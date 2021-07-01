Pastor Burns und ALLATRA bündeln beim World Changer Summit die Kräfte für globale Einheit

Im Vatikan trafen Pastor Burns und Marina Ovtsynova führende Stimmen aus aller Welt, um über die Zukunft der Menschheit zu beraten – zwischen Technologie, Glauben und gesellschaftlicher Verantwortung.

VATIKANSTADT “ Pastor Mark Burns, geistlicher Berater von US-Präsident Donald Trump und Gründer der globalen Initiative „Spirituelle Diplomaten“, nahm gemeinsam mit Marina Ovtsynova, Präsidentin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA, am 21. und 22. Oktober am World Changers Summit in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Vatikanstadt teil.

Der World Changers Summit wird unter der Schirmherrschaft des Institute for Advanced Studies and Cooperation (IASC) von Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli, Präsident des IASC, geleitet. Die Ausgabe 2025 mit dem Titel „Transcendence: Unveiling the Future of Humanity“ brachte führende Stimmen aus aller Welt zusammen, um die Grenzen des menschlichen Fortschritts zu erkunden.

Der Gipfel, der international für seine interdisziplinäre und humanistische Vision anerkannt ist, vereinte Wissenschaftler, Unternehmer, Akademiker und Führungskräfte aus internationalen Institutionen, um zentrale globale Herausforderungen anzusprechen. Das diesjährige Programm umfasste ein breites Spektrum an Themenbereichen wie Quantencomputing, regenerative Medizin, Ethik, Spiritualität und künstliche Intelligenz.

Am 21. Oktober wurde der Gipfel in den Princess‘ Halls des Palazzo Brancaccio mit der Premiere eines Buches von Prof. Gabriele Pao-Pei Andreoli mit dem Titel „Transcendence. Between Science and Consciousness: Artificial Intelligence in the Age of Quantum Transformation“ eröffnet. Zu den namhaften Rednern gehörten S.E. Monsignore Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, und Schwester Miryam Castelli, Gründerin und Moderatorin der langjährigen RAI-Sendung Cristianità.

Am 22. Oktober wurde der Gipfel mit einer wissenschaftlichen Sitzung in der Casina Pio IV, dem Sitz der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, fortgesetzt. Schwerpunkt war der Dialog zwischen Glauben und Innovation.

Die erste Rede zur Eröffnung der Konferenz hielt Pastor Mark Burns. Seine Botschaft, die er in den symbolträchtigen Hallen des Vatikans vortrug und die auf den Prinzipien der spirituellen Diplomatie basierte, rief alle Anwesenden des Gipfels dazu auf, in ihren jeweiligen Einflussbereichen zu spirituellen Diplomaten zu werden:

„Politische Entscheidungen spalten uns, aber wir vereinen uns in einer interreligiösen Verbindung von Frieden, Einheit und Wohlstand. In jeder Generation kommt ein Moment, in dem der Glaube die Angst überwinden muss, in dem Brücken über Grenzen gebaut werden müssen und die Stimmen der Wahrheit dort erklingen müssen, wo Schweigen Hass hat wachsen lassen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und zu Spirituellen Diplomaten werden, ganz gleich, welchen Glauben wir haben.“

Pastor Burns betonte, dass diese Berufung besonders wichtig sei für jene, die die Möglichkeit und Verantwortung haben, Technologien voranzutreiben:

„Wir brauchen mehr gute Menschen in der Technologiebranche. Wenn Technologie in den Händen von Menschen mit hohen moralischen Prinzipien liegt, können wir neue Krankenhäuser bauen, mehr Bedürftige ernähren und das Leben der Benachteiligten erleichtern. Wir können dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt die gleichen Chancen haben.“

Im Vatikan wurde Marina Ovtsynova als offizielle Vertreterin der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA mit außerordentlicher Herzlichkeit von Seiner Eminenz Kardinal Peter Turkson empfangen, dem Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften sowie emeritierten Präfekten des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen.

In einem langen und inhaltlich gehaltvollen Gespräch diskutierten Marina Ovtsynova und Freiwillige von ALLATRA mit Seiner Eminenz Kardinal Turkson über Fragen der ökologischen Verantwortung, die wachsende Bedrohung durch Nanoplastik und die dringende Notwendigkeit einer Einheit zwischen Wissenschaft, Glauben und Zivilgesellschaft zum Schutz des Lebens auf der Erde.

Marina Ovtsynova betonte, dass diese Erfahrung äußerst bereichernd gewesen sei und neue Wege der Zusammenarbeit eröffnet habe:

„Der Vatikan spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der ethischen Grundlagen, die die Zukunft der Menschheit leiten werden und dient als moralischer Kompass in einer sich schnell verändernden Welt, die mit zahlreichen Krisen konfrontiert ist.

Die Botschaft von Laudato Si‘ – ein Aufruf, für unser gemeinsames Zuhause zu sorgen und die Schwächsten zu schützen – wird von der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA voll und ganz geteilt und unterstützt. Diese Mission steht in tiefem Einklang mit unseren Zielen, Menschen aus Wissenschaft und Gesellschaft zusammenzubringen, um globale Herausforderungen wie die Umweltzerstörung, einschließlich des wachsenden Problems von Nanoplastik, den Schutz der Menschenrechte – insbesondere in gefährdeten Gemeinschaften – sowie die Förderung einer tiefen Verantwortung für alles Leben auf der Erde anzugehen.“

Professor Gabriele Pao-Pei Andreoli, Veranstalter des World Changers Summit, Präsident des Institute for Advanced Studies and Cooperation (IASC) und Verbindungsbeauftragter der Päpstlichen Akademie für Theologie im Vatikan, zeigte sich tief beeindruckt von der globalen Initiative der Spirituellen Diplomaten unter der Leitung von Pastor Burns. Er brachte auch seine große Wertschätzung für die wissenschaftlichen Aktivitäten und Forschungsbemühungen zum Ausdruck, die von der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA unterstützt werden. In einem Interview mit ALLATRA TV erklärte er:

„Dank Pastor Burns war es einfach wunderbar, Ihnen auf unserem gemeinsamen Weg zu begegnen und diese Zusammenarbeit zu erleben. … Ich glaube, dass die Zusammenführung von Ethik, Technologie, Wissenschaft und Forschung an einem so heiligen Ort wie dem Vatikan eine großartige Bereicherung ist. Es ist, als ergäbe eins plus eins nicht zwei, sondern elf. Und genau diese Botschaft empfange ich aus der Verbindung von Kunst, Musik, Wissenschaft, Theologie und Ethik – sie bringt so viel Energie und Kraft mit sich.“

Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, Gastgeberin des World Changers Summit, hat in der Vergangenheit bereits Persönlichkeiten wie Stephen Hawking, Ban Ki-moon, Paul Crutzen, Mario Molina, Joseph Stiglitz und Papst Franziskus begrüßt, die sich alle mit globalen Herausforderungen auseinandergesetzt haben.

Der diesjährige World Changers Summit knüpfte an diese Tradition an und bekräftigte, dass bedeutende Fortschritte und die Fähigkeit der Gesellschaft, Krisen zu bewältigen, vom moralischen Kompass und vom ethischen Erwachen der Menschheit abhängen. Genau diese Mission leitet die Initiative „Spirituelle Diplomatie“ unter der Leitung von Pastor Mark Burns, die sich dafür einsetzt, dort Würde wiederherzustellen, wo die Hoffnung verloren gegangen ist, und jenen eine Stimme zu geben, die bisher ungehört geblieben sind.

Gleichzeitig treibt die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA diese globalen Bemühungen voran, indem sie wichtige Themen wie Ökologie, Menschenrechte und ethische Verantwortung auf eine Ebene hebt, auf der sie nicht länger ignoriert werden können, sondern durch kollektives Handeln und konstruktiven Dialog angegangen werden müssen.

Über die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, von Freiwilligen getragene Organisation, die Menschenrechte und Grundfreiheiten schützt und groß angelegte Forschungsarbeiten in den Bereichen Geodynamik und Umweltfragen durchführt. ALLATRA ist für seinen interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen bekannt und fördert aktiv die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und setzt sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten ein.

In Anerkennung ihrer Arbeit erhielt die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA im Jahr 2025 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. und im Jahr 2024 den Apostolischen Segen Seiner Heiligkeit Papst Franziskus für ihre Bemühungen um den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung.

