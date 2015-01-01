Neuerscheinung: Ich mach’s jetzt einfach

Nach tiefer Krise wagte sie den ersten Schritt in ihr neues Leben: In ,Ich mach´s jetzt einfach‘ erzählt die Autorin, wie aus Schmerz neue Freiheit und der Mut für ein neues Leben wachsen kann.

Ein Buch über Verlust, die Bewältigung von tiefen Krisen und die Kraft, das eigene Leben neu zu gestalten.

Was tun, wenn das Leben plötzlich alles verändert? Für Yvonne Simon bedeutete der Tod ihres Mannes den Verlust von Sicherheit, Alltag und Zukunftsplänen. Sie stand vor existenziellen Fragen: Wie geht mein Leben weiter? Wie finde ich Halt und Orientierung?

Statt in Trauer und Stillstand zu verharren, entschied sie sich, aktiv zu werden. Sie begann, allein auf Reisen zu gehen, wanderte als Pilgerin auf dem Jakobsweg und kündigte ihren langjährigen Job in einem Konzern. Sie lernte Schritt für Schritt, mit Unsicherheit, Verlust und Veränderung umzugehen. Heute begleitet sie als zertifizierte systemische Coachin, Resilienz Trainerin und Expertin für Positive Psychologie Menschen, die vor Wendepunkten in ihrem Leben stehen.

Über das Buch – Krisen meistern lernen

Yvonne Simon erzählt nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern zeigt, wie sie Krisen und Herausforderungen gemeistert hat.

Persönlich und authentisch – sie schreibt offen über Trauer, Verlust und den Mut, neu anzufangen.

Ihre Reisen sind gleichzeitig starke Metaphern, denn sie werden zu Etappen der Selbstfindung.

Am Ende des Buches bietet sie zehn leicht umsetzbare Übungen an, die dabei helfen, den eigenen Weg aus Krise und Stillstand zu finden.

„Ich mach’s jetzt einfach“ ist ein Mutmacher für alle, die sich fragen: Wie gehe ich mit einem Umbruch um? Wie finde ich zu mir selbst? Was will ich wirklich mit meinem Leben anfangen?

Warum dieses Buch anders ist:

Biografie trifft Praxis: Yvonne erzählt ihre authentische Lebensgeschichte und liefert gleichzeitig konkrete Impulse, wie man selbst den ersten Schritt wagt.

Reise als Transformation: Ihre Reisen rund um die Welt und ihre Wanderung auf dem Jakobsweg werden zur Metapher für Selbstfindung und Mut.

Aktiv & handlungsorientiert: Zehn leicht umsetzbare Übungen am Ende des Buches laden die Lesenden dazu ein, eigene Schritte zu planen und ins Leben zu bringen.

Authentische Inspiration: Trauer, Verlust, Mut – Yvonne spricht offen über alles, was Menschen im Umbruch bewegt, und verbindet dies mit professioneller Coaching-Expertise.

Für wen das Buch relevant ist:

Für Menschen in Krisen, Umbrüchen oder Neuorientierungsphasen – beruflich oder privat.

Leserinnen und Leser, die Inspiration, Orientierung und praktische Schritte aus der Krise oder aus dem Stillstand suchen.

Medien, die authentische Lebensgeschichten mit gesellschaftlicher Relevanz suchen: Lebenskrisen, Sinnfragen, Selbstfindung.

Was unsere Leser sagen:

„Ich bin zutiefst berührt von den Fragen. Vor allem von der hier: Führst du ein erfülltes Leben? Was mich gerade unfassbar flasht ist diese Aussage: Lebenszeit ist kostbar. Zu kostbar für ein falsches Leben.“ Julia Carina Irgmeier

Anja Kuhn liebt Geschichten – besonders die, die das Leben schreibt. Ihre eigene Erfahrung zeigt ihr jeden Tag, wie kraftvoll und verbindend echte Lebensgeschichten sein können: Höhen, Tiefen, Wendepunkte – all das macht Menschen nahbar und inspirierend.

Nach Jahren in Kommunikation, Marketing und Verlagswesen gründete sie 2025 den Lebensgeschichten Verlag, um Menschen eine Stimme zu geben. Als Autorin und Podcasterin begleitet sie Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen – authentisch, ehrlich und berührend.

Ihre Mission: Menschen zu ermutigen, sich zu zeigen, Mut zu machen und mit ihrer Geschichte andere zu bewegen. Denn jede Lebensgeschichte hat das Potenzial, das Leben eines anderen zu verändern.

