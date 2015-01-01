Rheintaler | 140 Jahre Mercedes – 100 Jahre Daimler-Benz

Das Jahr 2026 nehmen wir, der Rheintal e.V., zum Anlass, die Anfänge des Automobils vor 140 Jahren und die Gründung der Daimler-Benz AG vor 100 Jahren zu würdigen und die Leistung zu wertschätzen.

Im Jahre 1885 entwickelte Carl Benz in Mannheim das erste Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, der 1886 – vor 140 Jahren – zum Patent angemeldet wurde.

Seine Frau Bertha unternahm mit Ihren beiden Söhnen 1888 mit dem vom Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeug, dem Benz Motorwagen Nr. 3, die erste Ausfahrt von immerhin 106 km.

Seit dieser ersten Ausfahrt hat die Entwicklung der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eine ungeahnte Entwicklung genommen und die Welt in tiefgreifender Weise verändert. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft hat sich nicht nur die Fortbewegung nachhaltig geändert, sondern die gesamte Industrie ist durch diese – und weitere auf dem gleichen Prinzip beruhende Entwicklung verändert worden.

Der Rheintal e.V. bringt die Rheintaler-Serie „Historische Technik am Rhein“ heraus. Was passt besser dazu, als ein Automobil von Daimler-Benz, dessen Entwicklung vor 140 Jahren begann und vor 100 Jahre unter der Marke Daimler-Benz entwickelt wurde?

„Der Mercedes-Benz O 3500 war der erste neu entwickelte Omnibus der Daimler-Benz AG der Nachkriegszeit und der erste Omnibus, der im Werk Mannheim produziert wurde.“ _(Quelle: Wiki)_

Der 6-Zylinder hatte ein Hubraum von 4580 cm³, leistete 90 PS und brachte es auf eine Spitzengeschwindigkeit von 82 Stundenkilometer. Insgesamt wurden zwischen 1949 und 1955 6049 Exemplare des O 3500 gebaut.

Damit war der O 3500 der erfolgreichste Omnibus seiner Zeit.

Dieses Jahr 2026 nehmen wir, der Rheintal e.V., zum Anlass, die Anfänge des Automobils vor 140 Jahren und die Gründung der Daimler-Benz AG vor 100 Jahren zu würdigen und die Leistung zu wertschätzen – mit dem Rheintaler-Motiv „Mercedes-Benz O 3500“.

Nur im Jubiläumsjahr 2026 gilt der Preis von 11,90 EUR.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rheintal e.V.

Frau Asia Loescher

Oberbuchenau 3

53547 Rossbach/Wied

Deutschland

fon ..: +49 2638 94858 19

web ..: https://www.rhein-taler.de

email : info@rheintaler.net

Der Rheintal e.V. ist ein Verein zur Unterstützung der Vermarktung des Rheins. Dem Verein haben sich mehr als 120 rheinansässige touristische Institutionen und Betriebe angeschlossen, die das Anliegen des Vereins unterstützen.

Als einziger Maßnahmenträger am Rhein, setzt der Verein Medaillen mit Rheinmotiven ein, die neben der Sammel- und Souvenirfunktion auch eine Funktion als Rabattsystem beinhalten. Diese Medaillen (Neusilber, 35 mm Durchmesser, ca. 20 Gramm schwer) „Rheintaler“ genannt, gibt es inzwischen mit 70 verschiedenen Motiven zwischen Speyer und Duisburg, etwa auf 400 Stromkilometern. Der Besitzer eines Rheintalers erhält gegen Vorlage eines Talers Rabatte und Mehrwerte, ohne den Taler abgeben zu müssen.

Pressekontakt:

Rheintal e.V.

Asia Loescher

Oberbuchenau 3

53547 Roßbach

fon ..: +49 2638 94858 19

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