BioNxt Solutions präsentiert 90-Tage-Plan für beschleunigte Vermarktung: Fortschritte bei internationalen Patenten, klinische Studie zu MS und Expansion in den Anti-Aging-Markt

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 19. Februar 2025 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, freut sich, über eine Reihe wichtiger Meilensteine in den nächsten 90 Tagen zu berichten. Dazu zählen Patentanmeldungen auf nationaler Ebene, der Abschluss einer Bioäquivalenzstudie am Menschen für das Leitprodukt des Unternehmens zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) sowie der Ausbau des Produktsegments Langlebigkeit und Anti-Aging.

Internationale Patentanmeldungen: BioNxt setzt Maßnahmen zur beschleunigten Vermarktung seiner Pipeline

BioNxt bestätigt, dass alle Patentanmeldungen auf nationaler Ebene gemäß dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in den wichtigsten Zielregionen – den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und Japan – abgeschlossen sind. Die Patentanmeldungen des Unternehmens auf nationaler Ebene basieren auf dem positiven internationalen Prüfbericht, den das Europäische Patentamt (EPA) im dritten Quartal 2024 zur umfassenden Patentanmeldung des Unternehmens für die sublinguale Verabreichung von Krebsmedikamenten zur Behandlung von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose ausgestellt hat. Das Unternehmen arbeitet intensiv daran, die Bearbeitung und Anmeldung von Patenten auf nationaler Ebene zu beschleunigen, und wird über die weitere Entwicklung zeitnah informieren.

Die Sicherstellung nationaler Patente in den wichtigsten Pharmamärkten der Welt ist ein zentraler Meilenstein für BioNxt und bildet die Grundlage für entsprechende Vermarktungschancen für die vom Unternehmen derzeit entwickelten sublingualen Arzneimittelprodukte zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), Myasthenia gravis (MG), Lupusnephritis (LN) und rheumatoide Arthritis (RA).

Bioäquivalenzstudie am Menschen zum Leitprodukt für Multiple Sklerose

Das Hauptprodukt von BioNxt, BNT23001, ist eine proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von MS. Im Rahmen von präklinischen Studien konnten anhand von internen Forschungsdaten und Bewertungen durch Dritte hohe Resorptionsraten und eine hohe Bioäquivalenz gegenüber bestehenden oralen Therapien nachgewiesen werden. Es ist daher geplant, in den nächsten 90 Tagen mit der ersten klinischen Studie zu beginnen. Die Bioäquivalenzstudie ist relativ kurz und soll laut Plan vom Beginn bis zum Ende weniger als 30 Tage dauern.

Der erfolgreiche Abschluss der Bioäquivalenzstudie zu der vom Unternehmen entwickelten sublingualen Cladribin-Formulierung ist ein wesentlicher Meilenstein für das Unternehmen und ein Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) für das von BioNxt entwickelte Leitprodukt sowie seine noch in Entwicklung befindlichen Schmelzfilmprodukte zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen.

Expansion in den Markt für lebensverlängernde Produkte und Anti-Aging-Produkte

In den nächsten 90 Tagen plant BioNxt den Einstieg in das wachstumsstarke Segment für lebensverlängernde Produkte und Anti-Aging-Produkte, das bis zum Jahr 2027 einen Marktwert von 93 Mrd. $ (U.S.) erreichen dürfte (Statista). Das Unternehmen arbeitet aktuell an der Entwicklung proprietärer sublingualer (Schmelzfilm) und oraler (magensaftresistente Tablette) Arzneimittelprodukte mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, für die im Frühstadium ein Nutzen im Hinblick auf das langsamere Altern der Eierstöcke, eine Verlängerung der Fruchtbarkeit und ein gesünderes Altern nachgewiesen werden konnte. Diese innovativen Lösungen sind auf die steigende Nachfrage nach wirksamen Anti-Aging-Therapien zugeschnitten.

Die Langlebigkeits- und Anti-Aging-Programme des Unternehmens stellen ein strategisches und diversifiziertes Investment in einen großen und rasch wachsenden internationalen Markt dar. BioNxt freut sich schon darauf, in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten bekannt zu geben.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen – Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) – zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Entwicklung, Erprobung, behördliche Zulassung und Vermarktung der sublingualen Arzneimittelprodukte von BioNxt sowie über geplante Meilensteine, voraussichtliche Partnerschaften und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNxt liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, negative Ergebnisse aus klinischen Studien, Änderungen der Marktnachfrage, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Unterbrechungen der Lieferketten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. BioNxt ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, gehören Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, Verzögerungen bei klinischen Studien, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Unterbrechungen der Lieferkette und unvorhergesehener Wettbewerbsdruck.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers

Suite 270 – 1820 Fir Street

V6J 3B1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@xphyto.com

Pressekontakt:

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers

Suite 270 – 1820 Fir Street

V6J 3B1 Vancouver, BC

email : info@xphyto.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sportdeutschland-Kommentator: Andreas Klement verstärkt das „Team hinter dem Team“ der Eintracht Barrierefreiheit im E-Commerce: Was Shopbetreiber jetzt tun müssen