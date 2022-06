Sirona Biochem beauftragt Wuxi AppTec mit der Herstellung von revolutionärem Anti-Aging-/Anti-Falten-Wirkstoff für klinische Studien

Vancouver, Kanada – 22. Juni 2022 – Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) (Sirona) freut sich bekannt zu geben, dass es mit dem Vertragsherstellungsunternehmen (Contract Manufacturing Organization/CMO) Wuxi AppTec (Wuxi) aus Shanghai eine Vereinbarung über die kleinvolumige Produktion von TFC-1326, einem leistungsstarken Wirkstoff gegen Hautalterungseffekte, unterzeichnet hat.

Jahrelange bahnbrechende Forschung des Sirona-Wissenschaftlerteams bei TFChem hat in präklinischen Studien gezeigt, dass TFC-1326 das Potenzial hat, die Auswirkungen der Hautalterung umzukehren, einschließlich des Potenzials, feine Falten zu beseitigen. Die wissenschaftlichen Daten sind überzeugend, und wir bereiten jetzt eine klinische Studie vor. Es gibt keine Wirkstoffe, die unseren Wissenschaftlern bekannt sind und die das Potenzial haben, die Auswirkungen des Alterungsprozesses auf die Haut umzukehren, um ihre Struktur und ihr jugendliches Aussehen wirklich wiederherzustellen. Nach Schätzungen werden die Anti-Aging- und Anti-Falten-Märkte bis 2024 weltweit ein Volumen von $271 Milliarden USD erreichen.

Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem führenden Anbieter von klinischen Studien, der die geplante klinische Studie entwickelt. Weitere notwendige Schritte, einschließlich Formulierungs- und Sicherheitsarbeiten, werden durchgeführt. Sobald diese abgeschlossen sind und die klinische Studie beginnt, werden wir weitere Informationen hierzu bereitstellen.

Es gibt derzeit viele Anti-Aging- und Anti-Falten-Produkte auf dem Markt. Aber die Schäden an der Hautintegrität, die natürlich im Rahmen des Alterungsprozesses auftreten, wirklich umzukehren, ist ein Bereich, in dem ein ungedeckter Bedarf besteht. Unser Ziel ist, klinisch nachzuweisen, dass TFC-1326 die Integrität der Haut wiederherstellen und ihr ein jugendlicheres Aussehen verleihen kann. Die Behandlung von feinen Falten ist ebenfalls ein Ziel. BOTOX® ist am effektivsten bei dynamischen Falten, während statische Falten in der Regel mit Dermalfüllern behandelt werden. TFC-1326 hat das Potenzial, dermale Füllstoffinjektionen zu ersetzen oder zu ergänzen, um diese statischen Falten zu behandeln, sagte Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem.

TFC-1326 ist mit seinem einzigartigen Wirkmechanismus revolutionär im ästhetischen Hautpflegebereich. Wie unser jüngster Erfolg, die globale Lizenzierung von TFC-1067 und der entsprechenden Wirkstofffamilie, sehen wir dies als eine weitere Gelegenheit, das enorme Potenzial unserer Plattformtechnologie zu demonstrieren. Und natürlich verfolgen wir eine weitere lukrative Lizenzvereinbarung für TFC-1326.

Über Wuxi AppTec

Wuxi AppTec bietet ein breites Portfolio an F&E- und Fertigungsdienstleistungen, die es Unternehmen der pharmazeutischen, biotechnologischen und medizinischen Industrie weltweit ermöglichen, Entdeckungen voranzutreiben und Patienten bahnbrechende Behandlungen zu bieten. Als innovationsgetriebenes und kundenorientiertes Unternehmen unterstützt Wuxi AppTec seine Partner dabei, die Produktivität der Weiterentwicklung von Gesundheitsprodukten durch kostengünstige und effiziente Lösungen zu steigern.

Mit branchenführenden Fähigkeiten wie F&E und der Herstellung von kleinmolekularen Arzneimitteln, Zell- und Gentherapien ermöglicht die Open-Access-Plattform von Wuxi AppTec es mehr als 3.900 Kollaborateuren aus über 30 Ländern, die Gesundheit der Patienten zu verbessern – und die Vision zu verwirklichen, dass jedes Arzneimittel hergestellt und jede Krankheit behandelt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.wuxiapptec.com

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Kosmetik- und Pharmaunternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteinzahlungen (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas F&E-Einheit, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

