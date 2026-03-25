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Gesundes Führen und Netzwerken: SCOPAR lädt zum BGM-Frühstück nach München ein
Zwischen Fachkräftemangel und Transformation wird das Wohlbefinden, die Motivation, die Gesundheit und die Innovationskraft der Mitarbeitenden zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) steht vor neuen Herausforderungen. Um Personalverantwortlichen und BGM-Interessierten eine Plattform für praxisnahen Austausch zu bieten, lädt die Unternehmensberatung SCOPAR am 3. Juli 2026 zum interaktiven BGM-Frühstück beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in München ein.
Das bewährte Format des BGM-Frühstücks setzt dort an, wo klassische Konferenzen oft aufhören: beim ehrlichen Dialog auf Augenhöhe. Fernab von rein theoretischen Vorträgen steht das Netzwerken und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen im Mittelpunkt.
Interaktion statt Frontalbeschallung
„Live und in Farbe“ treffen sich BGM-Experten, Führungskräfte und HR-Manager, um über aktuelle Trends und bewährte Strategien im Gesundheitsmanagement zu diskutieren. Ein besonderes Merkmal dieses Events ist – wie auch beim 3.-ten kostenlosen BGM-Kongress Mainfranken am 17. Juni 2026 https://www.scopar.de/bgm-kongress-2026 ist der Workshop-Charakter. Die Teilnehmer profitieren nicht nur vom Wissen der Experten, sondern entwickeln gemeinsam pragmatische Lösungsansätze, die als „Blaupause“ für das eigene Unternehmen dienen können.
Eckdaten der Veranstaltung
Was: BGM-Frühstück München 2026
Wann: Freitag, 3. Juli 2026, von 08:30 bis 11:00 Uhr
Wo: PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, München
Fokus: Erfahrungsaustausch, Networking und praxisnahe BGM-Lösungen
„Unser Ziel ist es, eine ,vertriebsfreie Zone‘ für den kollegialen Austausch zu schaffen“, erklärt Jürgen T. Knauf, Gründer von SCOPAR und BGM-Experte seit 2008. Um die Qualität des Austauschs zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl begrenzt und folgt dem Credo: Unternehmen vor Dienstleistern.
Anmeldung und Informationen
Interessierte HR-Verantwortliche und Geschäftsführer können sich ab sofort über die Website von SCOPAR informieren und anmelden. Weitere Details zum Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: https://www.scopar.de/bgm-fruehstueck-muenchen-2026
Unser BGM-Netzwerk Mainfranken umfasst über 100 Personal- und BGM-Verantwortliche. Natürlich sind auch BGM-Interessierte außerhalb Mainfrankens herzlich eingeladen, Teil unseres Netzwerks zu werden. Das BGM-Netzwerk Mainfranken ist eine vertriebsfreie Zone. Kosten der Mitgliedschaft: keine
Veranstalter ist SCOPAR, ganzheitliche Unternehmensberatung mit Weitblick.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SCOPAR – Scientific Consulting Partners
Herr Jürgen T. Knauf
Am Bächlein 8
97318 Kitzingen
Deutschland
fon ..: 016094789375
web ..: https://www.scopar.de/bgm-beratung
email : knauf@scopar.de
Über SCOPAR – Die Unternehmensberatung mit Blick fürs Ganze:
SCOPAR unterstützt Unternehmen seit über 20 Jahren bei der strategischen Optimierung ihrer Prozesse und der Implementierung eines nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Mit einem Fokus auf den Menschen und pragmatischen Lösungen begleitet SCOPAR Kunden von der Konzeption bis zur messbaren Umsetzung.
Pressekontakt:
SCOPAR – Scientific Consulting Partners
Herr Jürgen T. Knauf
Am Bächlein 8
97318 Kitzingen
fon ..: 016094789375
email : knauf@scopar.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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