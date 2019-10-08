  • CELFULL präsentiert Anti-Aging-Interventionstechnologie auf der SupplySide Global und setzt Trends für 2026

    LAS VEGAS, Nevada, 30. Okt. 2025 – Die kürzlich abgeschlossene SupplySide Global 2025 wurde von einem führenden Fachexperten für Nahrungsergänzungsmittel als „die bisher beste“ bezeichnet.

    BildEr hob insbesondere die Bioverfügbarkeit als entscheidende Grenze für Gesundheitsprodukte im Jahr 2026 hervor. Während „hoher Wirkstoffgehalt“ zunehmend von „hoher Absorption“ abgelöst wird, stellte CELFULL – eine klinikorientierte Anti-Aging-Marke – Celfavor NADH vor, eine kontrolliert freisetzende Mikrosphären-Technologie, die die Nährstoffaufnahme auf ein bislang unerreichtes Niveau hebt und als wegweisend gilt.

    Diese innovative Zutat, formuliert mit der firmeneigenen Celfavor(TM)-Wirkstoff-Delivery-Technologie, setzt neue Maßstäbe für Stabilität und Bioverfügbarkeit des hochreaktiven NADH-Moleküls.

    Als ein essenzielles Coenzym, das eine zentrale Rolle in der zellulären Energieproduktion und beim Schutz vor oxidativem Stress spielt, stellte NADH aufgrund seiner inhärenten Instabilität lange Zeit erhebliche Herausforderungen für die Formulierung dar. Unter normalen Umgebungsbedingungen degradiert es typischerweise innerhalb weniger Monate deutlich.

    Das neue Mikrosphären-Delivery-System in Celfavor(TM) NADH schützt das Molekül effektiv vor Sauerstoff, Feuchtigkeit und Licht und verlängert seine Haltbarkeit bei Raumtemperatur auf beispiellose 36 Monate – mehr als das Sechsfache herkömmlicher NADH-Produkte. Darüber hinaus gewährleistet die Technologie eine nahezu vollständige Stabilität von NADH in Magensäure über bis zu vier Stunden, was eine gezielte Freisetzung und optimale Absorption im Darm ermöglicht.

    „Celfavor(TM) NADH stellt einen Meilenstein in der NADH-Innovation dar. Umfassende Tests – intern sowie durch unabhängige Drittanbieterlabore wie SGS – bestätigen, dass derzeit kein anderes NADH-Produkt auf dem Markt vergleichbare Stabilität unter Magenbedingungen bei gleichzeitig effizienter Freisetzung im Darm erreicht“, erklärte Dr. Juliane Hitzel, Forschungsleiterin bei CELFULL.

    Der Inhaltsstoff ist frei von Gluten, Laktose und gentechnisch veränderten Organismen (GMOs) und wird über einen nachhaltigen grünen Biosyntheseprozess hergestellt. Er ist durch sieben international erteilte Erfindungspatente geschützt.

    Darüber hinaus ermöglicht die Celfavor(TM)-Plattform die präzise Co-Formulierung von NADH mit anderen bioaktiven Verbindungen wie Vitaminen und Peptiden und eröffnet neue Möglichkeiten für fortschrittliche Nutraceuticals, die auf Energiestoffwechsel und kognitive Funktionen abzielen.
    Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass Unternehmen wie CELFULL – jene, die weiterhin in F&E investieren und ihr Produkt- und Service-Ökosystem ausbauen – bestens positioniert sind, um die nächste Entwicklungsphase mit hochwertigen, hocheffizienten und natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen und Lösungen voranzutreiben.

