  • Neuerscheinung: Ich mach’s jetzt einfach

    Nach tiefer Krise wagte sie den ersten Schritt in ihr neues Leben: In ,Ich mach´s jetzt einfach‘ erzählt die Autorin, wie aus Schmerz neue Freiheit und der Mut für ein neues Leben wachsen kann.

    BildEin Buch über Verlust, die Bewältigung von tiefen Krisen und die Kraft, das eigene Leben neu zu gestalten.

    Was tun, wenn das Leben plötzlich alles verändert? Für Yvonne Simon bedeutete der Tod ihres Mannes den Verlust von Sicherheit, Alltag und Zukunftsplänen. Sie stand vor existenziellen Fragen: Wie geht mein Leben weiter? Wie finde ich Halt und Orientierung?

    Statt in Trauer und Stillstand zu verharren, entschied sie sich, aktiv zu werden. Sie begann, allein auf Reisen zu gehen, wanderte als Pilgerin auf dem Jakobsweg und kündigte ihren langjährigen Job in einem Konzern. Sie lernte Schritt für Schritt, mit Unsicherheit, Verlust und Veränderung umzugehen. Heute begleitet sie als zertifizierte systemische Coachin, Resilienz Trainerin und Expertin für Positive Psychologie Menschen, die vor Wendepunkten in ihrem Leben stehen.

    Über das Buch – Krisen meistern lernen

    Yvonne Simon erzählt nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern zeigt, wie sie Krisen und Herausforderungen gemeistert hat.

    Persönlich und authentisch – sie schreibt offen über Trauer, Verlust und den Mut, neu anzufangen.

    Ihre Reisen sind gleichzeitig starke Metaphern, denn sie werden zu Etappen der Selbstfindung.

    Am Ende des Buches bietet sie zehn leicht umsetzbare Übungen an, die dabei helfen, den eigenen Weg aus Krise und Stillstand zu finden.

    „Ich mach’s jetzt einfach“ ist ein Mutmacher für alle, die sich fragen: Wie gehe ich mit einem Umbruch um? Wie finde ich zu mir selbst? Was will ich wirklich mit meinem Leben anfangen?

    Warum dieses Buch anders ist:

    Biografie trifft Praxis: Yvonne erzählt ihre authentische Lebensgeschichte und liefert gleichzeitig konkrete Impulse, wie man selbst den ersten Schritt wagt.

    Reise als Transformation: Ihre Reisen rund um die Welt und ihre Wanderung auf dem Jakobsweg werden zur Metapher für Selbstfindung und Mut.

    Aktiv & handlungsorientiert: Zehn leicht umsetzbare Übungen am Ende des Buches laden die Lesenden dazu ein, eigene Schritte zu planen und ins Leben zu bringen.

    Authentische Inspiration: Trauer, Verlust, Mut – Yvonne spricht offen über alles, was Menschen im Umbruch bewegt, und verbindet dies mit professioneller Coaching-Expertise.

    Für wen das Buch relevant ist:

    Für Menschen in Krisen, Umbrüchen oder Neuorientierungsphasen – beruflich oder privat.

    Leserinnen und Leser, die Inspiration, Orientierung und praktische Schritte aus der Krise oder aus dem Stillstand suchen.

    Medien, die authentische Lebensgeschichten mit gesellschaftlicher Relevanz suchen: Lebenskrisen, Sinnfragen, Selbstfindung.

    Was unsere Leser sagen:

    „Ich bin zutiefst berührt von den Fragen. Vor allem von der hier: Führst du ein erfülltes Leben? Was mich gerade unfassbar flasht ist diese Aussage: Lebenszeit ist kostbar. Zu kostbar für ein falsches Leben.“ Julia Carina Irgmeier

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lebensgeschichten-Verlag
    Frau Anja Kuhn
    Am Frauenbusch 10
    51674 Wiehl
    Deutschland

    fon ..: 01727492762
    web ..: https://www.lebensgeschichten-verlag.de
    email : hallo@lebensgeschichten-verlag.de

    Anja Kuhn liebt Geschichten – besonders die, die das Leben schreibt. Ihre eigene Erfahrung zeigt ihr jeden Tag, wie kraftvoll und verbindend echte Lebensgeschichten sein können: Höhen, Tiefen, Wendepunkte – all das macht Menschen nahbar und inspirierend.

    Nach Jahren in Kommunikation, Marketing und Verlagswesen gründete sie 2025 den Lebensgeschichten Verlag, um Menschen eine Stimme zu geben. Als Autorin und Podcasterin begleitet sie Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen – authentisch, ehrlich und berührend.

    Ihre Mission: Menschen zu ermutigen, sich zu zeigen, Mut zu machen und mit ihrer Geschichte andere zu bewegen. Denn jede Lebensgeschichte hat das Potenzial, das Leben eines anderen zu verändern.

    Pressekontakt:

    Lebensgeschichten-Verlag
    Frau Anja Kuhn
    Am Frauenbusch 10
    51674 Wiehl

    fon ..: 01727492762
    email : anja@anjakuhn.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neuerscheinung: „Sicher Geld anlegen“ – Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffe einfach erklärt
      Das neue Investmentbuch von Lars Riechmann bietet Einsteigern und Anlegern klare Strategien für Vermögensaufbau, Sicherheit und finanzielle Freiheit, verständlich für jedermann...

    2. …es tut einfach weh – Ein Begleitbuch für die schwere Zeit der Trauer
      "...es tut einfach weh" ist der Titel des neuen Ratgebers von Inge Müller-Keck. Mit Hilfe von sensiblen und thematisch passenden Gedichten begleitet die Autorin Trauernde in dieser so schweren Zeit....

    3. Neuerscheinung Friedrich Weinreb, Leben in Liebe – Joseph als Fundament in uns
      Was sollen wir tun in einer Welt, die sich dramatisch am Verändern ist? Wie finden wir in einer Welt der Krisen einen Sinn? Friedrich Weinreb gibt uns richtungsweisende Antworten...

    4. Die Wahrheit ist einfach mehrfach – Philosophischer Ratgeber
      Simon Georg Sperber beweist in "Die Wahrheit ist einfach mehrfach", dass jeder Mensch über Alltagsphilosophie und das Leben diskutieren kann....

    5. Neuerscheinung: Einzigartiges Nepal
      Die Reisegeschichte erzählt die berührende Geschichte einer Mutter, die ihren Sohn auf einer langjährigen Asienreise in Nepal besucht. Land und Leute beeindrucken beide nachhaltig. LESENSWERT!...

    6. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseepirat“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Wer ist der geheimnisvolle "Pirat"? Und vor allem: Wer verbirgt sich hinter Yvonne? Während Köhler und Wolter noch recherchieren, erreicht die Ermittler die Nachricht von einer Leiche im Ferienhaus!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.