Erfolg beginnt beim Menschen: Der 3. BGM-Kongress Mainfranken liefert praktische Antworten

Steigende Krankenstände, mentale Belastung und wirkungslose Maßnahmen? Der BGM-Kongress Mainfranken 2026 zeigt, was wirklich funktioniert – mit echtem Austausch und konkreten Lösungen aus der Praxis.

Kitzingen, 20. März 2026 Viele Verantwortliche kennen diese Realität nur zu gut: Es wird viel getan, doch die erhoffte Wirkung bleibt oft aus. Der BGM-Kongress 2026 setzt genau hier an und geht bewusst einen anderen Weg als klassische Fachveranstaltungen. Anstelle von Frontalvorträgen stehen echte Herausforderungen aus Unternehmen im Mittelpunkt. Statt theoretischer Best-Practice-Modelle geht es um offene Diskussionen darüber, was in der Praxis tatsächlich funktioniert – und was nicht.

Viele Unternehmen stehen vor denselben Problemen

* Maßnahmen klingen gut, setzen aber an der falschen Stelle an

* Maßnahmen werden eingeführt, werden aber kaum genutzt

* Führungskräfte gelten als Schlüssel, ziehen aber nicht mit

* Gesundheitsangebote sind umfassend, zeigen keine messbare Wirkung

Die Folgen sind steigender Rechtfertigungsdruck und das Gefühl, BGM bringt nichts.

Ein Kongress, der genau dort ansetzt, wo es weh tut: Der BGM-Kongress 2026 schafft bewusst einen Raum für kollegialen Austausch auf Augenhöhe. Teilnehmer bringen ihre konkreten Fragestellungen ein und erhalten direkt Feedback von anderen Praktikern, die ähnliche Situationen bereits erlebt haben. Im Fokus stehen:

* reale Fälle aus Unternehmen

* kollegiale Fallberatung

* offener Erfahrungsaustausch

* direkt umsetzbare Lösungsansätze

Das Besondere: Jeder Teilnehmer kann seine eigenen Herausforderungen einbringen und erhält konkrete Rückmeldungen aus der Praxis. Der Mehrwert liegt klar auf der Hand: Teilnehmer nehmen nicht nur Ideen mit, sondern konkrete Antworten auf ihre eigenen aktuellen Fragen.

Der Kongress richtet sich gezielt an BGM-Verantwortliche, HR- und Personalverantwortliche, Führungskräfte mit Verantwortung für Gesundheit und Kultur, Entscheider in Unternehmen

Veranstaltet wird der BGM-Kongress 2026 von der SCOPAR Unternehmensberatung und dem BGM Netzwerk Mainfranken. Gastgeber der Veranstaltung ist die LEONI Bordnetz-Systeme GmbH, einem der führenden Anbieter von Energie- und Datenmanagementlösungen für die Automobilindustrie.

Der BGM-Kongress 2026 ist keine klassische Veranstaltung, sondern eine Arbeitsplattform für echte Lösungen. Wer im BGM und in der Personalarbeit wirksame Veränderungen erreichen will, findet hier einen neuen Ansatz:

* raus aus der Theorie

* rein in den kollegialen Austausch

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.scopar.de/bgm-kongress-2026

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCOPAR – Scientific Consulting Partners

Herr Jürgen T. Knauf

Am Bächlein 8

97318 Kitzingen

Deutschland

fon ..: 016094789375

web ..: https://www.scopar.de

email : knauf@scopar.de

Unser BGM-Netzwerk Mainfranken umfasst über 100 Personal- und BGM-Verantwortliche. Natürlich sind auch BGM-Interessierte außerhalb Mainfrankens herzlich eingeladen, Teil unseres Netzwerks zu werden. Das BGM-Netzwerk Mainfranken ist eine vertriebsfreie Zone. Kosten der Mitgliedschaft: keine

Veranstalter ist SCOPAR, ganzheitliche Unternehmensberatung mit Weitblick.

Pressekontakt:

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Herr Jürgen T. Knauf

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