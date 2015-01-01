  • Neuerscheinung: „Sicher Geld anlegen“ – Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffe einfach erklärt

    Das neue Investmentbuch von Lars Riechmann bietet Einsteigern und Anlegern klare Strategien für Vermögensaufbau, Sicherheit und finanzielle Freiheit, verständlich für jedermann

    BildSicher investieren und Vermögen aufbauen – mit dieser Mission hat der Autor Lars Riechmann sein Buch „Sicher Geld anlegen in Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffen“ geschrieben. Es richtet sich nicht an Börsenprofis oder Spekulanten, sondern an Menschen, die endlich den Schritt von Unsicherheit und Aufschieben hin zu selbstbestimmtem Investieren gehen möchten. Der Autor zeigt, wie jeder – auch mit kleinen Beträgen – den Grundstein für Wohlstand, finanzielle Freiheit und langfristige Sicherheit legen kann.

    Vom ersten Schritt bis zur Strategie

    Das Buch führt den Leser behutsam von den Grundlagen der Geldanlage bis hin zu einer klaren Investmentstrategie. Dabei stehen nicht komplizierte Fachbegriffe oder Börsenjargon im Mittelpunkt, sondern leicht verständliche Erklärungen und konkrete Anleitungen. In Kapiteln zu Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Rohstoffen vermittelt Riechmann praxisnah, wie diese Anlageformen funktionieren, welche Chancen sie bieten und wie man Risiken bewusst steuert. Zahlreiche Beispiele machen deutlich: Erfolg an der Börse entsteht nicht durch Spekulation, sondern durch Geduld, Diversifikation und Disziplin.

    Die Psychologie des Investierens

    Ein zentrales Element des Buches ist die mentale Komponente. Viele scheitern nicht an fehlendem Wissen, sondern an Emotionen wie Angst, Gier oder Ungeduld. Riechmann erklärt, warum Panikverkäufe oder das Warten auf den „perfekten Zeitpunkt“ zu den größten Fehlern gehören – und wie Anleger lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren. So wird das Investieren nicht nur zu einer finanziellen, sondern auch zu einer mentalen Reise.

    Von kleinen Beträgen zu großem Vermögen

    Immer wieder verdeutlicht das Buch, dass es nicht auf hohe Startkapitale ankommt. Wer frühzeitig beginnt und den Zinseszinseffekt für sich arbeiten lässt, kann schon mit regelmäßigen Sparraten beachtliche Ergebnisse erzielen. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigt Riechmann, wie ein ETF-Sparplan eingerichtet wird, welche Rolle Kryptowährungen in einem modernen Portfolio spielen können und warum Rohstoffe ein wichtiger Stabilitätsanker sind.

    Mehr als nur ein Ratgeber

    Sicher Geld anlegen in Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffen ist nicht nur ein Sachbuch, sondern ein Begleiter für alle, die den Wunsch haben, ihr finanzielles Leben selbst in die Hand zu nehmen. Neben den praxisnahen Tipps enthält es auch ein Bonuskapitel zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz – etwa ChatGPT – als Werkzeug für Anlageentscheidungen und Informationsbeschaffung. Damit bietet das Buch einen Ausblick in die Zukunft des Investierens.

    Fazit

    Finanzielle Bildung, Disziplin und eine klare Strategie sind die Basis für Wohlstand und Sicherheit. Lars Riechmann liefert mit diesem Buch nicht nur Wissen, sondern auch Mut und Motivation, endlich zu starten. Wer seine Finanzen selbst in die Hand nimmt, wird mit Klarheit, Freiheit und Stabilität belohnt.

    Über den Autor

    Lars Riechmann ist Investor und Autor. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich Finanzen macht er es sich zur Aufgabe, komplexe Themen verständlich aufzubereiten und Menschen zu ermutigen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

    Buchdetails:
    Titel: Sicher Geld anlegen in Aktien, ETFs, Krypto und Rohstoffen
    Autor: Lars Riechmann
    Format: E-Book
    Umfang: ca. 166 Seiten (Format DIN A4)
    Preis: Aktuell zum Einführungspreis von EUR 4,99 anstatt EUR 9,98 (zeitlich begrenzt)

