  • Gesundes Führen und Netzwerken: SCOPAR lädt zum BGM-Frühstück nach München ein

    Zwischen Fachkräftemangel und Transformation wird das Wohlbefinden, die Motivation, die Gesundheit und die Innovationskraft der Mitarbeitenden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

    BildDas Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) steht vor neuen Herausforderungen. Um Personalverantwortlichen und BGM-Interessierten eine Plattform für praxisnahen Austausch zu bieten, lädt die Unternehmensberatung SCOPAR am 3. Juli 2026 zum interaktiven BGM-Frühstück beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in München ein.

    Das bewährte Format des BGM-Frühstücks setzt dort an, wo klassische Konferenzen oft aufhören: beim ehrlichen Dialog auf Augenhöhe. Fernab von rein theoretischen Vorträgen steht das Netzwerken und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen im Mittelpunkt.

    Interaktion statt Frontalbeschallung

    „Live und in Farbe“ treffen sich BGM-Experten, Führungskräfte und HR-Manager, um über aktuelle Trends und bewährte Strategien im Gesundheitsmanagement zu diskutieren. Ein besonderes Merkmal dieses Events ist – wie auch beim 3.-ten kostenlosen BGM-Kongress Mainfranken am 17. Juni 2026 https://www.scopar.de/bgm-kongress-2026 ist der Workshop-Charakter. Die Teilnehmer profitieren nicht nur vom Wissen der Experten, sondern entwickeln gemeinsam pragmatische Lösungsansätze, die als „Blaupause“ für das eigene Unternehmen dienen können.

    Eckdaten der Veranstaltung

    Was: BGM-Frühstück München 2026
    Wann: Freitag, 3. Juli 2026, von 08:30 bis 11:00 Uhr
    Wo: PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, München
    Fokus: Erfahrungsaustausch, Networking und praxisnahe BGM-Lösungen

    „Unser Ziel ist es, eine ,vertriebsfreie Zone‘ für den kollegialen Austausch zu schaffen“, erklärt Jürgen T. Knauf, Gründer von SCOPAR und BGM-Experte seit 2008. Um die Qualität des Austauschs zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt und folgt dem Credo: Unternehmen vor Dienstleistern.

    Anmeldung und Informationen

    Interessierte HR-Verantwortliche und Geschäftsführer können sich ab sofort über die Website von SCOPAR informieren und anmelden. Weitere Details zum Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: https://www.scopar.de/bgm-fruehstueck-muenchen-2026

    Unser BGM-Netzwerk Mainfranken umfasst über 100 Personal- und BGM-Verantwortliche. Natürlich sind auch BGM-Interessierte außerhalb Mainfrankens herzlich eingeladen, Teil unseres Netzwerks zu werden. Das BGM-Netzwerk Mainfranken ist eine vertriebsfreie Zone. Kosten der Mitgliedschaft: keine

    Veranstalter ist SCOPAR, ganzheitliche Unternehmensberatung mit Weitblick.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SCOPAR – Scientific Consulting Partners
    Herr Jürgen T. Knauf
    Am Bächlein 8
    97318 Kitzingen
    Deutschland

    fon ..: 016094789375
    web ..: https://www.scopar.de/bgm-beratung
    email : knauf@scopar.de

    Über SCOPAR – Die Unternehmensberatung mit Blick fürs Ganze:

    SCOPAR unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren bei der strategischen Optimierung ihrer Prozesse und der Implementierung eines nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit einem Fokus auf den Menschen und pragmatischen Lösungen begleitet SCOPAR Kunden von der Konzeption bis zur messbaren Umsetzung.

    Pressekontakt:

    SCOPAR – Scientific Consulting Partners
    Herr Jürgen T. Knauf
    Am Bächlein 8
    97318 Kitzingen

    fon ..: 016094789375
    email : knauf@scopar.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. BGM-Frühstück in Würzburg: Austausch und Networking zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
      Wer BGM wirksam im Unternehmensalltag umsetzen will, profitiert vom Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern. Das BGM-Frühstück bietet Raum für offene Gespräche, neue Perspektiven und Kontakte....

    2. KI-Frühstück in Eberbach: Leinberger Media lädt zum kostenfreien Austausch über Künstliche Intelligenz ein
      Leinberger Media lädt am 25.03.2026 zum kostenfreien KI-Frühstück nach Eberbach ein. Im Fokus stehen aktuelle KI-Themen, Praxisbeispiele und persönlicher Austausch....

    3. Leinberger Media lädt ein: KI-Frühstück im Co-Working-Space in Eberbach
      Leinberger Media lädt KMU zum KI-Frühstück am 21. Februar 2025 in Eberbach ein. In entspannter Atmosphäre werden praxisnahe KI-Lösungen vorgestellt. Anmeldung erforderlich....

    4. KI trifft Kaffee: Leinberger Media lädt zum KI-Frühstück – Runde 3
      Leinberger Media lädt am 25. April zum dritten KI-Frühstück nach Eberbach ein - mit dabei: Mia, die neue KI für Content-Erstellung. Live-Demo, Tipps & Brezeln inklusive...

    5. 12. Internationale Netzwerkwoche in München – richtig netzwerken
      Der 7. Februar stand in München ganz im Zeichen des richtigen Kontakteknüpfens....

    6. CSC-Zertifizierung: Die SCOPAR-Beratung hilft Unternehmen der Sand-, Kies- und Betonindustrie
      Die CSC-Beratung von Jürgen T. Knauf bietet eine praxisnahe Unterstützung: Mit eigener Bran-chenerfahrung, begleitendem Coaching und einem eigens entwickelten CSC-Projektmanagement-Tool...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.