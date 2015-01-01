CALVENDO stellt die Weichen für die nächste Technologie-Ära: Andreas Werner wird neuer CTO

Silicon Valley-Expertise für die internationale Self-Publishing-Plattform: Fokus auf KI-gesteuerte Automatisierung und globale Cross-Channel-Strategien

Unterhaching – Die international erfolgreiche Self-Publishing-Plattform CALVENDO, spezialisiert auf Kalender und Printprodukte, besetzt die Spitze ihrer Technologieentwicklung neu: Andreas Werner übernimmt ab Januar 2026 die Position des Chief Technology Officer (CTO). Mit der Verpflichtung eines ausgewiesenen Experten für Software- und Produktentwicklung treibt CALVENDO die Modernisierung ihrer Plattform und die technologische Expansion in Europa und Nordamerika voran.

Andreas Werner bringt eine beeindruckende Vita an der Schnittstelle von Technologie und Produkt mit: Seine Karriere führte ihn unter anderem im Silicon Valley zu Motorola Mobility, zur Lycos-Tochter Pangora sowie zuletzt als Head of Software and Product zum Online-Stellenmarkt JobNinja. Seine Erfahrung in dynamischen, skalierenden Umgebungen ist ideal für die ambitionierten Wachstumsziele von CALVENDO.

Fokus: Automatisierung, KI und Architekturevolution

Unter der Führung von Andreas Werner wird die nächste Evolutionsstufe des Technologie-Stacks und der Systemarchitektur eingeläutet. Im Zentrum dieser Entwicklung stehen die konsequente Automatisierung – insbesondere durch den erweiterten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) – sowie die Anwendung fortschrittlicher Cross-Channel-Strategien in der EU und Nordamerika. Dies zielt darauf ab, die Effizienz in der Produktion und Distribution zu maximieren.

„Andreas Werner bringt nicht nur fundierte technische Expertise mit, sondern er ist auch ein pragmatischer Macher, der unsere Plattform weiterentwickelt und gleichzeitig Stabilität und Effizienz sicherstellen wird“, erklärt Hans-Joachim Jauch, Geschäftsführer von CALVENDO. „Mit ihm an der Spitze der IT ist CALVENDO bestens aufgestellt, um die Plattform weiter zu modernisieren, international zu wachsen und sowohl das Self-Publishing-Erlebnis für unsere Autoren als auch die Produktpalette für die internationalen Handel- und Endkunden signifikant zu optimieren.“

Die Personalie unterstreicht den strategischen Anspruch von CALVENDO, die Technologieführerschaft im Self-Publishing-Markt für kuratierte Print-on-Demand-Produkte weiter auszubauen und das Wachstum durch innovative, automatisierte Prozesse zu beschleunigen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CALVENDO Verlag GmbH

Frau Angela Link

Ottobrunner Str. 39

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089 66508789

web ..: https://www.calvendo.de/

email : info@calvendo.com

Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Wandkalender, Puzzle und Leinwände. Er bietet Fotografen, Künstlern und Kreativen die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer großen Themenvielfalt und zahlreichen Formaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit.

Pressekontakt:

CALVENDO Verlag GmbH

Frau Angela Link

Ottobrunner Str. 39

82008 Unterhaching

fon ..: 089 66508789

email : info@calvendo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kliniki.de wächst weiter: Neue Mitarbeitende und verbesserter Service für Patientinnen und Patienten Brixton Metals: Neue Gold- und Silbertreffer erweitern Trapper-Zone abermals!