemobile. Dürrwang-Mörlein in Dortmund überzeugt mit moderner Flotte und 60 Jahren Erfahrung im Caravaning.

    BildDortmund – Deutschland ist im Wohnmobil-Fieber: Mit über 1 Million zugelassenen Reisemobilen und 42,9 Millionen Campingplatz-Übernachtungen im vergangenen Jahr erreicht der Markt neue Rekordwerte. Besonders die Nachfrage nach flexiblen Mietangeboten steigt rasant. Wer unkompliziert und spontan in den Urlaub starten möchte, für den wird die bevorzugte Option: Ein Wohnmobil mieten – ein Trend, auf den Dürrwang-Mörlein in Dortmund mit jahrzehntelanger Erfahrung und zeitgemäßem Service reagiert.

    Freiheit auf vier Rädern – ohne eigenes Fahrzeug

    Für viele Deutsche ist das Wohnmobil längst mehr als nur ein Urlaubsfahrzeug: Es steht für Unabhängigkeit, Naturverbundenheit und spontane Abenteuer. Gerade Einsteiger und Familien entdecken die Vorzüge der mobilen Reiseform, ohne sich gleich ein eigenes Fahrzeug anschaffen zu müssen. Die flexible Miete ermöglicht es, verschiedene Modelle auszuprobieren und den Campingurlaub zunächst risikofrei kennenzulernen.

    NRW als Wachstumsmotor

    Nordrhein-Westfalen verzeichnet als bevölkerungsstärkstes Bundesland einen besonders starken Zuwachs bei Wohnmobil-Zulassungen. Hier ist Dürrwang-Mörlein seit über 60 Jahren fest in der Caravaning-Branche verwurzelt. Das Dortmunder Unternehmen verbindet traditionelle Kompetenz mit modernem Serviceverständnis: Von der ausführlichen Einweisung über individuelle Beratung bis zum Notfallservice begleitet das Team seine Kunden durch alle Phasen der Reisevorbereitung.

    Moderne Flotte für unterschiedliche Bedürfnisse

    Mit einer zeitgemäßen Fahrzeugflotte bedient Dürrwang-Mörlein die Anforderungen verschiedener Zielgruppen – von kompakten Modellen für Paare bis zu geräumigen Familienmobilen. Die umfassende Beratung sorgt dafür, dass jeder Kunde das passende Fahrzeug für seine individuellen Reisepläne findet.

    Der anhaltende Campingboom zeigt: Die Deutschen haben ihre Liebe zum mobilen Reisen entdeckt. Mit der richtigen Mischung aus Erfahrung, Service und moderner Ausstattung positioniert sich Dürrwang-Mörlein als verlässlicher Partner für alle, die diese Freiheit erleben möchten.

    Über Dürrwang-Mörlein

    Dürrwang-Mörlein ist Wohnmobilhändler in Dortmund und führt Reisemobile in großer Auswahl – vom modernen Wohnmobil bis hin zum klassischen Wohnwagen. Von Hymer über Carado bis zu LMC, Crosscamp, Pössl und vielen weiteren Marken finden Sie bei uns das passende Wohnmobil für jede Reise. Unsere Wohnmobilvermietung hält moderne, bestens gepflegte Modelle zur Miete bereit. Ob Sie ein Wohnmobil kaufen oder ein Wohnmobil mieten möchten – bei Dürrwang-Mörlein erwarten Sie persönliche Beratung, Markenvielfalt und echte Caravaning-Leidenschaft seit 60 Jahren.

    Weitere Informationen zur Wohnmobilvermietung von Dürrwang-Mörlein: https://www.duerrwang.de/wohnmobil-mieten

