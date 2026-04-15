Internationales Jahr der Freiwilligen 2026: Globales Engagement gewinnt an Bedeutung

Die Freiwilligenarbeit rückt weltweit in den Fokus: Die Vereinten Nationen haben 2026 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen erklärt. Ziel ist es, das Engagement sichtbarer zu machen.

Freiwilligenarbeit rückt weltweit stärker in den Fokus: Die Vereinten Nationen haben 2026 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen für nachhaltige Entwicklung erklärt. Ziel ist es, freiwilliges Engagement sichtbarer zu machen und gleichzeitig qualitativ weiterzuentwickeln.

Gerade vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie Klimawandel, sozialer Ungleichheiten und Bildungsgerechtigkeit gewinnt die Freiwilligenarbeit im Ausland an Relevanz. Sie verbindet konkrete Projektarbeit vor Ort mit interkulturellem Austausch und globalem Lernen.

Auch die Organisation Rainbow Garden Village (RGV), die seit über 25 Jahren internationale Freiwilligenprogramme umsetzt, sieht in dem Themenjahr ein wichtiges Zeichen für die Wertschätzung und Aufmerksamkeit von Freiwilligenarbeit.

„In einer Zeit, in der Kriege, Krisen und politische Gräben unsere Welt täglich spalten, ist das Internationale Freiwilligenjahr 2026 weit mehr als ein Symbol – es ist ein Gegenentwurf. Wer sich freiwillig im Ausland engagiert, baut dort Brücken, wo Schlagzeilen Mauern errichten. Gerade jetzt brauchen wir Menschen, die zuhören statt zu urteilen, die anpacken statt wegzusehen – und die erfahren, dass echtes Verständnis nicht aus Distanz entsteht, sondern aus Begegnung.“ – sagt Steffen Mayer, Gründer von Rainbow Garden Village.

Gerade in einer Zeit, in der Themen wie Klimawandel, soziale Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit zunehmend global gedacht werden müssen, spielt grenzüberschreitendes Engagement eine wichtige Rolle.

Gesellschaftlicher Mehrwert und persönliche Entwicklung

Freiwilligenarbeit bietet sowohl für die Gesellschaft als auch für die Freiwilligen selbst zahlreiche Vorteile. Projekte in den Bereichen Bildung, Umwelt- und Naturschutz oder soziale Arbeit bringen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

,,Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Damit soll global die Arbeit der Freiwilligen gewürdigt werden, die sich aktiv für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft einsetzen und dazu beitragen, dass nachhaltige Entwicklung nicht nur ein theoretisches Ziel ist, sondern auch im Sinne der Agenda 2030 in die Realität umgesetzt wird.“ – _Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Insbesondere in persönlichen Übergangs- und Orientierungsphasen, wie nach dem Schulabschluss, während eines Sabbatjahres oder bei einem Übergang im Berufsleben, rückt die Freiwilligenarbeit für viele stärker in den Blickpunkt. Immer mehr Menschen nutzen solche Zeiträume, um sich bewusst für eine Tätigkeit mit gesellschaftlichem Mehrwert zu entscheiden.

Zu den häufig genannten Effekten zählen:

* Ausbau interkultureller Kompetenzen & gegenseitigen Lernens

* Persönliche Weiterentwicklung und Orientierung

* Praktische Unterstützung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern

* Stärkung von Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative

Zwischen Anspruch und Kritik: Freiwilligenarbeit im Wandel

Trotz ihrer positiven Wirkung steht Freiwilligenarbeit im Ausland auch immer wieder in der Kritik. Diskutiert werden unter anderem kurzfristige Projekte, eine mangelnde nachhaltige Wirkung oder unzureichende Einbindung lokaler Strukturen. Vor diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen Jahren in der Branche insgesamt ein Wandel hin zu qualitäts- und wirkungsorientierten Ansätzen vollzogen.

RGV verfolgt diesen Ansatz bereits seit 1999 konsequent und arbeitet in langfristig angelegten Partnerschaften mit lokalen Organisationen. Projektziele und die Mindest-Einsatzdauer werden dabei gemeinsam mit lokalen Teams entwickelt und transparent definiert, um eine bedarfsorientierte Umsetzung vor Ort sicherzustellen. So werden etwa Freiwillige in Bildungsprojekten gezielt als unterstützende Ergänzung eingesetzt. Ein konkretes Beispiel sind die lokalen Lehrkräfte in Nepal, die vom sprachlichen und interkulturellen Austausch mit den Volunteers profitieren und so ihre Englischkenntnisse weiterentwickeln.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung ist auch die klare inhaltliche Abgrenzung einzelner Programme: Freiwilligeneinsätze in Waisenhäusern werden seit 2016 nicht mehr angeboten, unter anderem im Sinne eines verstärkten Jugendschutzes und einer kritischen Neubewertung solcher Programme. Das Internationale Jahr der Freiwilligen 2026 bietet somit auch die Chance, bestehende Konzepte weiter zu hinterfragen und neue, verantwortungsvolle Formen des Engagements zu fördern.

Fazit: Sichtbarkeit schaffen und Qualität stärken

Das Internationale Freiwilligenjahr 2026 unterstreicht die Relevanz und Herausforderungen freiwilliger Engagements weltweit. Damit wird Freiwilligenarbeit im Ausland nicht nur gewürdigt, sondern direkt in Richtung Zukunft gestaltet.

RGV begleitet diesen Wandel aktiv und setzt sich für nachhaltige, partnerschaftlich ausgerichtete und wirkungsorientierte Freiwilligenprogramme ein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainbow Garden Village gGmbH

Herr Steffen Mayer

Rosenkavalierplatz 18

81925 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 45453793

web ..: https://www.rainbowgardenvillage.com/

email : mayer@rainbowgardenvillage.com

Rainbow Garden Village (RGV), gegründet 1999 in Ghana, organisiert und veranstaltet weltweite Freiwilligenarbeit und Praktika. Ziel ist es, engagierten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich für eine Entwicklung im Ausland einzusetzen. RGV fördert über 250 Freiwilligenprojekte u.a. im sozialen, medizinischen, kreativen, ökologischen sowie Wildlife-Bereich und bietet Teilnehmenden ein breites Spektrum an sinnvollen Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Organisation steht für verantwortungsvollen Tourismus, kulturellen Austausch und echtes Engagement.

Weitere Informationen: www.rainbowgardenvillage.com

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

E-Mail: redaktion@rainbowgardenvillage.com

Pressekontakt:

Rainbow Garden Village gGmbH

Herr Steffen Mayer

Rosenkavalierplatz 18

81925 München

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email : mayer@rainbowgardenvillage.com

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